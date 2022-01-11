2 980 17
Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники
Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает правозащитный центр "Вясна".
"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Топ комментарии
+7 Александр Ивашин 054948b9
показать весь комментарий11.01.2022 10:46
+5 Алла Продавцова
показать весь комментарий11.01.2022 10:40
+4 Александр Ивашин 054948b9
показать весь комментарий11.01.2022 10:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
- На ее месте должен быть я, - подумал старый маразматик по кличке "таракан"...