Количество пунктов приема елок на утилизацию в Киеве увеличено, - КГГА. СПИСОК
В столице открыли дополнительные места, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП "Дарницкое ЛПГ".
Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и после праздника. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
Отмечается, что пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.
Голосеевский район:
- просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
- парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).
Дарницкий район:
- ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
- фитнес-парк озеро Лебединое (возле уборной).
Деснянский район:
- ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.
Днепровский район:
- просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
- парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
- парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).
Оболонский район:
- просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
- парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда);
- парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).
Печерский район:
- ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).
Подольский район:
- ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
- ул. Дмитриевская, 16;
- просп. Правды, 72–76.
Соломенский район:
- ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
- сквер по ул. Мартиросяна;
- парк у кинотеатра "Тампере";
- парк "Юность";
- парк "Орлятко".
Святошинский район:
- ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
- парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.
Шевченковский:
- пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
- парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).
Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":
- Бориспольское шоссе, 23 км;
- просп. Броварской, 2-А;
- ул. Радистов, 1-В;
- Никольское лесничество, квартал № 35;
- Броварское лесничество, квартал № 72.
Пожалуйста, подождите...
Проще раз в неделю проехать по мусор КАХ и собрать ёлки