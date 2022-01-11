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затримання (4313) Казахстан (855) протест (2377)

У Казахстані затримали майже 10 тис. осіб

У Казахстані затримали майже 10 тис. осіб

Кількість затриманих під час масових протестів у Казахстані зросла майже до 10 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили в МВС республіки.

"9900 людей затримано правоохоронцями", - зазначили в міністерстві.

В оперативному штабі МВС додали, що під час проведення оперативних заходів поліцейськими за участю військовослужбовців Нацгвардії та підрозділів спецназу у місті Тараз вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35". Розпочато досудове розслідування.

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Топ коментарі
+7
10 000 террористов и ино-агентов?!! Ничесе, всё НАТО арестовали))) С кем теперь Швабрии то противостоять?!!
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11.01.2022 10:21
+5
вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35"

А рогатку там часом не нашли? да уж, худо у казахов с оружием на руках, так революцию не сделаешь...
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11.01.2022 10:06
+4
когда на пресс-конференции журналисты спросили Токаева,-"а где же 20000 террористов?",то но ответил,что подельники террористов,забирали трупы и из моргов и с улиц,чтобы их не опознали))))))))
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11.01.2022 10:29
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у авторитарних сатрапіях типу Казахстану-Туркмені...-Таджикі... та інших станів нічого "раптом" не стається, і про це "раптом" зазвичай діяльно турбується москва - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450611/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450611/

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11.01.2022 10:04 Відповісти
осталось задержать еще ...10 000 иностранных наемников из 20 000 тыс.
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11.01.2022 10:21 Відповісти
"Половину роботи" зроблено, поспішили би поки решта бороди не позбривали.
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11.01.2022 11:06 Відповісти
вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35"

А рогатку там часом не нашли? да уж, худо у казахов с оружием на руках, так революцию не сделаешь...
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11.01.2022 10:06 Відповісти
А басмачество , - Так і не побідили . Десь повинен бути Маузер із набоями і Англійський кулемет.
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11.01.2022 10:12 Відповісти
грёбаный экибастуз ©
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11.01.2022 10:17 Відповісти
10 000 террористов и ино-агентов?!! Ничесе, всё НАТО арестовали))) С кем теперь Швабрии то противостоять?!!
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11.01.2022 10:21 Відповісти
Остальные 10 000 удрали от Токаева... было 20....,из 20 млн казахов капля в море...
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11.01.2022 10:22 Відповісти
Китайцы не пустили мавзолейных крыс в Западную промышленную часть Казахстана...,и именно там начался Бунт...
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11.01.2022 10:24 Відповісти
Если революция провалилась то лучше бежать из страны. Жизни там уже не будет. о же самое и у нас. Если власть пойдет с Х***лом на *компромис* или на простом языке, капитуляцию то лучше уезжать с Украины. Потому что не хочу чтобы мои дети жили в совке при диктатуре.
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11.01.2022 10:28 Відповісти
Криси драпають перші.
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11.01.2022 10:32 Відповісти
А свиньи остаются жить в свинарнике и рожают поросят, надеясь что когда то хозяин их или хотябы ихних детей отпустит. Но адекватные люди же понимают что будет в конце
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11.01.2022 10:55 Відповісти
І по традиції криси приписують себе до людей, а всіх інших людьми не рахують. Щось це нагадує.
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11.01.2022 11:12 Відповісти
Уезжать нужно было еще 20 лет назад.
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11.01.2022 10:36 Відповісти
когда на пресс-конференции журналисты спросили Токаева,-"а где же 20000 террористов?",то но ответил,что подельники террористов,забирали трупы и из моргов и с улиц,чтобы их не опознали))))))))
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11.01.2022 10:29 Відповісти
На 10 тисяч затриманих один пістолет, і той без патронів - ну це точно дуже підготовлені за кордоном терористи...
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11.01.2022 10:30 Відповісти
У страха Зенки стали что у ********** так что Токаев не остал...мог ляпнуть и миллион боевиков
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11.01.2022 10:33 Відповісти
Главного добились - на газ цены не повысят. А все остальное - мелочи. А у нас платят в 6 раз дороже и молчат. У азиатов уже нужно учиться, скатились до уровня Африки....
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11.01.2022 10:34 Відповісти
В связи со скачком цены на газ Польша снизила ставку по НДС с 23 % до 8 ,без всяких Майданов...приложив ум и состояние бизнеса в стране...,УКчитесб академики из Трускавца блин..
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11.01.2022 10:39 Відповісти
В Польше вменяемые избиратели, и выборы, если не ошибаюсь, почаще.
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11.01.2022 11:16 Відповісти
У Польщі стандартна ставка ПДВ 23%. Для окремих продуктів харчування, окремі види фармпродукції, послуги перевезення, послуги готелів - 8%.
0% на експорт товарів.
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11.01.2022 12:18 Відповісти


#КормимВатуДерьмом
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11.01.2022 10:51 Відповісти
На концлагерь в самый раз.
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11.01.2022 11:26 Відповісти
"Горе побежденным!" Так заканчиваются стихийные бунты, когда нет организации и лидера. В своё время суперкласс организации революции продемонстрировала Румыния. Казахи свой шанс "профукали", бульбаши - тоже. И в Украине, несмотря на просьбу одного политика не расходиться с Майдана, что до победы еще далеко, Революцию Достоинства просто тупо слили "лидеры" Майдана. Как говорится: "плыли-плыли, а возле берега - ..."
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11.01.2022 11:41 Відповісти
Ну да, нужно было продолжать "стоять на майдане" когда юго-восток Украины начала атаковать рашасаранча! Чего бы ты выстоял?
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11.01.2022 14:19 Відповісти
Не "стоять на майдане", как ты говоришь, а с помощью людей на Майдане, принять в Раде нужные, я бы сказал, судьбоносные для Украины. законы. За что, в принципе, и проливалась кровь Украинцев на Майдане. Но "вожди" Майдана никаких перемен не желали. Их желание было одно, дорваться до корыта. Они учли все ошибки "папередников", из за которых те потеряли власть и так "реформировали" силовые структуры, что сейчас ни о каких Майданах даже речи не будет. Задавят в зародыше. А ты, как я понимаю, адепт "сывого крыголама" и некоторые его сторонники, сегодня чтото там мямлят про очередной Майдан. И вас не останавливает "рашасаранча", которая тучей нависла над Украиной. Будет интересно посмотреть, как "реформированная "сывым гетьманом", вооруженная до зубов "новая" беркутня, будет вам мозги вправлять. Да не выйдете вы ни на какой Майдан, амебы сывого брехла. "Не веришь? Запиши!"
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11.01.2022 15:29 Відповісти
Еще 10 тысяч иностранных террористов бродят по Казахстану
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11.01.2022 11:52 Відповісти
Кина не будет.Расходимся
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11.01.2022 13:07 Відповісти
 
 