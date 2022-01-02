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Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы. ФОТО

В Одессе предприниматели бросили на улицах более 5 тысяч елок и других хвойных деревьев, которые не раскупили до Нового года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили журналистам в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, утром 1 января работники ЖКХ и управляющих компаний начали наводить порядок в городе после новогодних гуляний.

"Они обнаружили, что часть недобросовестных предпринимателей, которые торговали елками, бросили их под открытым небом. Коммунальщики насчитали более 5 тысяч никому не нужных зеленых красавиц, причем большинство из них - в Приморском и Суворовском районах. Все с помощью спецтехники вывезли", - рассказали в департаменте.

Хвойные деревья доставили на базу коммунального предприятия "Горзелентрест", где их переработают на удобрения.

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Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы 01
Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы 02

Автор: 

Новый год (934) Одесса (7885) елка (181)


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Топ комментарии
+60
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02.01.2022 10:11
+59
Идиотский обычай рубить 5-10 летнее дерево чтобы поставить в доме на пару дней и выбросить.
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02.01.2022 10:11
+52
варвары... перемалываем окружающий мир в ожидании, пока он займется нами...
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02.01.2022 10:11
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Підприємці лишили понад 5 тис. непроданих ялинок на вулицях Одеси.

Это были плохие предприниматели.
А хорошие создали на печерске 5 тыс. рабочих мест.
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02.01.2022 11:22 Ответить
В Кёльне на Елочном рынке ШИКАРНЫЕ 2,5 метра елки-пихты ( гибриды ) стоят 25 Евро !!!

