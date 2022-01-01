Российским кораблям запрещено входить во внутренние порты Украины, - закон

Украина запретила судам, связанным с Россией, входить в свои внутренние воды.

С 1 января 2022 года начал действовать закон "О внутреннем водном транспорте", передает Цензор.НЕТ.

Он предусматривает, что "перевозки пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами (терминалами), другими местами осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины и иностранными портами (терминалами) могут производиться украинскими и иностранными судами", однако такие действия запрещены для судов:

- под флагом государства-агрессора;

- собственниками или участниками (акционерами, членами), конечными бенефициарами владельцев которых являются граждане государства-оккупанта, юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, физические и юридические лица, в отношении которых применили санкции в соответствии с законом о санкциях.

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Запрещен вход в порты каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины и регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Плавать на внутренних водных путях Украины иностранным судам можно при наличии:

- свидетельства судна внутреннего плавания;

- квалификационных документов экипажа, выданных в соответствии с этим законом или в соответствии с законодательством ЕС;

- или при наличии судебных документов и квалификационных документов экипажа, отвечающих требованиям Кодекса торгового мореходства Украины.

Закон затрагивает вопрос имущества и предусматривает имплементацию основных требований директив и регламентов ЕС согласно Соглашению об ассоциации.

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