"Казахи, гасіть цих нелюдів у формі!": білорусів затримують за коментарі у соцмережах про "миротворців" ОДКБ. ВIДЕО

У Білорусі силовики затримали громадян країни за коментарі у соцмережех щодо "миротворців" ОДКБ, відправлених до Казахстану на придушення протестів.

Про це повідомляє NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

Канал опублікував відео з одним із затриманих, на якому він вибачається за свої коментарі у соцмережі.

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"Білорусів затримують за "цинічні коментарі" про "миротворців", відправлених до Казахстану. МВС Білорусі стверджує, що відстежило їхні пости у соцмережах. І змусило двох чоловіків каятись у скоєному на камеру. На відео є і скріншоти коментарів. Один з них - "Казахи, гасіть цих нелюдів у формі!!!! Нехай знають, куди вони приїхали". Другий написав: "Мужики, це справжні мужики, а бидло білоруське шукає відмовки, що в нас зброї немає. Бажання та волі немає!", - пише канал.