Запад не пойдет на гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кулеба
России дали понять, что она не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО, а отказ от расширения Альянса на восток стал бы стратегическим поражением.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашние переговоры в Женеве относительно "гарантий безопасности" между Россией и США.
По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще предстоят переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
"В то же время, общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантии безопасности в то время, когда ее армия "лязгает оружием" возле украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе. Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.
"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - добавил Кулеба.
Он также отметил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.
"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России с Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Завтраками про членство уже 7 лет кормят.
Получается, двери открыты, но закрыты.
ядерного удара по неядерной стране, но можно точно утверждать
что будет после удара по ядерной стране.
Но эта политика касается только ядерных государств между собой.
А Украина - не ядерное государство, и впишутся ли за неё ядерные государства против ядерного государства - большой вопрос, ответ на который 99% - "нет" (отмазки генсек НАТО лепит уже сейчас).
А в реальности ж ядерных ракет нет.
В такий відповідальний момент його нема в країні !
Це що за балаган ???
Ніби писали, що він відлетів разом із зелегськими
І ніколи не повертались
Достоверно известно, что из Казахстана в декабре 2021 г. ломанулись в парашу высокопоставленные и не очень их служащие, агенты и т.п.
После этого 2 января там "возникли инспирированные злобными империалистами протесты". Потом Казахстан был оккупирован парашей с формальным участием импотентов из ОДКБ.
Зеля с Дерьмаком уже чухнули, посмотрите внимательно, кто чухнул или чухнет ещё.
А то скоро "злобные бандеровцы нападут", а вы их и не ждали...
Нужно создавать армию перевооружить
И создать гаранта ,,,, атомное оружие
И тогда прежде чем что то говорить или делать -- подумают