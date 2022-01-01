Российским кораблям запрещено входить во внутренние порты Украины, - закон
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина запретила судам, связанным с Россией, входить в свои внутренние воды.
С 1 января 2022 года начал действовать закон "О внутреннем водном транспорте", передает Цензор.НЕТ.
Он предусматривает, что "перевозки пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами (терминалами), другими местами осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины и иностранными портами (терминалами) могут производиться украинскими и иностранными судами", однако такие действия запрещены для судов:
- под флагом государства-агрессора;
- собственниками или участниками (акционерами, членами), конечными бенефициарами владельцев которых являются граждане государства-оккупанта, юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, физические и юридические лица, в отношении которых применили санкции в соответствии с законом о санкциях.
Запрещен вход в порты каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины и регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.
Плавать на внутренних водных путях Украины иностранным судам можно при наличии:
- свидетельства судна внутреннего плавания;
- квалификационных документов экипажа, выданных в соответствии с этим законом или в соответствии с законодательством ЕС;
- или при наличии судебных документов и квалификационных документов экипажа, отвечающих требованиям Кодекса торгового мореходства Украины.
Закон затрагивает вопрос имущества и предусматривает имплементацию основных требований директив и регламентов ЕС согласно Соглашению об ассоциации.
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вроде бы это реально повод для "обеспечения и мумуму(Лавров в стойле, а Песков в наморднике)"
Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України..."
Ппотрібно всім козломордим заборонити перебувати на території України. Хто порушив, здирати шкіру.
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 1054-IX
Нифига себе вовремя...
Томос и безвиз конечно отличная штука. Безвиз правда не Пецик начинал - собственно из-за безвиза и началось бурление в Украине. Насчет Армии - в той ситуации в которой была наша Армия любое действие по ее укреплению было бы заслугой - потому что она была в попе.)) В первое время защитники вообще выезжали за счет волонтеров и добробатов - и как Пецик их отблагодарил?!! А сколько складов при петрушке пошло дымом?! Дальше - кадровую политику Петька слил полностью. Более того - он сделал все что бы продавить идею, что у нас ни один иностранный спец не сможет рулить ни в одной отрасли)) Дескать у нас особый свой путь и специфика)) Другими словами - сохранить существующую систему подменив своими людьми!! Если найти в Ютубе фильм от Дениса Казанского Клептократия то можно легко понять - с петенькой никаких реформ и изменений не светит, потому что все те кто был до Шмаркли - они все системные дети олигархата. И про Медведчука там тоже есть. По Шмаркле - если те дороги, что он затеял - не на бумаге - то он уж сделал прилично. А если еще припомнить те прогнозы, что соевая свора давала сразу после просера выборов - то вообще становится смешно, там одна только гривня должна была улететь в небеса чуть ли не сразу)))
Сейчас я считаю, что следующим президентом Украины должен быть только этнический украинец! На этом точка!