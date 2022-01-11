"Казахи, гасіть цих нелюдів у формі!": білорусів затримують за коментарі у соцмережах про "миротворців" ОДКБ. ВIДЕО
У Білорусі силовики затримали громадян країни за коментарі у соцмережех щодо "миротворців" ОДКБ, відправлених до Казахстану на придушення протестів.
Про це повідомляє NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.
Канал опублікував відео з одним із затриманих, на якому він вибачається за свої коментарі у соцмережі.
"Білорусів затримують за "цинічні коментарі" про "миротворців", відправлених до Казахстану. МВС Білорусі стверджує, що відстежило їхні пости у соцмережах. І змусило двох чоловіків каятись у скоєному на камеру. На відео є і скріншоти коментарів. Один з них - "Казахи, гасіть цих нелюдів у формі!!!! Нехай знають, куди вони приїхали". Другий написав: "Мужики, це справжні мужики, а бидло білоруське шукає відмовки, що в нас зброї немає. Бажання та волі немає!", - пише канал.
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Заказчик хочет следить за информацией, публикуемой на национальных и региональных интернет-сайтах (не менее 1 тыс. изданий); 100 газет и журналов. Также мониторинг будет включать в себя новостные программы 15 телевизионных каналов и 10 радио и обзор публикаций в иностранных СМИ. Отдельно заказчик добавил мониторинг социальных сетей Facebook и Telegram.
Из всего потока информации госпредприятие просит отдельно выделять новости и публикации, в которых упоминается президент, глава Офиса президента и значимые фигуры Офиса президента; премьер-министр и все министры Кабмина; глава Верховной Рады, вице-спикеры и парламентские комитеты.
Медиа-отчеты будут отправляться заказчику ежедневно, еженедельно и ежемесячно.