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Российским кораблям запрещено входить во внутренние порты Украины, - закон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российским кораблям запрещено входить во внутренние порты Украины, - закон

Украина запретила судам, связанным с Россией, входить в свои внутренние воды.

С 1 января 2022 года начал действовать закон "О внутреннем водном транспорте", передает Цензор.НЕТ.

Он предусматривает, что "перевозки пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами (терминалами), другими местами осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины и иностранными портами (терминалами) могут производиться украинскими и иностранными судами", однако такие действия запрещены для судов:

- под флагом государства-агрессора;

- собственниками или участниками (акционерами, членами), конечными бенефициарами владельцев которых являются граждане государства-оккупанта, юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, физические и юридические лица, в отношении которых применили санкции в соответствии с законом о санкциях.

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Запрещен вход в порты каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины и регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Плавать на внутренних водных путях Украины иностранным судам можно при наличии:

- свидетельства судна внутреннего плавания;

- квалификационных документов экипажа, выданных в соответствии с этим законом или в соответствии с законодательством ЕС;

- или при наличии судебных документов и квалификационных документов экипажа, отвечающих требованиям Кодекса торгового мореходства Украины.

Закон затрагивает вопрос имущества и предусматривает имплементацию основных требований директив и регламентов ЕС согласно Соглашению об ассоциации.

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Топ комментарии
+20
Не##й шастать!
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01.01.2022 15:43
+16
"
Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України..."

Ппотрібно всім козломордим заборонити перебувати на території України. Хто порушив, здирати шкіру.
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01.01.2022 15:55
+13
Ого, ничего себе подарочек кацапам под ёлку.
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01.01.2022 15:43
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наконец то Пусин подорвет говноходку под рссуким флагом и взвизжит - А это не я, это "они"(подставить - кто именно)
вроде бы это реально повод для "обеспечения и мумуму(Лавров в стойле, а Песков в наморднике)"
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01.01.2022 15:23 Ответить
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01.01.2022 19:55 Ответить
видимо буба жыдоугрофиннобурятские посудины собрался арестовывать в международных водах...
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01.01.2022 15:28 Ответить
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01.01.2022 15:36 Ответить
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01.01.2022 15:39 Ответить
Их выгонять с Азовского моря?
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01.01.2022 15:42 Ответить
Ого, ничего себе подарочек кацапам под ёлку.
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01.01.2022 15:43 Ответить
Не##й шастать!
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01.01.2022 15:43 Ответить
Дунай?
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01.01.2022 16:08 Ответить
Єнісей
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01.01.2022 16:09 Ответить
Мне на "и"?
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01.01.2022 16:11 Ответить
Тебе на "Х"!
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01.01.2022 16:13 Ответить
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01.01.2022 16:20 Ответить
Двина. У меня там дача.
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01.01.2022 16:54 Ответить
она уже не твоя, то все Путина
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01.01.2022 19:26 Ответить
Та да,неочем!видимость,и все! шмаркля путина бриться как огня!
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01.01.2022 20:44 Ответить
"
Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України..."

Ппотрібно всім козломордим заборонити перебувати на території України. Хто порушив, здирати шкіру.
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01.01.2022 15:55 Ответить
Москалям заборонили заходити у Керч та Севастопіль?
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01.01.2022 16:08 Ответить
Кораблям запретили, а судам?
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01.01.2022 16:22 Ответить
А лодкам?
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01.01.2022 16:40 Ответить
А плотам?
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01.01.2022 16:47 Ответить
Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 1054-IX

