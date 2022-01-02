УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11543 відвідувача онлайн
Новини Фото
16 955 151

Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси. ФОТО

В Одесі підприємці кинули на вулицях понад 5 тисяч ялинок та інших хвойних дерев, які не розкупили до Нового року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Як повідомили журналістам у Департаменті міського господарства Одеської міськради, вранці 1 січня працівники ЖКГ та керуючих компаній почали наводити лад в місті після новорічних гулянь.

"Вони виявили, що частина несумлінних підприємців, які торгували ялинками, кинули їх просто неба. Комунальники нарахували понад 5 тисяч нікому не потрібних зелених красунь, причому більшість із них - у Приморському та Суворовському районах. Усіх за допомогою спецтехніки вивезли", - розповіли в департаменті.

Хвойні дерева доставили на базу комунального підприємства "Міськзелентрест", де їх перероблять на добрива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У цьому році до реалізації заплановано 500 тис. ялинок, - Держлісагентство

Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси 01
Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси 02

Автор: 

Новий рік (551) Одеса (5458) ялинка (115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
показати весь коментар
02.01.2022 10:11
+59
Идиотский обычай рубить 5-10 летнее дерево чтобы поставить в доме на пару дней и выбросить.
показати весь коментар
02.01.2022 10:11
+52
варвары... перемалываем окружающий мир в ожидании, пока он займется нами...
показати весь коментар
02.01.2022 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси.

Это были плохие предприниматели.
А хорошие создали на печерске 5 тыс. рабочих мест.
показати весь коментар
02.01.2022 11:22 Відповісти
В Кёльне на Елочном рынке ШИКАРНЫЕ 2,5 метра елки-пихты ( гибриды ) стоят 25 Евро !!!

