"Молодцы, их к нам надо": В Білорусі чоловіка затримали та змусили вибачатись за підтримку казахських протестувальників. ВIДЕО

В Білорусі чоловік підтримав протестувальників в Казахстані. Згодом його затримали та змусили вибачатись на камеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.

Чоловік написав "Клас, казахи молодці, їх до нас треба".

Зазначається, що його змусили вибачатись на камеру.

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