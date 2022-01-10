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Білоруса засуджено на два роки за коментар у соцмережах про загиблого співробітника КДБ

Білоруса засуджено на два роки за коментар у соцмережах про загиблого співробітника КДБ

45-річного чоловіка засудили до двох років виправної колонії загального режиму, визнавши його винним у образі представника влади через коментар про загиблого співробітника КДБ.

Про це у Facebook повідомляє генпрокуратура Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"2 роки позбавлення волі за образу загиблого співробітника КДБ. Прокуратура Могильова підтримала держобвинувачення у суді", - йдеться в повідомленні.

Видання "Белсат" зазначає, що засудили 45-річного мешканця Могильова. Його визнали винним у публічній образі представника влади під час виконання ним службових обов'язків. Чоловік нібито розмістив образливі коментарі на адресу застреленого співробітника КДБ Дмитра Федосюка та його колег.

"З урахуванням поданих державним обвинувачем доказів суд Ленінського району Могильова ухвалив обвинувальний вирок. На підставі ст. 369 КК РБ призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 2 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму зі штрафом у розмірі 100 базових величин", - повідомляють в генпрокуратурі.

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Рішенням суду у обвинуваченого конфіскували також мобільний телефон. Вирок не набрав чинності і може бути оскаржений та опротестований в апеляційному порядку.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня 2020 білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.

Після стрілянини в Мінську силовики затримали у різних містах країни людей, які залишали коментарі в інтернеті щодо загибелі Андрія Зельцера та працівника КДБ. Правозахисники констатували, що у "справі Зельцера" затримали близько 200 людей. Відносно них порушено кримінальні справи за ст. 369 КК ("Образа представника влади") та за ст. 130 КК ("Розпалювання соціальної ворожнечі"). 73 осіб у цій справі визнано політв'язнями.

