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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Казахи, гасіть цих нелюдів у формі!": білорусів затримують за коментарі у соцмережах про "миротворців" ОДКБ. ВIДЕО

У Білорусі силовики затримали громадян країни за коментарі у соцмережех щодо "миротворців" ОДКБ, відправлених до Казахстану на придушення протестів.

Про це повідомляє NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

Канал опублікував відео з одним із затриманих, на якому він вибачається за свої коментарі у соцмережі.

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"Білорусів затримують за "цинічні коментарі" про "миротворців", відправлених до Казахстану. МВС Білорусі стверджує, що відстежило їхні пости у соцмережах. І змусило двох чоловіків каятись у скоєному на камеру. На відео є і скріншоти коментарів. Один з них - "Казахи, гасіть цих нелюдів у формі!!!! Нехай знають, куди вони приїхали". Другий написав: "Мужики, це справжні мужики, а бидло білоруське шукає відмовки, що в нас зброї немає. Бажання та волі немає!", - пише канал.

Автор: 

Білорусь (7940) Казахстан (873) репресії (1622)


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Топ коментарі
+38
Якби програв Майдан це б було і у нас.
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11.01.2022 09:09
+37
Казахи гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали
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11.01.2022 09:09
+29
Мрак.
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11.01.2022 08:59
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...Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» 4 января объявило тендер на комплекс услуг по мониторингу средств массовой информации ожидаемой стоимостью 8,38 млн грн. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на систему ProZorro.

Заказчик хочет следить за информацией, публикуемой на национальных и региональных интернет-сайтах (не менее 1 тыс. изданий); 100 газет и журналов. Также мониторинг будет включать в себя новостные программы 15 телевизионных каналов и 10 радио и обзор публикаций в иностранных СМИ. Отдельно заказчик добавил мониторинг социальных сетей Facebook и Telegram.

Из всего потока информации госпредприятие просит отдельно выделять новости и публикации, в которых упоминается президент, глава Офиса президента и значимые фигуры Офиса президента; премьер-министр и все министры Кабмина; глава Верховной Рады, вице-спикеры и парламентские комитеты.

Медиа-отчеты будут отправляться заказчику ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
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11.01.2022 12:25 Відповісти
И в конце музыка из "Звездных войн".... Я уже не говорю о нарушении авторских прав, но, блин, вы же так ненавидите западный мир и постоянно обвиняете его в попытках развалить ваши бесценные кусочки советской идиллии. Ну так ЗАЧЕМ вы используете ЕГО музыку в своих пропагандистских роликах????
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11.01.2022 12:38 Відповісти
жаль хлопца -сядет на лет 5
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11.01.2022 12:48 Відповісти
Лукашенко - зови кадырова в гости!!! Шашлык , машлык!!!!! Боги - хреновы!
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11.01.2022 12:51 Відповісти
Довольно тесно в прошлом году общался с белорусами, осталось такое мерзкое послевкусие. Зашел разговор за кацапов и украину, то на меня как на дибила смотрели и пятая точка у них разгоралась до галактических масштабов. Все свелось да вот Россия, да это вы сбили бук, да если бы не Путин и т.д.
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11.01.2022 16:51 Відповісти
Половина - зомби, вторая - трусы.
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12.01.2022 01:03 Відповісти
Гэта былі рускія. Рускія таксама жывуць у Беларусі.
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12.01.2022 01:08 Відповісти
Таракан использует гестаповские методики кадирова... да-а, если б не Майдан у нас было бы тоже....
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11.01.2022 20:39 Відповісти
Если псы ермака захотят устроить подобное у нас, то ермак может не успеть доехать до Борисполя.
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12.01.2022 01:03 Відповісти
Білорусів вже давно затримують якщо вони напишуть чи скажуть щось "лишнє". Казахстан тут ні до чого...
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12.01.2022 09:00 Відповісти
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