Поблизу Гаваїв виявили російський корабель-розвідник. Американські військові стежать за ним

Американські військові відстежують російський розвідувальний корабель у Тихому океані неподалік Гаваїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 10 січня із посиланням на командування ЗС США в Індо-Тихоокеанському регіоні (INDOPACOM) повідомило видання Star-Advertiser.

Зазначається, що корабель виявили поблизу економічної зони Гаваїв ще у п'ятницю, 7 січня.

"Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні здійснює спостереження за російським судном, яке працює у міжнародних водах у районі Гавайських островів. У рамках наших звичайних щоденних операцій ми уважно відстежуємо всі судна в Індо-Тихоокеанському районі операцій за допомогою морської патрульної авіації, надводних кораблів та спільних засобів", - заявив представник INDOPACOM майор Роб Мартінс.

У травні Тихоокеанський флот США також повідомляв про спостереження за російським судном. Йшлося про середній розвідувальний корабель проекту 864 "Карелія".

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