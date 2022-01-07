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"Молодцы, их к нам надо": В Білорусі чоловіка затримали та змусили вибачатись за підтримку казахських протестувальників. ВIДЕО

В Білорусі чоловік підтримав протестувальників в Казахстані. Згодом його затримали та змусили вибачатись на камеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.

Чоловік написав "Клас, казахи молодці, їх до нас треба". 

Зазначається, що його змусили вибачатись на камеру.

Також читайте: Токаєв наказав відкривати вогонь на ураження без попередження

Автор: 

Білорусь (7938) затримання (4343) Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+14
Допротестувались, зараз агрофюрер буде вас за три слова саджати на 10 років.
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07.01.2022 11:35
+9
Уже послали расстреливать братьев по ОКДБ
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07.01.2022 11:40
+9
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07.01.2022 11:42
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Слабоумие и отвага? что ж вы на лавочьки становились то раззуваясь. Все ж знают, что уж если бунтуешь, то на лавку только в грязных чоботтях можна
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07.01.2022 11:34 Відповісти
Бг-ггг...клоунада сплошная... Вот ябацькам так хаарашо живется, шо они без Цензора жисти себе не мыслят... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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07.01.2022 12:00 Відповісти
Хочу дополнить драныкоедо-лайщикам... Одному ябацьку дай в дюндель , лайки пропадают автоматически... Вопрос: и зачем дураку так много ников? Шобы самоудовлетвориться? Тьфу, та й годi.
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07.01.2022 12:02 Відповісти
Если вы- украинец, то чавой под паазорным флагом... Во-вторых: прочтите еще раз тегу. Посыл не к украинцам, а к драныкоедам-ябацькам. По-моему у вас, как у матросов, -тяперича нет вопросов.
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07.01.2022 12:21 Відповісти
Там Донбасс и сепары, где 98% голосовали за Януковича. Ситуация в Минске примерно как в Киеве. 80% сторонников Тихановской, 10% Лукашенко. Нужно было просто погонять омонышей и захватить местный акимат. Почти все могут. Киргизы, украинцы, казахи смогли. Белорусы боятся лезть в драку, об этом собственно речь. А ты указываешь украинцам на их недостатки, но белорусы хуже.
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07.01.2022 12:24 Відповісти
Вы видно слишком молоды....Вот такие как вы в 94-ом с пеной в рта готовы были за Луку волосы на Ж рвать....ну как вы за Тихановскую сегодня.История рассудит.Ничего не бывает случайно.Мы не могли победить изначально.Для победы нужны ПРЕДПОСЫЛКИ..как минимум противоречия в силовых структурах,военных,элитах и недовольство властью.Вертикаль власти это не просто слова.И если бы Тихановская пришла к власти (а по факту она победила)то ОДКБ по просьбе Луки была бы у нас назавтра....как в Казахстане....с рюзьким кнутом по горбу.Для меня свой навоз ничем не отличается от рюзького кавна.Если вам это нравится езжайте в Россию.В Казахстане тоже неслучайно после разговора куйло и Назарбаева перед НГ. Назарбаев спровоцировал ситуацию,выявил всех своих врагов,конкурентов и почистит себе дорогу на долгие годы чужими руками ....ОДКБ.Гарантии он в Москве получил.Если вы солидарны с зебилами что беларусы трусливы а Беларусь губерния рашастана,позволяете оскорблять нашу Родину...то вы точно не беларус.
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07.01.2022 12:59 Відповісти
Назарбаев почти труп. Последние кадры с саммита СНГ, где его ведут под руки, еле держится. 81 год деду, одной ногой в могиле. Ну а если бы Тихановская пришла, никакой ОДКБ у нас бы тута не было. Така вона.
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07.01.2022 16:14 Відповісти
При любом раскладе, у нас власть сменится на выборах, а у вас никогда. А когда сдохнет лука, будете резать друг друга с голодухи…
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07.01.2022 12:29 Відповісти
Ты ведь сиделец думаю и должен понять.При любом раскладе никто не забудет что в апреле 2019 73 % ОСОЗНАННО выбрали колени перед куйло,перестать стрелять и эбонитовую палочку ....вместо Родину от мразей освобождать. По взрослому прими....нас раз за мех картоха купили.... а вас 5 раз (кроме Пороха патриота) за гречку олигархов и раз за сериальчик от Бени.И заметь ...именно Беларусь все время годы за Украину топила не пустыми словами и озабоченностями...а ваша шмаркля небо закрыло на радость лаптеногим
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07.01.2022 13:12 Відповісти
В этом и состоит развитие нации, мы своих поменяем, очередными выборами или досрочными, а у вас их не было никогда, и в ближайшие годы не будет. А путь свой вы пройдёте, никуда не денетесь, а пока что вы с рашей в 1991 году, вот и посчитай
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07.01.2022 13:53 Відповісти
В спаме провоняйся, рабское племя, что кацапы, что вы. Вам до Украинцев, как до неба рачки, набутылочники и нашвабренники…с
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08.01.2022 00:19 Відповісти
Тебя ЗЕля из борделя выпустил или клиентов нет?Не капризничай) Порноактриса,эбонитовые палочки,колени перед куйло,границы отодвинули,перестать стрелять.....про бутылку тоже в цвет....и признайся СЕБЕ...ведь не беларусы же тебе это выбрали ...а такие гребни как ты.Куйло сказало любого кроме Порошенко.....и 73% порноактрис как ты ответили ЕСТЬ родной наш тов.путин...ОДИННАРОД ведь как куйло говорил....и не обижайся на правду....такой позор((
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08.01.2022 00:35 Відповісти
Ещё скажи "А у вас в Америке негров линчуют!".
Что ты стрелки переводишь, чучело колхозное?

Затарься цветами и вставай в хоровод.
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07.01.2022 12:43 Відповісти
Снова цветочки) К рюзькому посольству в Киеве точно не беларусы цветочки носят после 7 лет войны,украденного Крыма и убийства более 15 000 украинцев.
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07.01.2022 13:17 Відповісти
Да там просто переизбрание Януковича было ошибкой. Он дважды майдан спровоцировал. Чем Россия и воспользовалась. Нельзя было Янука после 2004 ни в коем случае допускать до власти.
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07.01.2022 16:22 Відповісти
Блин, начинающий стрелочник, мабуть, после вашего замечания лишат его премии.
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07.01.2022 13:40 Відповісти
абсолютно нi. просто людина нe занала що за цe буває
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07.01.2022 13:51 Відповісти
Допротестувались, зараз агрофюрер буде вас за три слова саджати на 10 років.
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07.01.2022 11:35 Відповісти
Главное перестать стрелять...и на коленях куйло в глаза посмотреть,правильно? ))
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07.01.2022 12:07 Відповісти
А Лыгорач с трех позиций приноровился заглядывать пыне в очи, в том числе и с позы буквой"ЗЮ", так шо, не кричите ГВАЛТ.
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07.01.2022 12:12 Відповісти
Рыгорыч каким что ты колени выбрал перед куйло?( Рыгорыч топил за Порошенко всегда.
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07.01.2022 12:17 Відповісти
Дык, рыгорач, шо пыня, - жалкий приспособленец, ща топит за муйлйшу...ЗЫ... помните пыня-дед до 1917-го года стряпал буржуям в петербургском ресторане. После 17-го стряпал - Ленину с Крупской , а затем и Сталину. Пыня-дед был протеже для пыня-татко -устроил его в НКВД. А пыня-татко, в свою очередь, был внедрен в гитлеровскую жандармерию под варшавой . И участвовал в подавлении варшавского восстания. Для этого Кр.Армия приостановила свое наступление на ВАршаву. А всем известно, шо основные силы гитлеровцев давно оставили Варшаву. Так восстание и захлебнулось в крови. Зато кремлядь в одностороннем порядке стала царем и богом для Польши... НКВДэшник-тятька и был тем связующим звеноном, шо никчема Пыня попал в КГБ и стал шаровиком -затейником в Германии, при ее посещении высокопосадовцями кремля... Каароч, не хочу о приспособленцах, а кста , поговаривали в 90-х(комсомольская правда), шо пыню в школьные годы однокласники подопустили в школьном туалете. За то, шо ходил в шузах "прощай молодость"... А как там у лидера ябацьков в этом плане, но по-колхозному - все чисто?
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07.01.2022 12:33 Відповісти
Это не ты придумал историю про Порошенко убил брата и распятого мальчика ?( Ты не просто зебил а в кубе.Мне нагадить на твоего пыню....и его родню.А ты следи докладывай..
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07.01.2022 13:24 Відповісти
Блин. да меньше западайте на секель-ТViшную галиматию...
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07.01.2022 13:32 Відповісти
ЗЫ ... а на вопросец про чисто или нет возле бацьки мужественно, так поступают терпилы, промолчать... А-а, ха, ха, ха, ха-а.
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07.01.2022 13:35 Відповісти
обновись - пoдивися новорiчнe привiтання "трeба зтeрти у сeбe в головi лiнiю розмeжeння i вона на яву зникнe"!
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07.01.2022 13:56 Відповісти
вони запiзнились з протeстом
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07.01.2022 13:54 Відповісти
Ось, що буває за коменти у "захищених" Телеграмах, Ватцапах.
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07.01.2022 11:36 Відповісти
