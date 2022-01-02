Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы. ФОТО
В Одессе предприниматели бросили на улицах более 5 тысяч елок и других хвойных деревьев, которые не раскупили до Нового года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщили журналистам в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, утром 1 января работники ЖКХ и управляющих компаний начали наводить порядок в городе после новогодних гуляний.
"Они обнаружили, что часть недобросовестных предпринимателей, которые торговали елками, бросили их под открытым небом. Коммунальщики насчитали более 5 тысяч никому не нужных зеленых красавиц, причем большинство из них - в Приморском и Суворовском районах. Все с помощью спецтехники вывезли", - рассказали в департаменте.
Хвойные деревья доставили на базу коммунального предприятия "Горзелентрест", где их переработают на удобрения.
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Это были плохие предприниматели.
А хорошие создали на печерске 5 тыс. рабочих мест.
КРАСАВИЦЫ все ка на подбор !!!
Снизили бы цены на елку 30 -31 декабря , видя , что товар по 250 - 800 гривен не идет и дети Украинские были бы довольны и лесники гешефт на Новый Год
Тренируйте мозг на следующий Новый Год.. Елка натуральная - 700 гривен.
А в даний час ми ставимо штучну. Хоч вибір живих став кращий. І то ялинка у внуків, а в нас дружина сказала: мені сміття і так в хаті достатньо. Старі вже ми ялинку прикрашати.
представим такое в Гамбурге....
наливаем, жрем, просынаемся
это же бред - я вот хочу послушать шо Гарантерник прохрипел бы на этот счет.
Дорогие уккраинцы, предринимосами, было порушено, эй, Бакланов, посади этих чертей, раз "Пороха" не можешь? Что? Почему он спит? Наташ, да разбуди его...
Ааа, дорогие украинцы, я решил записать... но вам по... да слыфшу, Ермак, что там говорить то? да пошли вы, мне скумбрию кушать, всего 8 гривен, Ленка купила то
З внесенням передоплати.
Це тільки у нас таких жах можна побачити. Стільки дерев знищити! За ради чого!?
За каждое срубленное дерево отрубать быдлу по руке или ноге
Не розумію цієї дурнуватої традиції - спилювати живе дерево заради втіхи . Ми вдома і раніше , ніколи не ставили цілу живу ялинку ,, у нас був невеличкий каркас , зварений з труби і пофарбований в зелений колір , в який ми вставляли лише окремі гілочки з сосни чи ялини . Виходило не гірше ніж ціле дерево . А останні років 10 , і взагалі - прикрашаєм штучну ялинку . .
Неудивительно почему любая идиотская мысль в этой стране немедленно превращается в фетиш и закрепляется в законе
Заказами должны заниматься специализированые организации, либо ФОПы имеющие возможность организовать доставку.....желательно вообще принудительную..
Я же запомнил её такой...