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КГГА (2945) Киев (24766) утилизация (124) елка (180)

Количество пунктов приема елок на утилизацию в Киеве увеличено, - КГГА. СПИСОК

Количество пунктов приема елок на утилизацию в Киеве увеличено, - КГГА. СПИСОК

В столице открыли дополнительные места, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП "Дарницкое ЛПГ".

Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и после праздника. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Отмечается, что пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.

Голосеевский район:

  • просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
  • парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

  • ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
  • фитнес-парк озеро Лебединое (возле уборной).

Деснянский район:

  • ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

Днепровский район:

  • просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
  • парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
  • парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).

Оболонский район:

  • просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
  • парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда);
  • парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

  • ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

  • ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
  • ул. Дмитриевская, 16;
  • просп. Правды, 72–76.

Соломенский район:

  • ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
  • сквер по ул. Мартиросяна;
  • парк у кинотеатра "Тампере";
  • парк "Юность";
  • парк "Орлятко".

Святошинский район:

  • ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский:

  • пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
  • парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":

  • Бориспольское шоссе, 23 км;
  • просп. Броварской, 2-А;
  • ул. Радистов, 1-В;
  • Никольское лесничество, квартал № 35;
  • Броварское лесничество, квартал № 72.

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Нема краще як штучна ялинка . Як поставив на початку грудня , так розібрав на початку березня . Не осипається , поливу не потребує, виглядає гарно , голови не морочить , довше радує око , довше створює святковий настрій . Красота .
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11.01.2022 14:06 Ответить
ГТО понесет ёлку за километр
Проще раз в неделю проехать по мусор КАХ и собрать ёлки
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11.01.2022 15:35 Ответить
 
 