Вблизи Гавайев обнаружили российский корабль-разведчик. Американские военные следят за ним
Американские военные отслеживают российский разведывательный корабль в Тихом океане недалеко от Гавайев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 10 января со ссылкой на командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе (INDOPACOM) сообщило издание Star-Advertiser.
Отмечается, что корабль обнаружили вблизи экономической зоны Гавайев еще в пятницу, 7 января.
"Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов. В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе операций с помощью морской патрульной авиации, надводных кораблей и совместных средств", - заявил представитель INDOPACOM майор Роб Мартинс.
В мае Тихоокеанский флот США также сообщал о слежении за российским судном. Речь шла о среднем разведывательном корабле проекта 864 "Карелия".
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