У Казахстані затримали майже 10 тис. осіб
Кількість затриманих під час масових протестів у Казахстані зросла майже до 10 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили в МВС республіки.
"9900 людей затримано правоохоронцями", - зазначили в міністерстві.
В оперативному штабі МВС додали, що під час проведення оперативних заходів поліцейськими за участю військовослужбовців Нацгвардії та підрозділів спецназу у місті Тараз вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35". Розпочато досудове розслідування.
Топ коментарі
+7 Муад Дибб
показати весь коментар11.01.2022 10:21
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.01.2022 10:06
+4 юрий первый
показати весь коментар11.01.2022 10:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А рогатку там часом не нашли? да уж, худо у казахов с оружием на руках, так революцию не сделаешь...
0% на експорт товарів.
#КормимВатуДерьмом