Нифига себе вовремя...
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01.01.2022 16:24 Ответить
А до этого можно было? Ничего не пойму...☹️
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01.01.2022 16:41 Ответить
Конечно можно. До вируса и поезд Киев-Москва каждый день ходил.
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01.01.2022 16:45 Ответить
Подом ***** его запретил.
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01.01.2022 17:32 Ответить
а чому про простых кацапов молчание
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01.01.2022 16:43 Ответить
Зеля, а теперь давай то чего мы давно ждали - визовый режим для рашистов или полный разрыв дипотношений!
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01.01.2022 16:44 Ответить
А чем, кроме морального удовлетворения, это поможет?
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01.01.2022 16:46 Ответить
Тем что Басты к нам ездить не будут и шпионы из фсб и гру тоже….
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01.01.2022 20:23 Ответить
Так! І повністю заборонити транзит та купівлю не тільки напряму, а і через посередників, будь-яких кацапських товарів, включаючи енергоресурси. Остаточне прощавай!
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01.01.2022 16:56 Ответить
К Петрушке вопросов нет почему то)) Петя отжигал в Минских угодах, протаскивал Медведчука - но справжне зло - це Шмаркля))
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01.01.2022 20:16 Ответить
Никогда не голосовал ни за того не за другого. Порох - жадный, алчный, очень с большим апломбом - поэтому и прокакал второй срок. Хотя, согласись что сделал много - и безвиз и Томас и поднятие армии. Зеля пока не сделал ничего сплошные пролёты а потом гнилые отмазки и всё..
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01.01.2022 20:21 Ответить
Я голосовал за Соевого - стремно было голосовать за кота в мешке.
Томос и безвиз конечно отличная штука. Безвиз правда не Пецик начинал - собственно из-за безвиза и началось бурление в Украине. Насчет Армии - в той ситуации в которой была наша Армия любое действие по ее укреплению было бы заслугой - потому что она была в попе.)) В первое время защитники вообще выезжали за счет волонтеров и добробатов - и как Пецик их отблагодарил?!! А сколько складов при петрушке пошло дымом?! Дальше - кадровую политику Петька слил полностью. Более того - он сделал все что бы продавить идею, что у нас ни один иностранный спец не сможет рулить ни в одной отрасли)) Дескать у нас особый свой путь и специфика)) Другими словами - сохранить существующую систему подменив своими людьми!! Если найти в Ютубе фильм от Дениса Казанского Клептократия то можно легко понять - с петенькой никаких реформ и изменений не светит, потому что все те кто был до Шмаркли - они все системные дети олигархата. И про Медведчука там тоже есть. По Шмаркле - если те дороги, что он затеял - не на бумаге - то он уж сделал прилично. А если еще припомнить те прогнозы, что соевая свора давала сразу после просера выборов - то вообще становится смешно, там одна только гривня должна была улететь в небеса чуть ли не сразу)))
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02.01.2022 10:56 Ответить
плюс присадил медведку и каналы прикрыл тоже Шмаркля а не Петрик))
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02.01.2022 10:58 Ответить
Вагнергейт, офшоры, ермак, Гога со своей женой, роялти из мацквы, каломыйский и фирташ, цены и тарифы, пустые обицянки продолжать? Дороги говоришь? А ты по ним давно ездил? Ну спробуй, хотя бы в строну Полтавы или до Кропивницкого. Безвиз - если бы порох настойчивости не проявил то ничего бы и не было. Бурление в Украине началось не из за безвиза, не извращай (или ты может тогда маленьким был?). Зэк обманным путём хотел втащить нашу страну в рашку а не в ЕС как ранее обещал, причём стал делать это как «слон в посудной лавке» грубо и нагло - ну и началось.
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02.01.2022 11:25 Ответить
А ты не забывай что Петя позиционирует себя как потужный реформатор)) С командой таких же потужных специалистов. А по итогам - шокиниада, Юа-прокурор, цирк с люстрацией и возвращением на должности по судам)) Про маленьких лучше молчи и не смеши меня. И про офшоры и панамских патриотов не начинай. Про бурление - разве не с отмены именно этого и начались мирные волнения? Когда Овощ резко поменял направление от Европы? Хотя буквально перед этим требовал от ЕС введения безвизового без промедления)) после таких кульбитов всем стало ясно, что Янык на ниточке у Пу. Кому не нравится Шмаркля - может за него целовать в попу Гетьмана. Это же надо так потужно докеруватыся что 73% потерял, хотя на волне Майдана пришел с подавляющей поддержкой. Люди простили ему помаранчевый цирк Юща, когда пересрались на следующий день все люби друзи. Обосралиь - и получили дважды не судимого. Такая же судьба и у Кондитера - на волне Майдана прошел, все обосрал и получил Шмарклю.