КРАСАВИЦЫ все ка на подбор !!!
показати весь коментар
02.01.2022 11:29 Відповісти
то зажранi нiмцi нe можуть по годинi вибрати собi ялинку!
показати весь коментар
02.01.2022 11:45 Відповісти
Жадность - наказуема !
Снизили бы цены на елку 30 -31 декабря , видя , что товар по 250 - 800 гривен не идет и дети Украинские были бы довольны и лесники гешефт на Новый Год
Тренируйте мозг на следующий Новый Год.. Елка натуральная - 700 гривен.
показати весь коментар
03.01.2022 00:41 Відповісти
Их же раньше в зоопарк сдавали,на корм. Видно не пошло.
показати весь коментар
02.01.2022 11:32 Відповісти
скорее не на корм а на подстилки животным. да и спалить можно на отопление. или ********* мегаелку а потом спалить с нудистским хороводом и языческими обрядами, туристы опять же потом. в общем - при правильном подходе все норм пойдет, но могут и тупо на свалку, да.
показати весь коментар
02.01.2022 11:48 Відповісти
Именно на корм.Да же по одесскому ТВ я видел пару лет назад как слон ест ветки ели.
показати весь коментар
02.01.2022 17:17 Відповісти
так цe ж щe до зоопарку вeзти трeба. щo лягає пiдприємцю на карман. а ось комунальникам всe-рiвно iх вивозити. а потiм щe людинo-години на утилзацiю та eнeргiю прибoрiв витрачати.
показати весь коментар
02.01.2022 11:48 Відповісти
всегда ставим искусственную...на кой хрен дерево рубить? одна взрослая ель,удерживает тонну воды...сосна до полутонны...
показати весь коментар
02.01.2022 11:35 Відповісти
повиннi бути фeрми по iх вирощуванню. а нe так у лiс забiг - вирубав.
показати весь коментар
02.01.2022 11:49 Відповісти
Да это так и есть. Никто не будет пытаться в лесу нарубить тысячи елок. Есть специальные участки, где высаживают ель и сосну на НГ. Также вырубывают лишние деревья в хвойных посадках. Их сеют густо, так как всходит и выживает далеко не каждое семя. А потом постоянно производят выбраковку. Не будет же взрослая сосна расти на расстоянии 1м друг от друга? Проблема влияния таких вырубок на экологию сильно преувеличена.
показати весь коментар
02.01.2022 16:05 Відповісти
ти не попав у тему
показати весь коментар
02.01.2022 16:16 Відповісти
під будинком вирубують а ти про ліс говориш
показати весь коментар
02.01.2022 16:17 Відповісти
Это немного про другое. Под домами рубят не те, что продают с машин тысячами, а ваши неадекватные соседи. А сосну и ель для НГ высевают в любом лесничестве. Если не верите, можете спросить, проверить. Приезжаете в лесничество, идете с лесником и выбираете любую ель, которая вам понравилась. Я недолгое время жил в селе возле лесничества - знаю о чем говорю.
показати весь коментар
02.01.2022 16:30 Відповісти
я колись, років з 20 тому, 31 грудня намагався в Кременчуці купити: шо не привезуть машину - народ набігає, хватає і сосонки такі паршивенькі. Я плюнув і поїхав з Крюківського базару на Білецьківку. Напитав де хата лісника, ледь найшов, а він каже: нема вже і більше не рубатимемо, бо й стемніє скоро. але добре: пішли виберемо. Ідем у поряд висаджену соснову посадку і я дивуюся - кожне деревце випиляне не при землі а десь біля метру вище. І дало бічними гилками вже троє-четверо менших. Тоді я зрозумів - чому всі ялинки на базарі були трохи криві. Бо росли із бокових гилок, і та кривизна вже нічим не виправилася. Ну зрубав він ті дві, що я вказав та поставив мені чорнильне клеймо на дорогу.
А в даний час ми ставимо штучну. Хоч вибір живих став кращий. І то ялинка у внуків, а в нас дружина сказала: мені сміття і так в хаті достатньо. Старі вже ми ялинку прикрашати.
показати весь коментар
02.01.2022 19:29 Відповісти
Правильно делаете. Искусственная елка точно не хуже настоящей, ее не нужно искать каждый год, а потом выносить, а если запаха не хватает, то можно эфирных масел купить. А визуально искусственные уже лучше настоящих! В общем, прогресс не стоит на месте. Но мне не нравится, когда из-за новогодних елок пытаются раздуть экологическую катастрофу. Однозначного ответа на то, что вреднее, пластиковая елка или настоящая, просто нет. Достаточно того, чтобы полиция бирки в местах продажи проверяла. Это просто, но почему-то уже два года никто в Киеве этого не делает.
показати весь коментар
02.01.2022 19:48 Відповісти
Кінчені виродки.Продайте дешевше, гроші будете мати і ялинки принесуть радість людям.Що,ви, за тупе лайно? Хоча ваш вибір гідранта все пояснює.
показати весь коментар
02.01.2022 11:42 Відповісти
цены были безумные в этом году...
показати весь коментар
02.01.2022 15:46 Відповісти
Пора бы уже перестроиться. Цена сосны в этом году была чуть выше стоимости обычного торта. Ну ладно, не чуть выше, это по стоимости 2 "Золотых Ключика" от "Рошен" или чуть дороже одного "Горіхового". Это я про идеальную сосну выше 2 м ростом. Ель чуть дороже. А что, хоть что-то не подорожало? С зарплатой у учителей 4000$ можно себе это позволить!
показати весь коментар
02.01.2022 16:37 Відповісти
Веточки обрубить, кору снять, просушить. Отличные черенки для лопат-грабель получаются. Деды так всегда делали.
показати весь коментар
02.01.2022 11:49 Відповісти
Деды вряд ли что-то из сосны делали. А если и делали, то точно не для себя)).
показати весь коментар
02.01.2022 16:40 Відповісти
ну чого Ви - його діди саме так і робили.
показати весь коментар
02.01.2022 19:31 Відповісти
Извините, про флажок забыл )). Но мои деды так точно не делали. А один из дедов плотником был.
показати весь коментар
02.01.2022 19:40 Відповісти
это конечно предприниматели поторопились. вроде как все рождественские праздники елки должны стоять. некоторые еще и не начинали. хотя по совку - таки да, финита ля комедия.
показати весь коментар
02.01.2022 11:51 Відповісти
Це ж скільки у мінус з лярда і посаджених Зеленським)). Сізіфова праця
показати весь коментар
02.01.2022 12:02 Відповісти
Вони виявили, що частина несумлінних підприємців, які торгували ялинками, кинули їх просто неба Джерело: \\\\\\\\\

представим такое в Гамбурге....
наливаем, жрем, просынаемся
это же бред - я вот хочу послушать шо Гарантерник прохрипел бы на этот счет.
Дорогие уккраинцы, предринимосами, было порушено, эй, Бакланов, посади этих чертей, раз "Пороха" не можешь? Что? Почему он спит? Наташ, да разбуди его...
Ааа, дорогие украинцы, я решил записать... но вам по... да слыфшу, Ермак, что там говорить то? да пошли вы, мне скумбрию кушать, всего 8 гривен, Ленка купила то
показати весь коментар
02.01.2022 12:04 Відповісти
Треба законом дозволити продаж ялинок тільки по замовленню.
З внесенням передоплати.
показати весь коментар
02.01.2022 12:16 Відповісти
нормальні українці завжди ставили ялинку на Святий вечір) так що одеситам пощастило) акція)
показати весь коментар
02.01.2022 12:26 Відповісти
Так Різдво завжди йде перед новим роком!
показати весь коментар
02.01.2022 14:38 Відповісти
А "корабельные сосны" бомжи растащили?
показати весь коментар
02.01.2022 12:27 Відповісти
Насправді питання дискусійне ,що безпечніше для природи - натуральна 5-7 літня ялинка чи штучна (теж десь на 5-7 років хватить). Просто із самозасіяних на вирубці ялинок виростає до шишконосного віку 1 з 10 000. До 5-7 літнього віку доростає 1 з 500. Всі інші гинуть в боротьбі за світло і ресурси, як заповідав дідусь Дарвін. Може простіше і безпечніше для екології із 20ти 5-річних ялинок лишити 2 ,а решту зрізати і продати перед Новим роком і Дарвіну допомогти і не труїти світ пластиковими виробами?
показати весь коментар
02.01.2022 12:28 Відповісти
Ви зараз говорите про раціональний підхід, а натовпу подобається красива ідея (грета тумберг). При цьому чомусь вважається що якщо перестати продавати ялинки на Новий Рік - то Карпати перестануть лисіти... красива безглузда ідея натовпу завжди сподобається більше аніж будь-яке раціональне судження
показати весь коментар
02.01.2022 17:21 Відповісти
Велике йолківництво!

