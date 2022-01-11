Количество пунктов приема елок на утилизацию в Киеве увеличено, - КГГА. СПИСОК

В столице открыли дополнительные места, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП "Дарницкое ЛПГ".

Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и после праздника. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Отмечается, что пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.

Голосеевский район:

просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);

парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);

фитнес-парк озеро Лебединое (возле уборной).

Деснянский район:

ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

Днепровский район:

просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);

парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);

парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);

парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).

Оболонский район:

просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);

парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда);

парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);

ул. Дмитриевская, 16;

просп. Правды, 72–76.

Соломенский район:

ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);

сквер по ул. Мартиросяна;

парк у кинотеатра "Тампере";

парк "Юность";

парк "Орлятко".

Святошинский район:

ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);

парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский:

пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);

парк "Сырецкий" (возле домика садовника);

парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":

Бориспольское шоссе, 23 км;

просп. Броварской, 2-А;

ул. Радистов, 1-В;

Никольское лесничество, квартал № 35;

Броварское лесничество, квартал № 72.

Также смотрите: "Чтобы не достались никому": одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж