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Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники

Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники

Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до жіночої виправної колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє правозахисний центр "Вясна".

"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

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Топ коментарі
+7
Колесникова боец , порвать свой паспорт на границе и отказаться от депортации , променяв Европу на тюрьму , мало кто сможет . Респект !
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11.01.2022 10:46
+5
ця жінка дуже наївна. Дарувала силовикам квіти, показувала пальцями сердечко...
з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
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11.01.2022 10:40
+4
Не , то вьі дуркуете !😂
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11.01.2022 10:44
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Марія поспілкуйся з нашою Юлькою, в неї багатий досвід.
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11.01.2022 10:19 Відповісти
Ничего , появится опьіт и у ПОП-а. Только Тимошенко бьіла политзаключенной , как и Колесникова , а там другое...
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11.01.2022 10:43 Відповісти
Чкщо крокодил з'їсть ващого ворога він не стане вашим другом!
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11.01.2022 10:47 Відповісти
А мне вчера приснился крокодил ЗЕЛЕНЬІЙ ?!😂
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11.01.2022 10:53 Відповісти
на фото вона зигує?
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11.01.2022 10:24 Відповісти
Не , то вьі дуркуете !😂
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11.01.2022 10:44 Відповісти
ця жінка дуже наївна. Дарувала силовикам квіти, показувала пальцями сердечко...
з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
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11.01.2022 10:40 Відповісти
их дурачков с опозиции ничего не научили события с майдана когда наши тоже дарили цветочки и так далее песенки пели стоя перед беркутовцами... чем закончилось все мы знаем.... куда они смотрели в ютуб про события...я видел это в новостях и думал...идиоты конченные какие цветочки и сердечки.... одним словом просрали всё .начали многолюдно быстро и долго это шло...был шанс снести власть.... но духа нехватило действовать радикально...а потом рашка братская как всегда помошница по разгону демонстраций помогла чем смогла .вот и всё востание..... а теперь белоруси..жо....а и на долгие годы((
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11.01.2022 10:50 Відповісти
так вони й говорили, що так, як в Україні, їм не треба. Вони не хочуть кровопролиття. Хочуть по-мирному. Як діти, чесне слово. І що тепер? От чи зроблять правильні висновки?
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11.01.2022 10:54 Відповісти
Ну да, не хотим кровопролития, нам каждый белорус дорог.
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11.01.2022 11:03 Відповісти
Наше ще попереду,ми вирощуем свого ,,бацька,, як на дріжжах,електрики *********** палочками добудуть багато!
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11.01.2022 10:45 Відповісти
Колесникова боец , порвать свой паспорт на границе и отказаться от депортации , променяв Европу на тюрьму , мало кто сможет . Респект !
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11.01.2022 10:46 Відповісти
Кстати , Тимошенко перед арестом тоже вьіпустили в Европу на сьезд "Народной партии" ЕС . Но она вернулась в Украину , несмотря на "намеки" от прокурватурьі Януковича . Тоже боец !
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11.01.2022 10:56 Відповісти
Колесникова - явный российский проект, ручная оппозиция, выгодная Кремлю. Потому и вернулась - играть роль дальше.
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11.01.2022 11:47 Відповісти
Глупость , в лучшем случае , написали .
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11.01.2022 12:01 Відповісти
Нет, не глупость, увы. Настоящих оппозиционеров там уничтожают безжалостно.
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11.01.2022 12:10 Відповісти
"...Колесникову этапировали в исправительную колонию..." Источник:
- На ее месте должен быть я, - подумал старый маразматик по кличке "таракан"...
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11.01.2022 11:19 Відповісти
 
 