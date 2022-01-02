Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси. ФОТО

В Одесі підприємці кинули на вулицях понад 5 тисяч ялинок та інших хвойних дерев, які не розкупили до Нового року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Як повідомили журналістам у Департаменті міського господарства Одеської міськради, вранці 1 січня працівники ЖКГ та керуючих компаній почали наводити лад в місті після новорічних гулянь.

"Вони виявили, що частина несумлінних підприємців, які торгували ялинками, кинули їх просто неба. Комунальники нарахували понад 5 тисяч нікому не потрібних зелених красунь, причому більшість із них - у Приморському та Суворовському районах. Усіх за допомогою спецтехніки вивезли", - розповіли в департаменті.

Хвойні дерева доставили на базу комунального підприємства "Міськзелентрест", де їх перероблять на добрива.

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