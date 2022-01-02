Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси. ФОТО
В Одесі підприємці кинули на вулицях понад 5 тисяч ялинок та інших хвойних дерев, які не розкупили до Нового року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
Як повідомили журналістам у Департаменті міського господарства Одеської міськради, вранці 1 січня працівники ЖКГ та керуючих компаній почали наводити лад в місті після новорічних гулянь.
"Вони виявили, що частина несумлінних підприємців, які торгували ялинками, кинули їх просто неба. Комунальники нарахували понад 5 тисяч нікому не потрібних зелених красунь, причому більшість із них - у Приморському та Суворовському районах. Усіх за допомогою спецтехніки вивезли", - розповіли в департаменті.
Хвойні дерева доставили на базу комунального підприємства "Міськзелентрест", де їх перероблять на добрива.
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Это были плохие предприниматели.
А хорошие создали на печерске 5 тыс. рабочих мест.
КРАСАВИЦЫ все ка на подбор !!!
Снизили бы цены на елку 30 -31 декабря , видя , что товар по 250 - 800 гривен не идет и дети Украинские были бы довольны и лесники гешефт на Новый Год
Тренируйте мозг на следующий Новый Год.. Елка натуральная - 700 гривен.
А в даний час ми ставимо штучну. Хоч вибір живих став кращий. І то ялинка у внуків, а в нас дружина сказала: мені сміття і так в хаті достатньо. Старі вже ми ялинку прикрашати.
представим такое в Гамбурге....
наливаем, жрем, просынаемся
это же бред - я вот хочу послушать шо Гарантерник прохрипел бы на этот счет.
Дорогие уккраинцы, предринимосами, было порушено, эй, Бакланов, посади этих чертей, раз "Пороха" не можешь? Что? Почему он спит? Наташ, да разбуди его...
Ааа, дорогие украинцы, я решил записать... но вам по... да слыфшу, Ермак, что там говорить то? да пошли вы, мне скумбрию кушать, всего 8 гривен, Ленка купила то
З внесенням передоплати.
Це тільки у нас таких жах можна побачити. Стільки дерев знищити! За ради чого!?
За каждое срубленное дерево отрубать быдлу по руке или ноге
Не розумію цієї дурнуватої традиції - спилювати живе дерево заради втіхи . Ми вдома і раніше , ніколи не ставили цілу живу ялинку ,, у нас був невеличкий каркас , зварений з труби і пофарбований в зелений колір , в який ми вставляли лише окремі гілочки з сосни чи ялини . Виходило не гірше ніж ціле дерево . А останні років 10 , і взагалі - прикрашаєм штучну ялинку . .
Неудивительно почему любая идиотская мысль в этой стране немедленно превращается в фетиш и закрепляется в законе
Заказами должны заниматься специализированые организации, либо ФОПы имеющие возможность организовать доставку.....желательно вообще принудительную..
Я же запомнил её такой...