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02.01.2022 16:37 Ответить
Ты мой первый пост выше читал? Я не голосовал ни за пороха ни за твоего клоуна. Поэтому твои переживания и оправдания до меня просто не доходят! По моему мнению порох для Украины сделал больше зели. У клоуна кроме дорог (и то построенных плохо из разворованных материалов) более ничего нет. А его слив операции с вагнеровцами меня не только сильно расстроил а и очень сильно разозлил! И вообще как ты думаешь человек никак не причастный ни к Майдану , откосившей от АТО и игравший квн на корпоративах в мацкве и в Питере во время войны, достоин быть нашим гарантом???
Сейчас я считаю, что следующим президентом Украины должен быть только этнический украинец! На этом точка!
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02.01.2022 16:57 Ответить
Ты так забавно приписываешь мне клоуна)) Ну ты не голосовал за Сывочолого а я голосовал и что?!)) Детский сад)) Про дороги разворованные - Шмаркля потратил 120 млрд на 4 000 и Потужный 40 млрд на 3800. Так кто сколько украл?)) Дорога лежит на месте никуда не сбежала. Можно в любом участке сделать замер толщины и качества покрытия на предмет выявления воровства, было бы желание. Вагнеровцы - цирк с конями)) Вместо того, что бы принять тела в Турции придумали клоунаду с захватом самолета)) И что вменили бы кроме бормотания про подвиги с куратором?! Ты такое схаваешь? С такой "серьезной" предъявой уже через неделю вернули бы с извинениями. Соевый сынка протащил в Раду - вот и весь сказ про это гниду. Еще раз говорю - смотри фильм Казанского "Клептократия". Шмаркля единственный несистемный, с остальным шоблом будет все тоже самое что с януковичем и порохнявым. Договорняки и трудоустройство у корыта своих тварей.
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02.01.2022 18:24 Ответить
Я никак не пойму, что ты мне пытаешься доказать??? Что и тот и другой мягко говоря «непорядочные» (не буду матом ругаться)? Так это я без тебя прекрасно знаю… что ещё? Или так просто ,типа «побазарить»?
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02.01.2022 18:50 Ответить
Да, именно это я и делаю отвечая на Твои же аргументы. Думаешь, мне доставляет удовольствие гонять по кругу одно и тоже на соевом ресурсе в заброшенной теме?! Отнюдь. В самом первом своем посте я выразил свое отношение к текущей дискуссии, но ты призвал меня согласится с тем - с чем я не могу согласиться никак))) Я доказывать кому то ничего не хочу - лишь бы мне не начинали впаривать цыганского коня под видом ахалтекинца. Закончили прения - и ладушки.
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03.01.2022 03:53 Ответить
Та он серливый,путина боиться очень!да? шмаркля?
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02.01.2022 10:20 Ответить
когда отменят безвиз для граждан совка?
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01.01.2022 16:59 Ответить
тогда когда их родня будет в меньшинстве на выборах украинского президента
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01.01.2022 18:33 Ответить
Хм.... А если Россия в ответку перекроет Керченский пролив? Тогда порты в Бердянске и Мариуполе можно в металлолом сдавать, как и "Азовсталь"
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01.01.2022 17:27 Ответить
тогда какая-нибудь мина времен второй мировой "заблудится".
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01.01.2022 18:01 Ответить
Мегатонн на 20.
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02.01.2022 00:35 Ответить
Международное морское право не признаёт суверенитета РФ над Крымом, ограничение судоходства в проливе приведёт к искам в международные арбитражные суда. По решениям которых РФ ждёт много "полезных" санкций
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02.01.2022 07:21 Ответить
Можно подумать что уже не перекрыла? Но у нас терпение тоже не безгранично! Вот тебе и Хм….
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02.01.2022 11:27 Ответить
нужно продвигать идею международных санкций, чтоб кацапские козлины не смогли никуда заплыть.
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02.01.2022 00:34 Ответить
корабли ************* и так уже давно не заплывают в наши воды, но зато теперь Зеля вручил ***** железный аргумент для блокирования прохода наших торговых судов через Керченский пролив. Мариупольскому и Бердянсому портам можно потихоньку начинать резаться на металлолом
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02.01.2022 01:13 Ответить
верно.
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02.01.2022 05:43 Ответить
 
 