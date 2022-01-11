Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн.
Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий 30 декабря 2021 года получил почти 904 тыс. грн заработной платы.
Об этом сообщил адвокат Роман Васильняк, передает Цензор.НЕТ.
"Круто быть судьей Конституционного Суда Украины! Решили народные депутаты ограничить судебное вознаграждение (на время карантина), а ты "бах" и признаешь это решение неконституционным через КСУ, где ты Председатель. Затем идешь в ОАСК и получаешь положительное решение. Затем (к решению) дела в апелляционном и кассационном порядке) получаешь все бабло сразу. Миллион под елку. А обычные граждане годами не могут несколько тысяч взыскать с государства, потому что финансирование на нулевом уровне. Но это для обычных граждан "денег нет", а для целого Председателя КСУ, который долго ждать не сможет, деньги найдутся всегда", - рассказал он и опубликовал скриншоты декларации Тупицкого и решение суда.
В частности, Тупицкий в своей декларации указал, что 30 декабря он получил 903,984 грн заработной платы по основному месту работы. Выплату произвел Конституционный Суд.
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і так буде доти поки народонаселення не стане нацією а нацією стати недають геть усі хто хоч на мить доривався до державного корита за всі 30 років існування так званої "незалежності" правильно казати - невизначеності.
а ті нікчеми що нині при владі лише здатні на цій країні поставити великий, кривавий хрест.
если на улице живет проститутка,
то в среднем,
все бабы чуть, чуть гулящие.
а полицейским аж на все 1200 гривен поднимут
ахахаха.
зачетная у нас страна !
для того есть и конституция и КС... собирайте большинство и меняйте законы
для того они и хотят ручной КС, чтобы конституция это была арахамия...
"
Так КС блокирует все законы, которые ему не нравятся.
а в сад не пойдут народные депутаты от слуг урода