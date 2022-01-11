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Новости Е-декларации госслужащих
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КС (2079) электронное декларирование (1025) Тупицкий (233) заработная плата (2355)

Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн.

Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн.

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий 30 декабря 2021 года получил почти 904 тыс. грн заработной платы.

Об этом сообщил адвокат Роман Васильняк, передает Цензор.НЕТ.

"Круто быть судьей Конституционного Суда Украины! Решили народные депутаты ограничить судебное вознаграждение (на время карантина), а ты "бах" и признаешь это решение неконституционным через КСУ, где ты Председатель. Затем идешь в ОАСК и получаешь положительное решение. Затем (к решению) дела в апелляционном и кассационном порядке) получаешь все бабло сразу. Миллион под елку. А обычные граждане годами не могут несколько тысяч взыскать с государства, потому что финансирование на нулевом уровне. Но это для обычных граждан "денег нет", а для целого Председателя КСУ, который долго ждать не сможет, деньги найдутся всегда", - рассказал он и опубликовал скриншоты декларации Тупицкого и решение суда.

В частности, Тупицкий в своей декларации указал, что 30 декабря он получил 903,984 грн заработной платы по основному месту работы. Выплату произвел Конституционный Суд.

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Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн. 01
Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн. 02
Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн. 03

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Топ комментарии
+29
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11.01.2022 13:10
+24
Вот вам и средняя зарплата,одни получают по ляму другие по 5 тысяч
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11.01.2022 13:08
+18
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11.01.2022 13:09
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Вот вам и средняя зарплата,одни получают по ляму другие по 5 тысяч
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11.01.2022 13:08 Ответить
А чому платить бюджет, а не вираховуються гроші із зряплати керівників ОП Зєїли,якщо вони ДОПУСТИЛИ таку фігню.
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11.01.2022 13:21 Ответить
По безробіттю - ще менші виплати. Але вони не враховуються в середнє статистичне; хоч там там -аж 10% працездатного населення.
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11.01.2022 14:05 Ответить
- Кто такой Козлевич, что с ним делиться?! Мы не знаем никакого Козлевича! - возмущенно говорил Паниковский.(с)
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11.01.2022 15:24 Ответить
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11.01.2022 13:09 Ответить
А вже й назву придумав для подібного - єЇжа.
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11.01.2022 13:20 Ответить
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11.01.2022 13:27 Ответить
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11.01.2022 13:10 Ответить
Не факт. Ще ж точно невідомо де зараз тиняється зелох, вірно?
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11.01.2022 13:21 Ответить
вірно. всі його партєйци-коксонюхи по всіх канал верещать, що пріпіздєнт працює в Україні.
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11.01.2022 13:26 Ответить
Все "понятно"...
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11.01.2022 13:33 Ответить
вся власть жирно кушает и будет кушать , пока народ молчит в тряпочку ,
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11.01.2022 13:14 Ответить
мовчить в тряпочку і тільки все більше обвісають вуха від локшини яку кожного дня чергова скурвлена влада вішає народонаселенню
і так буде доти поки народонаселення не стане нацією а нацією стати недають геть усі хто хоч на мить доривався до державного корита за всі 30 років існування так званої "незалежності" правильно казати - невизначеності.
а ті нікчеми що нині при владі лише здатні на цій країні поставити великий, кривавий хрест.
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11.01.2022 15:15 Ответить
Оказывается, не такой уж он и тупицкий.
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11.01.2022 13:15 Ответить
ще й безкоштовними талонами візьме на харчування....
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11.01.2022 13:34 Ответить
Даааа, не робити - можна жити!
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11.01.2022 13:15 Ответить
а простому і мудрому народу, кагал Зелі видав тисячу на книжки - читай малоросьня, - може порозумнішаєш коли-небудь.
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11.01.2022 13:17 Ответить
Правосуддя по-українськи......
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11.01.2022 13:18 Ответить
це не правосуддя а якесь скотство
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11.01.2022 13:50 Ответить
тупой претупой, а свои сотни тысяч на скумбрию по 8 имеет регулярно.
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11.01.2022 13:19 Ответить
Вот таких мразей во время войны нужно зачищать в первую очередь без суда и следствия. Бандитская страна где бандиты сами пишут под себя законы и сами же их защищают. В ето время армия собирает копейки на китайские квадрокоптеры.
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11.01.2022 13:22 Ответить
Отож, тоже хотел написать, что вредоносная мразь, лям ни за куй получила, а волонтёры 50 тысяч на квадрокоптер собирают. Вангую, что он ничего на армию не дал.
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11.01.2022 14:30 Ответить
Зарплати суддям встановлені Законом, (і довічність на посаді, що взагалі злочин проти держави) який треба виконувати (а не пи...діти в чатах), або змінювати у Верховній Раді, якщо він когось у чомусь не влаштовує. Або робити РЕВОЛЮЦІЮ, і змінювати все і одразу. А всидіти проміж двома стільцями, законністю і революційною доцільністю, то повна дурня, варта лише скиглення недолугих нікчем.
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11.01.2022 13:24 Ответить
Не довічність! Сім років.
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11.01.2022 14:02 Ответить
Проблема у тому, що будь-які зміни не на свою користь покидьки у мантіях заблокують у своємо Конституційному суді. Тут якесь замкнене коло...якщо цих тупицьких на стовпах не перевішати - вони не дозволять жодної реформи.
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11.01.2022 14:36 Ответить
Проблема в тому, що усі покидьки, від Кучми, Ющенка, Януковича і його міністра Порошенка до Зеленського, намагались і намагаються змінити Конституцію на свою користь, насравши на державний інтерес. Деяким це, нажать, вдалось. Я б взагалі відмінив усі зміни, внесені в початковий варіант, бо всі вони вносились з тими чи іншими порушеннями процедури, жодна зміна не була прийнята в легітимний спосіб у діючому на той час правовому полі. Зараз ми живемо у неправовому полі "франкенштейна" Медведчука-Мороза, нав'язанного кацапською агентурою.
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11.01.2022 15:03 Ответить
Молодец Зеленский, это кинэц эпохи бидности))))
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11.01.2022 13:26 Ответить
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11.01.2022 13:26 Ответить
Вылитая Бенедиктовна !
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11.01.2022 15:58 Ответить
До тих пір, доки регресом державні збитки не будуть компенсуватися за рахунок керівників які приймають незаконні рішення, доти таких рішень менше не стане. Скільки вже мільйонів виплачено поновленим на посадах суддям, прокурорам та чиновникам, яких незаконно звільняв ПреЗедент та нові Міністри і голови ОДА? І нічого не чути про матеріальну відповідальність тих, хто неправомірно приймав ці рішення.
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11.01.2022 13:28 Ответить
при космічних з\п чиновникам, сірій масі плебеїв будуть безкоштовні талони видовати, щоб не подохли з голоду....
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11.01.2022 13:32 Ответить
а че ты не возмущаешься сто у квартальщика 1.5 ляма в год
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11.01.2022 14:30 Ответить
че...че... через плечо - доволен?
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11.01.2022 18:29 Ответить
Рыги за 30 лет в ограбляемой ими Украине устроились великолепно...