КРАСАВИЦЫ все ка на подбор !!!
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02.01.2022 11:29 Ответить
то зажранi нiмцi нe можуть по годинi вибрати собi ялинку!
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02.01.2022 11:45 Ответить
Жадность - наказуема !
Снизили бы цены на елку 30 -31 декабря , видя , что товар по 250 - 800 гривен не идет и дети Украинские были бы довольны и лесники гешефт на Новый Год
Тренируйте мозг на следующий Новый Год.. Елка натуральная - 700 гривен.
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03.01.2022 00:41 Ответить
Их же раньше в зоопарк сдавали,на корм. Видно не пошло.
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02.01.2022 11:32 Ответить
скорее не на корм а на подстилки животным. да и спалить можно на отопление. или ********* мегаелку а потом спалить с нудистским хороводом и языческими обрядами, туристы опять же потом. в общем - при правильном подходе все норм пойдет, но могут и тупо на свалку, да.
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02.01.2022 11:48 Ответить
Именно на корм.Да же по одесскому ТВ я видел пару лет назад как слон ест ветки ели.
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02.01.2022 17:17 Ответить
так цe ж щe до зоопарку вeзти трeба. щo лягає пiдприємцю на карман. а ось комунальникам всe-рiвно iх вивозити. а потiм щe людинo-години на утилзацiю та eнeргiю прибoрiв витрачати.
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02.01.2022 11:48 Ответить
всегда ставим искусственную...на кой хрен дерево рубить? одна взрослая ель,удерживает тонну воды...сосна до полутонны...
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02.01.2022 11:35 Ответить
повиннi бути фeрми по iх вирощуванню. а нe так у лiс забiг - вирубав.
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02.01.2022 11:49 Ответить
Да это так и есть. Никто не будет пытаться в лесу нарубить тысячи елок. Есть специальные участки, где высаживают ель и сосну на НГ. Также вырубывают лишние деревья в хвойных посадках. Их сеют густо, так как всходит и выживает далеко не каждое семя. А потом постоянно производят выбраковку. Не будет же взрослая сосна расти на расстоянии 1м друг от друга? Проблема влияния таких вырубок на экологию сильно преувеличена.
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02.01.2022 16:05 Ответить
ти не попав у тему
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02.01.2022 16:16 Ответить
під будинком вирубують а ти про ліс говориш
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02.01.2022 16:17 Ответить
Это немного про другое. Под домами рубят не те, что продают с машин тысячами, а ваши неадекватные соседи. А сосну и ель для НГ высевают в любом лесничестве. Если не верите, можете спросить, проверить. Приезжаете в лесничество, идете с лесником и выбираете любую ель, которая вам понравилась. Я недолгое время жил в селе возле лесничества - знаю о чем говорю.
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02.01.2022 16:30 Ответить
я колись, років з 20 тому, 31 грудня намагався в Кременчуці купити: шо не привезуть машину - народ набігає, хватає і сосонки такі паршивенькі. Я плюнув і поїхав з Крюківського базару на Білецьківку. Напитав де хата лісника, ледь найшов, а він каже: нема вже і більше не рубатимемо, бо й стемніє скоро. але добре: пішли виберемо. Ідем у поряд висаджену соснову посадку і я дивуюся - кожне деревце випиляне не при землі а десь біля метру вище. І дало бічними гилками вже троє-четверо менших. Тоді я зрозумів - чому всі ялинки на базарі були трохи криві. Бо росли із бокових гилок, і та кривизна вже нічим не виправилася. Ну зрубав він ті дві, що я вказав та поставив мені чорнильне клеймо на дорогу.
А в даний час ми ставимо штучну. Хоч вибір живих став кращий. І то ялинка у внуків, а в нас дружина сказала: мені сміття і так в хаті достатньо. Старі вже ми ялинку прикрашати.
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02.01.2022 19:29 Ответить
Правильно делаете. Искусственная елка точно не хуже настоящей, ее не нужно искать каждый год, а потом выносить, а если запаха не хватает, то можно эфирных масел купить. А визуально искусственные уже лучше настоящих! В общем, прогресс не стоит на месте. Но мне не нравится, когда из-за новогодних елок пытаются раздуть экологическую катастрофу. Однозначного ответа на то, что вреднее, пластиковая елка или настоящая, просто нет. Достаточно того, чтобы полиция бирки в местах продажи проверяла. Это просто, но почему-то уже два года никто в Киеве этого не делает.
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02.01.2022 19:48 Ответить
Кінчені виродки.Продайте дешевше, гроші будете мати і ялинки принесуть радість людям.Що,ви, за тупе лайно? Хоча ваш вибір гідранта все пояснює.
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02.01.2022 11:42 Ответить
цены были безумные в этом году...
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02.01.2022 15:46 Ответить
Пора бы уже перестроиться. Цена сосны в этом году была чуть выше стоимости обычного торта. Ну ладно, не чуть выше, это по стоимости 2 "Золотых Ключика" от "Рошен" или чуть дороже одного "Горіхового". Это я про идеальную сосну выше 2 м ростом. Ель чуть дороже. А что, хоть что-то не подорожало? С зарплатой у учителей 4000$ можно себе это позволить!
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02.01.2022 16:37 Ответить
Веточки обрубить, кору снять, просушить. Отличные черенки для лопат-грабель получаются. Деды так всегда делали.
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02.01.2022 11:49 Ответить
Деды вряд ли что-то из сосны делали. А если и делали, то точно не для себя)).
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02.01.2022 16:40 Ответить
ну чого Ви - його діди саме так і робили.
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02.01.2022 19:31 Ответить
Извините, про флажок забыл )). Но мои деды так точно не делали. А один из дедов плотником был.
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02.01.2022 19:40 Ответить
это конечно предприниматели поторопились. вроде как все рождественские праздники елки должны стоять. некоторые еще и не начинали. хотя по совку - таки да, финита ля комедия.
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02.01.2022 11:51 Ответить
Це ж скільки у мінус з лярда і посаджених Зеленським)). Сізіфова праця
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02.01.2022 12:02 Ответить
Вони виявили, що частина несумлінних підприємців, які торгували ялинками, кинули їх просто неба Джерело: \\\\\\\\\

представим такое в Гамбурге....
наливаем, жрем, просынаемся
это же бред - я вот хочу послушать шо Гарантерник прохрипел бы на этот счет.
Дорогие уккраинцы, предринимосами, было порушено, эй, Бакланов, посади этих чертей, раз "Пороха" не можешь? Что? Почему он спит? Наташ, да разбуди его...
Ааа, дорогие украинцы, я решил записать... но вам по... да слыфшу, Ермак, что там говорить то? да пошли вы, мне скумбрию кушать, всего 8 гривен, Ленка купила то
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02.01.2022 12:04 Ответить
Треба законом дозволити продаж ялинок тільки по замовленню.
З внесенням передоплати.
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02.01.2022 12:16 Ответить
нормальні українці завжди ставили ялинку на Святий вечір) так що одеситам пощастило) акція)
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02.01.2022 12:26 Ответить
Так Різдво завжди йде перед новим роком!
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02.01.2022 14:38 Ответить
А "корабельные сосны" бомжи растащили?
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02.01.2022 12:27 Ответить
Насправді питання дискусійне ,що безпечніше для природи - натуральна 5-7 літня ялинка чи штучна (теж десь на 5-7 років хватить). Просто із самозасіяних на вирубці ялинок виростає до шишконосного віку 1 з 10 000. До 5-7 літнього віку доростає 1 з 500. Всі інші гинуть в боротьбі за світло і ресурси, як заповідав дідусь Дарвін. Може простіше і безпечніше для екології із 20ти 5-річних ялинок лишити 2 ,а решту зрізати і продати перед Новим роком і Дарвіну допомогти і не труїти світ пластиковими виробами?
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02.01.2022 12:28 Ответить
Ви зараз говорите про раціональний підхід, а натовпу подобається красива ідея (грета тумберг). При цьому чомусь вважається що якщо перестати продавати ялинки на Новий Рік - то Карпати перестануть лисіти... красива безглузда ідея натовпу завжди сподобається більше аніж будь-яке раціональне судження
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02.01.2022 17:21 Ответить
Велике йолківництво!

