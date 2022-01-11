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Запад не пойдет на гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кулеба

Запад не пойдет на гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кулеба
Фото: Кулеба Дмитро

России дали понять, что она не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО, а отказ от расширения Альянса на восток стал бы стратегическим поражением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашние переговоры в Женеве относительно "гарантий безопасности" между Россией и США.

По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще предстоят переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

"В то же время, общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантии безопасности в то время, когда ее армия "лязгает оружием" возле украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе. Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.

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"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - добавил Кулеба.

Он также отметил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России с Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.

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Топ комментарии
+3
в смысле - это киво с рабиновичем в наступной владе по - вашему будут ?
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11.01.2022 13:54
+2
А что это даст Украине?
Завтраками про членство уже 7 лет кормят.
Получается, двери открыты, но закрыты.
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11.01.2022 13:44
+2
Но и Украине никто гарантий вступления в НАТО не даст - та же Венгрия даст тайные гарантии Путину в обмен на 95%-ную скидку на газ. И все - все при своих, никто Украину не обманул и Путина успокоили.
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11.01.2022 14:08
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Правила форума Совет форумчан
А что это даст Украине?
Завтраками про членство уже 7 лет кормят.
Получается, двери открыты, но закрыты.
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11.01.2022 13:44 Ответить
Нужно побольше ракет делать, желательно до 500 км дальности, там и не нужно будет это НАТО)
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11.01.2022 13:57 Ответить
Против страны с ядерным оружием ракеты до жопы.
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11.01.2022 14:06 Ответить
Засунь в свое Дупло ЯО Путлера...взлетишь ракетой над Мавзолеем..
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11.01.2022 14:30 Ответить
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11.01.2022 15:23 Ответить
Та не так уж и до жопы. В случае применения ЯО можно устроить удар по АЕС, противника (естественно только на словах, но как сдерживающий фактор подойдет, последствия применения ЯО и тако грозит ядерной войной всех против всех).
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11.01.2022 14:31 Ответить
Никто не может утверждать что будет после применения
ядерного удара по неядерной стране, но можно точно утверждать
что будет после удара по ядерной стране.
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11.01.2022 14:35 Ответить
Так это и есть политика сдерживания, ЯО грозит всем и все это должны осознавать. Полезете, тогда даже если мы умрем то вам от того не намного легче будет. От этого и строится политика ядерного сдерживания.
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11.01.2022 14:36 Ответить
Всё правильно.
Но эта политика касается только ядерных государств между собой.
А Украина - не ядерное государство, и впишутся ли за неё ядерные государства против ядерного государства - большой вопрос, ответ на который 99% - "нет" (отмазки генсек НАТО лепит уже сейчас).
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11.01.2022 14:52 Ответить
Украина не такая уж неядерная, все благодаря дебиловатой политике кремля в отношении отработанного ядерного топлива. Мы же не все им сдаем, есть же свое хранилище) Кроме кацапии государства поставщики топлива так не делают, все забирают себе, так как оно хоть и обуза но лучше пусть лежит у себя, и по факту является обогащенным ураном с кучей интересных изотопов, даже не требуются реакторы размножители при таком раскладе).
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11.01.2022 14:58 Ответить
Это всё на бумаге - что есть возможности для создания яо и всё такое.
А в реальности ж ядерных ракет нет.
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11.01.2022 15:01 Ответить
Заряд напичканный отработанным топливом не намного безопасней просто атомной бомбы, особенно если его доставить по назначению. Как говорится ЯО у нас нет, но если нужно то мы его применим, и хреново будет абсолютно всем, так что договаривайтесь и лучше оставьте нас в покое.
