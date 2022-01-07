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"Молодцы, их к нам надо": В Білорусі чоловіка затримали та змусили вибачатись за підтримку казахських протестувальників. ВIДЕО
В Білорусі чоловік підтримав протестувальників в Казахстані. Згодом його затримали та змусили вибачатись на камеру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.
Чоловік написав "Клас, казахи молодці, їх до нас треба".
Зазначається, що його змусили вибачатись на камеру.
Топ коментарі
+14 Яукр
показати весь коментар07.01.2022 11:35
+9 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.01.2022 11:40
+9 Анатолик
показати весь коментар07.01.2022 11:42
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Что ты стрелки переводишь, чучело колхозное?
Затарься цветами и вставай в хоровод.
Пограничники спрашивают: Куда, зачем, почему?
Собака: лаешь, лаешь - жрать не дают, будки нет.
Пограничники пропустили. Через месяц бежит обратно Беларуси в Украину. Пограничники: Куда, зачем, почему?
Собака: жить не возможно - жрать, будку дают, а гавкать вообще нельзя.
Ви теж сюди приходити чисто погавкать?
Это слабое утешение.
Ранее глава ГНКБ КР сообщил, что Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники. https://t.me/charter97_org/58839
Снаружи ты можешь быть таким, каким им нужно, а внутри будь собой!!!!
Assem Zhapisheva@zhapisheva
https://twitter.com/zhapisheva/status/1478995633386278914 6 янв.
Поговорила с роднёй в Актобе.
Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.
Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.
https://twitter.com/faruq_shami12/status/1479200349978337291 12 ч
В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и Алматинской области было выборочным.
В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны - Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).