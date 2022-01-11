Кількість пунктів прийому ялинок на утилізацію в Києві збільшено, - КМДА. ПЕРЕЛІК

У столиці відкрили додаткові локації, куди можна принести новорічне дерево на переробку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Загалом тепер функціонує 33 пункти на базі районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та КП "Дарницьке ЛПГ".

Пункти утилізації новорічних дерев створюють, щоб рослини, які прикрашають оселі містян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

Зазначається, що пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.

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Голосіївський район:

просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);

парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).

Дарницький район:

вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);

фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).

Деснянський район:

вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.

Дніпровський район:

просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);

парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);

парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).

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Оболонський район:

просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);

парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);

парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).

Печерський район:

вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).

Подільський район:

вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);

вул. Дмитрівська, 16-А;

просп. Правди, 72-76.

Солом’янський район:

вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);

сквер на вул. Мартиросяна;

парк біля кінотеатру "Тампере";

парк "Юність";

парк "Орлятко".

Святошинський район:

вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);

парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський:

пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);

парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":

Бориспільське шосе, 23 км;

просп. Броварський, 2-А;

вул. Радистів, 1-В;

Микільське лісництво, квартал № 35;

Броварське лісництво, квартал № 72.

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