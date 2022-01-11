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Новости Репрессии в Беларуси
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Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники

Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает правозащитный центр "Вясна".

"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

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Топ комментарии
+7
Колесникова боец , порвать свой паспорт на границе и отказаться от депортации , променяв Европу на тюрьму , мало кто сможет . Респект !
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11.01.2022 10:46
+5
ця жінка дуже наївна. Дарувала силовикам квіти, показувала пальцями сердечко...
з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
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11.01.2022 10:40
+4
Не , то вьі дуркуете !😂
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11.01.2022 10:44
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Марія поспілкуйся з нашою Юлькою, в неї багатий досвід.
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11.01.2022 10:19 Ответить
Ничего , появится опьіт и у ПОП-а. Только Тимошенко бьіла политзаключенной , как и Колесникова , а там другое...
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11.01.2022 10:43 Ответить
Чкщо крокодил з'їсть ващого ворога він не стане вашим другом!
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11.01.2022 10:47 Ответить
А мне вчера приснился крокодил ЗЕЛЕНЬІЙ ?!😂
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11.01.2022 10:53 Ответить
на фото вона зигує?
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11.01.2022 10:24 Ответить
Не , то вьі дуркуете !😂
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11.01.2022 10:44 Ответить
ця жінка дуже наївна. Дарувала силовикам квіти, показувала пальцями сердечко...
з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
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11.01.2022 10:40 Ответить
их дурачков с опозиции ничего не научили события с майдана когда наши тоже дарили цветочки и так далее песенки пели стоя перед беркутовцами... чем закончилось все мы знаем.... куда они смотрели в ютуб про события...я видел это в новостях и думал...идиоты конченные какие цветочки и сердечки.... одним словом просрали всё .начали многолюдно быстро и долго это шло...был шанс снести власть.... но духа нехватило действовать радикально...а потом рашка братская как всегда помошница по разгону демонстраций помогла чем смогла .вот и всё востание..... а теперь белоруси..жо....а и на долгие годы((
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11.01.2022 10:50 Ответить
так вони й говорили, що так, як в Україні, їм не треба. Вони не хочуть кровопролиття. Хочуть по-мирному. Як діти, чесне слово. І що тепер? От чи зроблять правильні висновки?
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11.01.2022 10:54 Ответить
Ну да, не хотим кровопролития, нам каждый белорус дорог.
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11.01.2022 11:03 Ответить
Наше ще попереду,ми вирощуем свого ,,бацька,, як на дріжжах,електрики *********** палочками добудуть багато!
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11.01.2022 10:45 Ответить
Колесникова боец , порвать свой паспорт на границе и отказаться от депортации , променяв Европу на тюрьму , мало кто сможет . Респект !
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11.01.2022 10:46 Ответить
Кстати , Тимошенко перед арестом тоже вьіпустили в Европу на сьезд "Народной партии" ЕС . Но она вернулась в Украину , несмотря на "намеки" от прокурватурьі Януковича . Тоже боец !
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11.01.2022 10:56 Ответить
Колесникова - явный российский проект, ручная оппозиция, выгодная Кремлю. Потому и вернулась - играть роль дальше.
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11.01.2022 11:47 Ответить
Глупость , в лучшем случае , написали .
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11.01.2022 12:01 Ответить
Нет, не глупость, увы. Настоящих оппозиционеров там уничтожают безжалостно.
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11.01.2022 12:10 Ответить
"...Колесникову этапировали в исправительную колонию..." Источник:
- На ее месте должен быть я, - подумал старый маразматик по кличке "таракан"...
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11.01.2022 11:19 Ответить
 
 