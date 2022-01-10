Білоруса засуджено на два роки за коментар у соцмережах про загиблого співробітника КДБ

45-річного чоловіка засудили до двох років виправної колонії загального режиму, визнавши його винним у образі представника влади через коментар про загиблого співробітника КДБ.

Про це у Facebook повідомляє генпрокуратура Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"2 роки позбавлення волі за образу загиблого співробітника КДБ. Прокуратура Могильова підтримала держобвинувачення у суді", - йдеться в повідомленні.

Видання "Белсат" зазначає, що засудили 45-річного мешканця Могильова. Його визнали винним у публічній образі представника влади під час виконання ним службових обов'язків. Чоловік нібито розмістив образливі коментарі на адресу застреленого співробітника КДБ Дмитра Федосюка та його колег.

"З урахуванням поданих державним обвинувачем доказів суд Ленінського району Могильова ухвалив обвинувальний вирок. На підставі ст. 369 КК РБ призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 2 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму зі штрафом у розмірі 100 базових величин", - повідомляють в генпрокуратурі.

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Рішенням суду у обвинуваченого конфіскували також мобільний телефон. Вирок не набрав чинності і може бути оскаржений та опротестований в апеляційному порядку.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня 2020 білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.

Після стрілянини в Мінську силовики затримали у різних містах країни людей, які залишали коментарі в інтернеті щодо загибелі Андрія Зельцера та працівника КДБ. Правозахисники констатували, що у "справі Зельцера" затримали близько 200 людей. Відносно них порушено кримінальні справи за ст. 369 КК ("Образа представника влади") та за ст. 130 КК ("Розпалювання соціальної ворожнечі"). 73 осіб у цій справі визнано політв'язнями.

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