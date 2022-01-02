Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы. ФОТО

В Одессе предприниматели бросили на улицах более 5 тысяч елок и других хвойных деревьев, которые не раскупили до Нового года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили журналистам в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, утром 1 января работники ЖКХ и управляющих компаний начали наводить порядок в городе после новогодних гуляний.

"Они обнаружили, что часть недобросовестных предпринимателей, которые торговали елками, бросили их под открытым небом. Коммунальщики насчитали более 5 тысяч никому не нужных зеленых красавиц, причем большинство из них - в Приморском и Суворовском районах. Все с помощью спецтехники вывезли", - рассказали в департаменте.

Хвойные деревья доставили на базу коммунального предприятия "Горзелентрест", где их переработают на удобрения.

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