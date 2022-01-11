Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн.

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий 30 декабря 2021 года получил почти 904 тыс. грн заработной платы.

Об этом сообщил адвокат Роман Васильняк, передает Цензор.НЕТ.

"Круто быть судьей Конституционного Суда Украины! Решили народные депутаты ограничить судебное вознаграждение (на время карантина), а ты "бах" и признаешь это решение неконституционным через КСУ, где ты Председатель. Затем идешь в ОАСК и получаешь положительное решение. Затем (к решению) дела в апелляционном и кассационном порядке) получаешь все бабло сразу. Миллион под елку. А обычные граждане годами не могут несколько тысяч взыскать с государства, потому что финансирование на нулевом уровне. Но это для обычных граждан "денег нет", а для целого Председателя КСУ, который долго ждать не сможет, деньги найдутся всегда", - рассказал он и опубликовал скриншоты декларации Тупицкого и решение суда.

В частности, Тупицкий в своей декларации указал, что 30 декабря он получил 903,984 грн заработной платы по основному месту работы. Выплату произвел Конституционный Суд.

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