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11.01.2022 13:35 Ответить
с средней зарплатой как в анегдоте.
если на улице живет проститутка,
то в среднем,
все бабы чуть, чуть гулящие.
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11.01.2022 13:36 Ответить
Бессовестный. Почему не 2 миллиона?
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11.01.2022 13:42 Ответить
А кто заставлял зеленоликого плевать на Конституцию?
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11.01.2022 13:43 Ответить
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11.01.2022 13:43 Ответить
Подарочек под елочку...
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11.01.2022 13:45 Ответить
зато военным болт.
а полицейским аж на все 1200 гривен поднимут
ахахаха.
зачетная у нас страна !
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11.01.2022 13:45 Ответить
кто на что учился...., не важно какие решения принимают эти богоизбранные и вообще неважно чем, когда и сколько они там занимаются, бабки за это неподобство - вынь да положь...
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11.01.2022 13:47 Ответить
а іншим продуктові карточки......
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11.01.2022 13:47 Ответить
73 % чуваков Голобородьки из эпохи бедности уже не ржут...,зырят новый серьял Сватов-Скотов
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11.01.2022 13:48 Ответить
"скоты" - самый "пипулярный" сериал на рф-ии..
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11.01.2022 13:51 Ответить
а лейтенант бакланов куды смотрит? - ему , летехе,почти год пыхтеть надо, чтобы наслужит себе столько жалованья.
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11.01.2022 13:48 Ответить
С таким баблом Тупицкий точно взяток не брал... только давал...
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11.01.2022 13:52 Ответить
С такими судьями нам и преступности не нужно.
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11.01.2022 13:53 Ответить
Ачётакова,пля...! Дєтішкам на молочішко! Все вірно,зе-дебіли?
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11.01.2022 13:59 Ответить
якийсь сюр
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11.01.2022 14:02 Ответить
кожен 73/43%зебіли на методичці подляка - паталогічний брехун. Приклад - оцей
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11.01.2022 14:07 Ответить
Пахал ка раб на галерах и папа Карло вместе взятые
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11.01.2022 14:17 Ответить
>Решили народные депутаты ограничить судебное вознаграждение (на время карантина)...

для того есть и конституция и КС... собирайте большинство и меняйте законы

для того они и хотят ручной КС, чтобы конституция это была арахамия...
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11.01.2022 14:18 Ответить
"собирайте большинство и меняйте законы
"

Так КС блокирует все законы, которые ему не нравятся.
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11.01.2022 15:17 Ответить
они обязаны блокировать то что противоречит основному закону. или примеры в студию
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11.01.2022 15:19 Ответить
>Решили народные депутаты...

а в сад не пойдут народные депутаты от слуг урода
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11.01.2022 14:20 Ответить
ай яй яй 900 тыс, а бакланов с квартала полтора ляма получил и ниче
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11.01.2022 14:26 Ответить
зеля по беспределу хотел лишить чела зарплаты, тот не сам себе решение выписал а прошел через суды, какие претензии
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11.01.2022 14:31 Ответить
Як ця мерзота дорого обходится платникам податків ,корумпована влада ,корумповані суди і всевластя олігархів це знущаня над народом.
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11.01.2022 14:45 Ответить
Аби той Васильняк був адвокатом,то знав би,що Тупицький не може бути відстороненим волею царя-наркомана,й отримує зарплату ЗАКОННО.
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11.01.2022 14:53 Ответить
ЗеБіли думають що якщо "скасувати" свідоцтво про народження то людина усьо труп.
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11.01.2022 15:16 Ответить
30 000 долларов - НЕ СЛАБО
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11.01.2022 15:05 Ответить
В 3 раза больше чем его коллега в США.
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11.01.2022 15:51 Ответить
*********'
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11.01.2022 15:26 Ответить
Если бы не Тупицкий, то Зеля уже Конституцию порвал как тузик грелку. Там правда от неё уже и так не много осталось.
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11.01.2022 15:54 Ответить
Теперь оформится на биржу труда, и будет получать 80% от зарплаты?
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11.01.2022 16:08 Ответить
так так "працювати" навіть краще. Роботу роблять за тебе, а и купончики стрижеш. Такої шари не буває навіть у нормальних країнах.
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11.01.2022 16:31 Ответить
правильно Зе его прессовал.
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12.01.2022 02:28 Ответить
 
 