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Вблизи Гавайев обнаружили российский корабль-разведчик. Американские военные следят за ним

Вблизи Гавайев обнаружили российский корабль-разведчик. Американские военные следят за ним

Американские военные отслеживают российский разведывательный корабль в Тихом океане недалеко от Гавайев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 10 января со ссылкой на командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе (INDOPACOM) сообщило издание Star-Advertiser.

Отмечается, что корабль обнаружили вблизи экономической зоны Гавайев еще в пятницу, 7 января.

"Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов. В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе операций с помощью морской патрульной авиации, надводных кораблей и совместных средств", - заявил представитель INDOPACOM майор Роб Мартинс.

В мае Тихоокеанский флот США также сообщал о слежении за российским судном. Речь шла о среднем разведывательном корабле проекта 864 "Карелия".

Также читайте: Российским кораблям запрещено входить во внутренние порты Украины, - закон

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Топ комментарии
+14
Нечего там наблюдать ,шарахнуть по корыту торпЭдой и всего делов ...
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11.01.2022 10:34
+10
Это русские беженцы,накормите их.😁
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11.01.2022 10:36
+5
Доплив і не зламався? Може хоча б димить?
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11.01.2022 10:34
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Нечего там наблюдать ,шарахнуть по корыту торпЭдой и всего делов ...
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11.01.2022 10:34 Ответить
их там нет. и до свидания
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11.01.2022 10:39 Ответить
они в международных водах и быть там могут.... только на вопрос какие ваши интересы ТУТ ответ последует такой согласно Морской Конвенции ООН и международного права имеем право тут быть... Это кацапы могут объявлять Азовское море истинно российским внутренним водным простором это они могут объявлять зоны запретные для судоходства в Черном море...потому что им так нада.... и точка.. ... лучшее средство чтобы корабли не шастали это вокруг их базы все закидать минами.. чтобы лет так 10 вылавливали вылавливали... мины ведь разные бывают на шум на обьем массы..на конкретные размеры каждое судно имеет свой звуковой почерк и движения по воде записав их можно установить мины именно на каждый конкретный корабль или группу кораблей поеределнного класса... какой попал... ну извините... а чтобы мину не разминировали установить систему автоматического уничтоженияя нехило так поднял тральщик защепил и все пошел обратный отсчет подплыли аквалангисты или водолазы батискаф то же самое... ведь провести даже операцию установив маркеры радиактивные чтобы с Космоса наблюдать какой кораблик куда пошел и где находится...
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11.01.2022 10:46 Ответить
Всё равно торпЭдой ...
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11.01.2022 10:55 Ответить
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11.01.2022 11:04 Ответить
Пустіть на його перехоплення румунський скотовоз з баранами. Минулого разу в Чорному морі гарненько так вийшло.
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11.01.2022 12:27 Ответить
Доплив і не зламався? Може хоча б димить?
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11.01.2022 10:34 Ответить
Ну испугался сомалийских пиратов, подумаешь!! Другой бы вообще с разбегу в Антарктиду зарылся. Домой ему тоже низзя - дома криминал зарплату у героев отимает(( Вот и просится к папуасам на побывку.
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11.01.2022 10:48 Ответить
По шлейфу диму і виявили.
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11.01.2022 11:02 Ответить
Это русские беженцы,накормите их.😁
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11.01.2022 10:36 Ответить
На дно шхуну,і нас там нет,какіе ваши доказателства,внутрішній конфлікт між командою!
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11.01.2022 10:36 Ответить
они заблудились!!!
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11.01.2022 10:36 Ответить
Ніякий то не розвідник. Якийсь адмірал привіз свою доньку на Гаваї Чи може забрав
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11.01.2022 10:37 Ответить
потопили б для приличия
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11.01.2022 10:40 Ответить
В случае войны такой корабль даёт корректировку на 1500 цели сразу, чем ближе к цели тем точнее.
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11.01.2022 10:45 Ответить
щоб цікавійше було спостерігати треба запустити пару торпед ...
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11.01.2022 10:46 Ответить
хорошо если бы вся армия рашки туда передвинулась.
к Гавайям.
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11.01.2022 10:54 Ответить
Краще у Маріанську западину.
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11.01.2022 10:58 Ответить
Чтобы потопить всех сразу?
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11.01.2022 10:58 Ответить
чтобы вы#Бываться перед равным по силе
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11.01.2022 13:30 Ответить
Так вони бачать час на годинниках його команди.
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11.01.2022 10:57 Ответить
Эрдоган бы уже сбил
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11.01.2022 10:57 Ответить
Жалко что нет там турецкого "Ашота" . А то бы русская лоханка уже утонула
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11.01.2022 10:59 Ответить
А на Гаваях что, нет пиратов ?
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11.01.2022 11:09 Ответить
Они следят за подлодками с ЯО, хотят знать направил ли их США, в предверии нападения на Украину, на позиции для удара по России или нет.
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11.01.2022 11:25 Ответить
Надо им крутить записи разговоров о путине-педофиле - пусть докладывают наверх.
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11.01.2022 13:03 Ответить
мордва решила попросить политическое убежище. не давать его кацапне ни в коем случае.
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11.01.2022 13:50 Ответить
По дрова приплили.
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12.01.2022 10:43 Ответить
 
 