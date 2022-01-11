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корабель (1596) росія (63594) США (21024)

Поблизу Гаваїв виявили російський корабель-розвідник. Американські військові стежать за ним

Поблизу Гаваїв виявили російський корабель-розвідник. Американські військові стежать за ним

Американські військові відстежують російський розвідувальний корабель у Тихому океані неподалік Гаваїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 10 січня із посиланням на командування ЗС США в Індо-Тихоокеанському регіоні (INDOPACOM) повідомило видання Star-Advertiser.

Зазначається, що корабель виявили поблизу економічної зони Гаваїв ще у п'ятницю, 7 січня.

"Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні здійснює спостереження за російським судном, яке працює у міжнародних водах у районі Гавайських островів. У рамках наших звичайних щоденних операцій ми уважно відстежуємо всі судна в Індо-Тихоокеанському районі операцій за допомогою морської патрульної авіації, надводних кораблів та спільних засобів", - заявив представник INDOPACOM майор Роб Мартінс.

У травні Тихоокеанський флот США також повідомляв про спостереження за російським судном. Йшлося про середній розвідувальний корабель проекту 864 "Карелія".

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Топ коментарі
+14
Нечего там наблюдать ,шарахнуть по корыту торпЭдой и всего делов ...
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11.01.2022 10:34
+10
Это русские беженцы,накормите их.😁
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11.01.2022 10:36
+5
Доплив і не зламався? Може хоча б димить?
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11.01.2022 10:34
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Нечего там наблюдать ,шарахнуть по корыту торпЭдой и всего делов ...
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11.01.2022 10:34 Відповісти
их там нет. и до свидания
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11.01.2022 10:39 Відповісти
они в международных водах и быть там могут.... только на вопрос какие ваши интересы ТУТ ответ последует такой согласно Морской Конвенции ООН и международного права имеем право тут быть... Это кацапы могут объявлять Азовское море истинно российским внутренним водным простором это они могут объявлять зоны запретные для судоходства в Черном море...потому что им так нада.... и точка.. ... лучшее средство чтобы корабли не шастали это вокруг их базы все закидать минами.. чтобы лет так 10 вылавливали вылавливали... мины ведь разные бывают на шум на обьем массы..на конкретные размеры каждое судно имеет свой звуковой почерк и движения по воде записав их можно установить мины именно на каждый конкретный корабль или группу кораблей поеределнного класса... какой попал... ну извините... а чтобы мину не разминировали установить систему автоматического уничтоженияя нехило так поднял тральщик защепил и все пошел обратный отсчет подплыли аквалангисты или водолазы батискаф то же самое... ведь провести даже операцию установив маркеры радиактивные чтобы с Космоса наблюдать какой кораблик куда пошел и где находится...
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11.01.2022 10:46 Відповісти
Всё равно торпЭдой ...
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11.01.2022 10:55 Відповісти
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11.01.2022 11:04 Відповісти
Пустіть на його перехоплення румунський скотовоз з баранами. Минулого разу в Чорному морі гарненько так вийшло.
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11.01.2022 12:27 Відповісти
Доплив і не зламався? Може хоча б димить?
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11.01.2022 10:34 Відповісти
Ну испугался сомалийских пиратов, подумаешь!! Другой бы вообще с разбегу в Антарктиду зарылся. Домой ему тоже низзя - дома криминал зарплату у героев отимает(( Вот и просится к папуасам на побывку.
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11.01.2022 10:48 Відповісти
По шлейфу диму і виявили.
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11.01.2022 11:02 Відповісти
Это русские беженцы,накормите их.😁
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11.01.2022 10:36 Відповісти
На дно шхуну,і нас там нет,какіе ваши доказателства,внутрішній конфлікт між командою!
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11.01.2022 10:36 Відповісти
они заблудились!!!
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11.01.2022 10:36 Відповісти
Ніякий то не розвідник. Якийсь адмірал привіз свою доньку на Гаваї Чи може забрав
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11.01.2022 10:37 Відповісти
потопили б для приличия
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11.01.2022 10:40 Відповісти
В случае войны такой корабль даёт корректировку на 1500 цели сразу, чем ближе к цели тем точнее.
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11.01.2022 10:45 Відповісти
щоб цікавійше було спостерігати треба запустити пару торпед ...
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11.01.2022 10:46 Відповісти
хорошо если бы вся армия рашки туда передвинулась.
к Гавайям.
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11.01.2022 10:54 Відповісти
Краще у Маріанську западину.
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11.01.2022 10:58 Відповісти
Чтобы потопить всех сразу?
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11.01.2022 10:58 Відповісти
чтобы вы#Бываться перед равным по силе
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11.01.2022 13:30 Відповісти
Так вони бачать час на годинниках його команди.
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11.01.2022 10:57 Відповісти
Эрдоган бы уже сбил
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11.01.2022 10:57 Відповісти
Жалко что нет там турецкого "Ашота" . А то бы русская лоханка уже утонула
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11.01.2022 10:59 Відповісти
А на Гаваях что, нет пиратов ?
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11.01.2022 11:09 Відповісти
Они следят за подлодками с ЯО, хотят знать направил ли их США, в предверии нападения на Украину, на позиции для удара по России или нет.
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11.01.2022 11:25 Відповісти
Надо им крутить записи разговоров о путине-педофиле - пусть докладывают наверх.
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11.01.2022 13:03 Відповісти
мордва решила попросить политическое убежище. не давать его кацапне ни в коем случае.
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11.01.2022 13:50 Відповісти
По дрова приплили.
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12.01.2022 10:43 Відповісти
 
 