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Топ коментарі
+7
_Вот так... А вы думали что слова про фашистский режим в расие и белорусии - это просто слова, преувеличение?
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10.01.2022 17:08
+7
Да, холопам положено восхищаться хозяином.
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10.01.2022 17:35
+5
А мы тут зелю так поносим, что можно не два года, а пожизненное давать. Вот изымит Иван Баканов сервера Цензора, да как вычислит нас всех по Айпи
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10.01.2022 17:01
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зебилу дали два года)
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10.01.2022 16:57 Відповісти
Ты что, наркоман?
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10.01.2022 17:10 Відповісти
а может и хуже. может оно из секты потужной мыролюбности.
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10.01.2022 17:27 Відповісти
я просто наблюдаю как "какая разница" и "дайте ему еще сто дней" превращаются в реальные сроки
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10.01.2022 18:07 Відповісти
«Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли и истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой: казненные тобой, у престола господня стоя, взывают об отмщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и ночь к богу, обличая тебя».
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10.01.2022 19:06 Відповісти
А мы тут зелю так поносим, что можно не два года, а пожизненное давать. Вот изымит Иван Баканов сервера Цензора, да как вычислит нас всех по Айпи
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10.01.2022 17:01 Відповісти
)) а зачем ему их изымать, если по его приказу, всё, чтобы не сгорело, вживую сохраняется и хранится в мацкве у его шефа.
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10.01.2022 17:06 Відповісти
Всі порохоботи під одним сидять 192,168,1,1
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10.01.2022 17:20 Відповісти
Уйдем в подполье имени Гео Лероса, на флаге будет изображен фак
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10.01.2022 17:25 Відповісти
так и не только его.
и ведь совсем не факт, что при пересечении границы, если вдруг кто туда едет, наши комменты не зачтутся.
посему матюки лучше писать из тора, и из специального дистрибутива в виртуалке и никак не пересекать его с реальной жизнью.
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10.01.2022 17:34 Відповісти
приедут когда будете сладко спать, будут страшно пытать
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10.01.2022 17:46 Відповісти
они в америке стоят
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10.01.2022 18:07 Відповісти
_Вот так... А вы думали что слова про фашистский режим в расие и белорусии - это просто слова, преувеличение?
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10.01.2022 17:08 Відповісти
Европа сделала Северную Корею у себя под боком .Сами виноваты поставляют белорусам комплектующие электронику и потом покупают у них продукцию ..Как можно обьяснить даную ситуацию ? Я считаю это маразм
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10.01.2022 17:13 Відповісти
да всем насрать что там творится на менцких болотах. И никто не будет болотных рабов учить уму и свободе. Хотят так жить пусть живут
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10.01.2022 17:33 Відповісти
Цю новину зебілам потрібно кілька разів перечитати.Вдуматись,мізки включити -не так ,як на виборах.
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10.01.2022 17:21 Відповісти
Всегда надо писать добрые и хорошие комменты.
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10.01.2022 17:32 Відповісти
Да, холопам положено восхищаться хозяином.
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10.01.2022 17:35 Відповісти
В мире и так много насилия, а злые люди своими плохими постами его увеличивают.
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10.01.2022 17:45 Відповісти
Угу. Поэтому холопам нужно восхищаться всякими фюрерками и их карателями.
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10.01.2022 17:52 Відповісти
от улыбки хмурый день светлей
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10.01.2022 17:50 Відповісти
і чемно дякувати омонівцю за засунену палку ! ваша доля до смерті жити рабами !
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10.01.2022 18:15 Відповісти
обыкновенный фашизм..
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10.01.2022 17:53 Відповісти
обыкновенный развитой социализм
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10.01.2022 18:08 Відповісти
социализм в концлагере, в который превратил Беларусь картофельный лось лукашеску? это типа ирония, да?
если человека за комментарий отправляют в тюрьму - это фашизм и концлагерь, резервация полицейского беспредела..
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10.01.2022 18:13 Відповісти
а в совке было как то по другому?
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10.01.2022 18:14 Відповісти
Да, отличия были. В совке не сажали за такое. В психушку помещали.
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10.01.2022 19:22 Відповісти
в ссср была диктатура кпсс и кгб, к социализму не имеющая отношения..
это отдельно от строя..
примерно, то же сейчас в Китае ( и там - коммунистическая партия), сев корея (коммунист. партия) Беларуси (криминалитет во власти), рф ( криминалитет с олигархами во власти)..
но везде диктатура кгб, действия которой перешли в открытый фашизм..
диктатуры все одинаковые, а вот строй разный..
гитлер туда же, сейчас кабаев ровняется на него, бредит, что оно адольф путлер..
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10.01.2022 18:27 Відповісти
А бульбашам пох...
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10.01.2022 18:39 Відповісти
глядя на лицо таракана сразу вспоминается дело витебского маньяка, я тогда учился в институте и студент - юрист из Минска рассказывал в деталях (которые ему были известны от родственника прокурора). Маньяк Михасевич работал снабженцем на ветсанбазе, развозил медикаменты, по дороге подбирал женщин попутчиц,насиловал и убивал. На службе использовал автомобиль "запор" тогда такое разрешалось. Все это продолжалось 14 лет. убито 36 женщин. По приказу прокурора республики, согласованного с ЦК , след маньяка не рассматривался, потому что это было пятно на авторитете правоохранительной системе. Всего было осуждено 18 особей, 3 расстреляли. Маньяк почувствовал превосходство и на одной из жертв (тела не спрятал) оставил записку о том, что и впредь будет совершать убийства. Но прокуратура не дала хода расследованию. Поимку маньяка ускорил другой трагический случай. Этот же "важняк" вел дело группы лиц по обвинению в убийстве следоваателя райпрокуратуры и егеря. Привлек невиновных, но Верховный суд таки отправил дело на допрасследование. И уже другой важняк расскрыл сначала это дело, а потом дело витебского маньяка. А расскрыл именно по записке - поскольку почерк выдавал грамотного человека, проверили по почерку абонементы всех подписчиков газеты "Витебская правда" (подписка обязательна). похожих почерков нашлось около 400. Сверили, у кого есть запор красного цвета, таких было около 8, а потом у кого разэздной характер работы. Признался сразу. Вскрыл еще 22 убийства. Проблем по реабилитации осужденных не было. Следоков -попередников осудили на 8 и 10 лет за фальсификацию. Этот следователь стал прокурором республики. ( в Украине по делу пологовского маньяка реабилитация шла очень трудно, прокурорские не были наказаны)Так вот в чем суть. Маньяк 14 скрывал свою сущность,и все время убивал. искать его никто не желал. так и минский маньяк - как начал свое президенство с тайных убийств, так и закончил ими. И окружающие и избиратели , тутешние, как о себе иронично говарят белорусы, знали об этом и желали, что бы подольше маньяк управлял ими. И он "оправдал доверие" перешел все границы сознания. Так что нечего жалеть "тутешних" пусть несут свой крест.
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10.01.2022 18:51 Відповісти
Ну не совсем так. Никого из следаков не осудили, а совсем наоборот. Даже колхозный дебил (это не преувеличение) Жавнерович, который непосредственно осудил невинных людей, - и то наказания не понёс, получил полную амнистию. Даже награды имеет за доблестную службу, а потом интервью раздавал, где рассказывал без тени раскаяния, что всё он, как следак, делал правильно. На Ютубе можно найти.

А главный по делу - Мечислав Гриб - так и вовсе до генерала дослужился, а потом Шушкевича сменил на посту Председателя ВС РБ и привёл Луку к присяге. Уважаемый человек.

Вот такие Жаўняровiчы - и есть типичные представители населения РБ. И Лукашенко полностью соответствует своему населению, как соответствовал предыдущие 26 лет до бунта.
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10.01.2022 19:45 Відповісти
Ну то це гамно якесь , а не країна . Нормальна людина в такій країні жити не зможе . От що значить , коли владу захоплюють терористи .
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10.01.2022 22:14 Відповісти
Оскорбление представителя власти. Хороший фсбшник, дохлый фсбешник. Создали себе структуру и творят что хотят. Мочить таких нужно, потому что нужда всегда будет заставлять действовать, а спецслужбы нужны лишь для защиты наворованного. Сам факт, что кто то захотел стать главнее другого, уже говорит о неравенстве в принципе.
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10.01.2022 23:19 Відповісти
 
 