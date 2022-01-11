Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает правозащитный центр "Вясна".

"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Читайте также: Белорус осужден на два года за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