Ой-ц... И шо бы ото я кичился , если ваша симка будет анулирована , если не обналичите на ней свое ФИО??? Пхи...
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07.01.2022 11:41 Відповісти
Мрія блазня.
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07.01.2022 11:37 Відповісти
Не только. Петька тоже верещал гражданских отсечь, сначала повинуйся а потом обжалуй.
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07.01.2022 11:54 Відповісти
Ось чому таких ублюдків як ти треба виявляти і тупо *******.
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07.01.2022 11:56 Відповісти
И кто это способен сделать,не подскажите фамилии?Без иронии даже( ....кивы,рабиновичи,шуфричи ....националистов патриотов открыто шлюхами и мразями называют и спокойно спят.......после 2019 года Украина превратилась в страну понтов и беспонтовых...сегодня можете не согласиться даже и меня облаять .....но как говорил Сидней наш Шелдон.....Иф Туморроу Камз. ... Вон Порох вернуться боится пока гарантии не получит от сильных мира сего которые ЗЕльца напрягут..на народ точно надежды зеро.
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07.01.2022 13:48 Відповісти
Украинская собака переходит границу в Беларусь.
Пограничники спрашивают: Куда, зачем, почему?
Собака: лаешь, лаешь - жрать не дают, будки нет.
Пограничники пропустили. Через месяц бежит обратно Беларуси в Украину. Пограничники: Куда, зачем, почему?
Собака: жить не возможно - жрать, будку дают, а гавкать вообще нельзя.
Ви теж сюди приходити чисто погавкать?
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07.01.2022 18:06 Відповісти
Ну Шо , драныкоеды, Светочки закончились? Ягодки пошли, Чи все еще цветочки?
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07.01.2022 11:38 Відповісти
Уже послали расстреливать братьев по ОКДБ
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07.01.2022 11:40 Відповісти
...отправили Того, шо поизвинялся на камеру?
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07.01.2022 11:42 Відповісти
Того в Украину отправили где демократия и свобода слова
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07.01.2022 11:50 Відповісти
Идеология ГУЛАГА во всей красе
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07.01.2022 11:39 Відповісти
Не-э... пыня совсем плохой стал... не годиться вiн вже нi на що. Красы и блеску уже нет, бо ему , если по чесноку - все уже пох-нах, бо рак доiдае...памперсы не помогают...простата-недержание. от него постоянная вонь , шо из писсюара, еще и кости рак не обходит мимо ...боли, еле заготовки переставляет... В противном случае пыня, шо бубочка должен бы был менять все свое окружение каждые 2-3 года(в целях своей же безопасности, сменившиеся пополняли бы ряды у лобной стенки )... А ща в нарабсее доруливают маразматики-заговорщики из коммуно-фашистского комитета-300. Потому, с одной стороны нам и не очень то можно бояться широкого фронта... Бо заговорщики из комитета -300 гурьбой то смелые, но принимать решение о широком нападении, каждый в частности не решается, бо пока хутя еще жив, можно на него списать. А тут ситуация такая, шо ты только начни колотиться с нападением , а хутя возьми да и ласты склей... Дай, Бог , шоб так и было.
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07.01.2022 11:56 Відповісти
Жах!!
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07.01.2022 13:03 Відповісти
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07.01.2022 11:42 Відповісти
Колись цьому настане кінець.
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07.01.2022 11:44 Відповісти
Конец всему настанет когда то.
Это слабое утешение.
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07.01.2022 11:49 Відповісти
Парламент Кыргызстана со второго раза принял решение о введении миротворческого контингента в Казахстан.