Це тільки у нас таких жах можна побачити. Стільки дерев знищити! За ради чого!?
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02.01.2022 12:34 Ответить
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02.01.2022 12:35 Ответить
В Украине самые позорные новости в мире. И самые дебильные.
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02.01.2022 12:57 Ответить
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02.01.2022 15:46 Ответить
Хотели очень много денег за них - не получили ничего! Это не предприниматели, это варвары!!!
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02.01.2022 14:17 Ответить
Оштрафовать полицию которая допустила стихийную торговлю. Вернее крышевала.
За каждое срубленное дерево отрубать быдлу по руке или ноге
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02.01.2022 14:35 Ответить
4-й год ставлю искусственную красавицу под два метра, и дети рады, и меня устраивает)) Как говорят мои дети, живая не такая красивая, да и жалко...)
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02.01.2022 14:46 Ответить
Так вот кто елку не купил. Потому они и остались на улице.
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02.01.2022 20:48 Ответить
Таке скрізь по Україні . Сотні тис нерозпроданих молодих дерев валяються на смітниках .
Не розумію цієї дурнуватої традиції - спилювати живе дерево заради втіхи . Ми вдома і раніше , ніколи не ставили цілу живу ялинку ,, у нас був невеличкий каркас , зварений з труби і пофарбований в зелений колір , в який ми вставляли лише окремі гілочки з сосни чи ялини . Виходило не гірше ніж ціле дерево . А останні років 10 , і взагалі - прикрашаєм штучну ялинку . .
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02.01.2022 14:49 Ответить
Можно провести опрос вищитать среднюю покупаемость плюс 20 процентов сверху, и давать разрешение на продажу, а не давать разрешения на вирубку гектаров леса єто только в совкових странах такое
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02.01.2022 15:18 Ответить
Нахрена столько рубить? Народ нищий, за дорого не покупает. И не особо до праздников при нищете.
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02.01.2022 15:41 Ответить
От мені цікаво - я не бачив на жодній ялинці якихось бірок, коли проходив повз (вдома в нас вже років 20 штучні стоять) - де та патрульна поліція, яка повинна була би перевіряти законність торгівлі??? Це ж не одну годину відбувалось, а два тижні…
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02.01.2022 15:46 Ответить
смотреть нельзя спокойно на это. Просто варварство!
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02.01.2022 15:49 Ответить
В понимании местных борцунов за спасение хвойных лесов Карпаты лысые стоят из-за того, что на новый год сосну продают?
Неудивительно почему любая идиотская мысль в этой стране немедленно превращается в фетиш и закрепляется в законе
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02.01.2022 17:17 Ответить
Не это какая то вакханалия.... Этот процесс необходимо в корне модифицировать. Самое первое - все елки и сосны должны продаваться по предзаказу. Задолго до Нового года, т.е. решился на елку заказываешь, не успел -покупай веночек. Это касается только деревьев. Т.е. заказано для лесного хозяйства 2 тысчи елок вот только две тысячи и должны быть отгружены.
Заказами должны заниматься специализированые организации, либо ФОПы имеющие возможность организовать доставку.....желательно вообще принудительную..
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02.01.2022 20:58 Ответить
рассадой слабо продавать в горшках...после нового года люди выйдут и посадят на придомовой территории или машинкаот зелентреста приедет и заберет ...желательно с выплатой
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02.01.2022 21:54 Ответить
Ёлка в доме - старинная дохристианская (языческая) германская традиция.
Я же запомнил её такой...
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03.01.2022 02:56 Ответить
Ось до чого штучні ялинки призводять.
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03.01.2022 09:42 Ответить
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