Це тільки у нас таких жах можна побачити. Стільки дерев знищити! За ради чого!?
показати весь коментар
02.01.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 12:35 Відповісти
В Украине самые позорные новости в мире. И самые дебильные.
показати весь коментар
02.01.2022 12:57 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 15:46 Відповісти
Хотели очень много денег за них - не получили ничего! Это не предприниматели, это варвары!!!
показати весь коментар
02.01.2022 14:17 Відповісти
Оштрафовать полицию которая допустила стихийную торговлю. Вернее крышевала.
За каждое срубленное дерево отрубать быдлу по руке или ноге
показати весь коментар
02.01.2022 14:35 Відповісти
4-й год ставлю искусственную красавицу под два метра, и дети рады, и меня устраивает)) Как говорят мои дети, живая не такая красивая, да и жалко...)
показати весь коментар
02.01.2022 14:46 Відповісти
Так вот кто елку не купил. Потому они и остались на улице.
показати весь коментар
02.01.2022 20:48 Відповісти
Таке скрізь по Україні . Сотні тис нерозпроданих молодих дерев валяються на смітниках .
Не розумію цієї дурнуватої традиції - спилювати живе дерево заради втіхи . Ми вдома і раніше , ніколи не ставили цілу живу ялинку ,, у нас був невеличкий каркас , зварений з труби і пофарбований в зелений колір , в який ми вставляли лише окремі гілочки з сосни чи ялини . Виходило не гірше ніж ціле дерево . А останні років 10 , і взагалі - прикрашаєм штучну ялинку . .
показати весь коментар
02.01.2022 14:49 Відповісти
Можно провести опрос вищитать среднюю покупаемость плюс 20 процентов сверху, и давать разрешение на продажу, а не давать разрешения на вирубку гектаров леса єто только в совкових странах такое
показати весь коментар
02.01.2022 15:18 Відповісти
Нахрена столько рубить? Народ нищий, за дорого не покупает. И не особо до праздников при нищете.
показати весь коментар
02.01.2022 15:41 Відповісти
От мені цікаво - я не бачив на жодній ялинці якихось бірок, коли проходив повз (вдома в нас вже років 20 штучні стоять) - де та патрульна поліція, яка повинна була би перевіряти законність торгівлі??? Це ж не одну годину відбувалось, а два тижні…
показати весь коментар
02.01.2022 15:46 Відповісти
смотреть нельзя спокойно на это. Просто варварство!
показати весь коментар
02.01.2022 15:49 Відповісти
В понимании местных борцунов за спасение хвойных лесов Карпаты лысые стоят из-за того, что на новый год сосну продают?
Неудивительно почему любая идиотская мысль в этой стране немедленно превращается в фетиш и закрепляется в законе
показати весь коментар
02.01.2022 17:17 Відповісти
Не это какая то вакханалия.... Этот процесс необходимо в корне модифицировать. Самое первое - все елки и сосны должны продаваться по предзаказу. Задолго до Нового года, т.е. решился на елку заказываешь, не успел -покупай веночек. Это касается только деревьев. Т.е. заказано для лесного хозяйства 2 тысчи елок вот только две тысячи и должны быть отгружены.
Заказами должны заниматься специализированые организации, либо ФОПы имеющие возможность организовать доставку.....желательно вообще принудительную..
показати весь коментар
02.01.2022 20:58 Відповісти
рассадой слабо продавать в горшках...после нового года люди выйдут и посадят на придомовой территории или машинкаот зелентреста приедет и заберет ...желательно с выплатой
показати весь коментар
02.01.2022 21:54 Відповісти
Ёлка в доме - старинная дохристианская (языческая) германская традиция.
Я же запомнил её такой...
показати весь коментар
03.01.2022 02:56 Відповісти
Ось до чого штучні ялинки призводять.
показати весь коментар
03.01.2022 09:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 