Ранее глава ГНКБ КР сообщил, что Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники. https://t.me/charter97_org/58839
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07.01.2022 11:45 Відповісти
150 морготворцев и 19( а может 0) техники?
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07.01.2022 11:50 Відповісти
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07.01.2022 11:47 Відповісти
Принести извенения - можно!!!! Только пальцы скрести, ну или что то в этом духе!!!
Снаружи ты можешь быть таким, каким им нужно, а внутри будь собой!!!!
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07.01.2022 11:51 Відповісти
може постанова
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07.01.2022 11:52 Відповісти
Казахи сражайтесь до конца. Иначе будете как беларусы на бутылках за не то слово сидеть
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07.01.2022 11:53 Відповісти
Це ОКДБ як диктатор корпорейтед так і будуть посилати карателів один до одного для підтримування «порядку»? ППЦ і це в наш час відбувається! Це внутрішня справа суверенної країни! Саме огидне чмо в цій банді злочинців це навіть не Путін, а Лукашенко! Я би задоволенням подивився б як це чмо катують і роздирають.
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07.01.2022 11:54 Відповісти
Кому еще в Украине нравиться "крепкая рука"? А, ой, вспомнил, слуга Шевченко, только вопрос, почему его семья не в тюрьме, а он сам не расстрелян, как делают его любимые "крепкие хозяйственники"?!
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07.01.2022 11:55 Відповісти
Це не повноцінне вибачення.Бацька наказав ставати на коліна. Не зачот.
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07.01.2022 11:55 Відповісти
Колону белоруских миротварюк обстреляли один фсе два пока еще не фсе
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07.01.2022 11:55 Відповісти
Казахи богаче нас живут, чего им к нам ехать?
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07.01.2022 12:00 Відповісти
А шобы вы поучились у них тоже богато жить- это во-первых. Во-вторых: и че бы им к вам не ехать? Вы же в одном таЙОжном союзе состоите. Вы едете к ним - они едут к вам... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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07.01.2022 12:07 Відповісти
Возможно и приедут с Украины. У нас стоматология на высоте.
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07.01.2022 12:09 Відповісти
я бы не сказал. по своим зубам знаю. когда бесплатно лечат, отношение такое, скажи и за это спасибо.
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07.01.2022 12:14 Відповісти
Я стараюсь платно ходить.
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07.01.2022 12:25 Відповісти
...когда бессплатно лечат... - понял почему ябацьки саранчой оккупируют в Украине дантистов... ЗЫ... А разве у вас нет денег на нормальных (платных) беларусских зубников, чи их у вас не? А кста амеры , французы, тоже предпочитают посещать дантистов в Украине . С их баблом - это то же качество , но дешевле. Мне дантисты , чтобы прорекламироваться, показывали видяшки , где на их фоне англоязычный с зубами до дантистского втручання и после. И как эти клиенты щиро , на чистом инглиш, благодарили дантиста и его помощницу за фантастику с его зубами.
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07.01.2022 12:46 Відповісти
Правда. За хорошие деньги при хорошем оборудовании и материалах наши "зубники" оказывают услуги не хуже европоцовских дантистов. Один мой знакомый стоматолог, средненько знающий немецкий, практически полностью перешел на обслуживание немцев. Для них его прайс очень даже хорош по сравнению с немецких дантистом.
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07.01.2022 13:48 Відповісти
Бг-ггг... а тым часом ... драныкоеды едут в Украины привиться нормальной вакциной , посетить дантиста и затариться шмотками на всi пори року. ХЕХ... и чавой бы ото я из себя корчил само целомудрие? ХТОЗНА...
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07.01.2022 12:17 Відповісти
А зачем вы казаху четыре зуба выбили? Что бы дантиста посетил?
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07.01.2022 12:23 Відповісти
Знову ти гебняве чмо прилізло! Лукашенко-свиняче лайно буде підвішений за ноги на головній площі Мінська!
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07.01.2022 12:25 Відповісти
Я в Витебске живу и в Минск не собираюсь.
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07.01.2022 12:27 Відповісти
Лукашенко підвісять в Мінську. Таких як ти гебнявихмерзот в Вітебську.
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07.01.2022 12:28 Відповісти
я бачив в ютубі ваших стоматологів з гумовими палками ! не знаю як лікують , а видаляють гарно ! ще гарні у вас проктологи ...
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07.01.2022 12:44 Відповісти
Казахи очень сглупили, бучу с захватом гос учреждений нужно было делать в столице. И вторая ошибка была в том что не нужно было допускать погромов, поджогов и мародерства, а теперь симпатии народа не на стороне протестующих и такого у себя они повторять не захотят.
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07.01.2022 12:04 Відповісти
Вам же сказали вчера, шо то кацап-спец операция. Были выпущены зеки с конкретной задачей. И зеки с ней справились.
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07.01.2022 12:09 Відповісти
...а в чорних робах були зеки-"картриджі", що їх повипускали на погроми в Алмати заради дискредитації протестів https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html

