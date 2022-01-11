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Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники
Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до жіночої виправної колонії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє правозахисний центр "Вясна".
"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.
Топ коментарі
+7 Александр Ивашин 054948b9
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+5 Алла Продавцова
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+4 Александр Ивашин 054948b9
показати весь коментар11.01.2022 10:44
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з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
- На ее месте должен быть я, - подумал старый маразматик по кличке "таракан"...