Assem Zhapisheva@zhapisheva

https://twitter.com/zhapisheva/status/1478995633386278914 6 янв.

Поговорила с роднёй в Актобе.
Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.
Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.
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07.01.2022 12:12 Відповісти
Фарук Шами@faruq_shami12

https://twitter.com/faruq_shami12/status/1479200349978337291 12 ч

В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и Алматинской области было выборочным.
В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны - Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).
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07.01.2022 12:13 Відповісти
Да не свисти ты. Все правильно они сделали что все города сразу поднялись. Мусора не знали куда бежать. Если бы не росийские каратели то диктатор Назарбаев со своей ручной собачкой Тукаевым уже на столбе висели бы.
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07.01.2022 12:12 Відповісти
Are you an American or another russian pig under my country's banner?
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07.01.2022 12:27 Відповісти
Не, последнее.
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07.01.2022 12:38 Відповісти
друзі , чому ви напали на хлопця ? придивиться уважно ! якщо людина під час розмови торкається носа , вона бреше ! тож це просто гра на камеру .
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07.01.2022 12:35 Відповісти
к сожалению в Украине еще много фанатов батьки самозванца
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07.01.2022 13:20 Відповісти
Скоро будут "чечня круто" делать.
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07.01.2022 21:16 Відповісти
Боже как же плохо когда даже сказать то что думаешь запрещено
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07.01.2022 23:12 Відповісти
 
 