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11.01.2022 15:09 Ответить
Именно по этому, например с Германией и Японией считаются как с ядерными державами, так как они тоже хранят ядерные отходы у себя. А основная проблема создания бомбы которую все равно негде применять при наличии такого "ценного" и состоит как раз в отсутствии достаточного количества материала.
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11.01.2022 15:13 Ответить
Забагато "не" у Кулеби. Фраза мала б звучати так: "...Захід піде на гарантії розширення НАТО на схід..."
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11.01.2022 14:01 Ответить
Дасть вступ України у НАТО, це невідворотне, а підтвердженню тому є істерика із боку росії, тому що якби існувала негласна домовленість не приймати Україну до альянсу, то росіяни про це дізнались би і особливо не переймались, але схоже вони отримують зовсім протилежні віти розвітки, через що і панікують
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11.01.2022 15:33 Ответить
росінци добре розуміють що якщо Україна буде в НАТО - наші військові будуть кращими військовими в НАТО. мотивація визволення світу від диктаторської зарази - дуже висока. Тільки не розповсюджуйте підерство серед українців ані законами про толерантність ані законами про політичний діалог з "опонентом" ворогом.
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11.01.2022 16:09 Ответить
Нато не дасть гарантій на нерозширення на схід і тим самим дасть вагому причину нападу Росіі на Україну...Але не факт що Росія цю причину використає при теперішній владі...Вона дочекається наступної,щоб по можливості вирішити конфлікт мирно - через признання Криму російським та надання автономіі Донбасу...Так я думаю...
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11.01.2022 13:50 Ответить
в смысле - это киво с рабиновичем в наступной владе по - вашему будут ?
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11.01.2022 13:54 Ответить
Ну...рабіновичами ми вже ситі по горло,але наступною владою буле влада так зв. східного електорату...Такі закони нашого політичного жанру - прозахідні міняють проросійських і навпаки...Після "прозахідного" Пороха мав бути "проросійський" Зєля,і він таким видавався ніби,звідси і сімдесят три відсотки...Але виявився занадто бздливим,щоб конкретизувати свою позицію,так і бовтається як лайно в ополонці,ні нашим,ні вашим...Але все це лишень згуртувало проросійський електорат.Він мовчить,затаївся,тут,у Львові,де двадцять відсотків етнічних руських вони підкреслено говорять українською,навіть дехто вже ярий прихильник Бандери...Хто буде презом?Ну точно вже "армія-мова-віра" не пройде...Можливо Мураєв,можливо хтось новий...
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11.01.2022 16:50 Ответить
Ну тогда следующая власть не продержится и дня.
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11.01.2022 14:07 Ответить
Ничего ***** не добьется, вся эта истерика - только подтверждение. В Украине его ждет поражение, ибо союзники уже напичкали ее всем необходимым.
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11.01.2022 14:07 Ответить
ПРО не дали, ПВО не дали, берег голый.
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11.01.2022 14:15 Ответить
просто это не распространяется, по понятным причинам
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11.01.2022 18:10 Ответить
саме з сьогодняшньої зеленої влади ми боїмося вторгнення на Київ. при Порошенку було все навпаки - чекали росіянську зграю знищити чим черговий раз для надання доказів для усього світу що Росія-падла агресор і окупант. А коли до влади прийшов Зелений-змій то сам світ швидко згадав про росію=агресора для того щоб Зелебобік Жуйла не створив нового Майдану де зелені тварюки будуть знищені жорстокіше за окупантів росіянців.
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11.01.2022 16:15 Ответить
Тогда паРашка с Китаем в союз вступит.......
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11.01.2022 14:06 Ответить
У Китая самый главный торговый партнер - Штаты, без них Китай ляжет.
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11.01.2022 14:08 Ответить
У Китая наличного доллара США валом...если выкинет на рынок, лягут США и все остальные......
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11.01.2022 14:12 Ответить
Где в мавзолее Мао лежит? И что значит выкинуть на рынок? Про денежные агрегаты я вижу не в курсе?
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11.01.2022 14:34 Ответить
Но и Украине никто гарантий вступления в НАТО не даст - та же Венгрия даст тайные гарантии Путину в обмен на 95%-ную скидку на газ. И все - все при своих, никто Украину не обманул и Путина успокоили.
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11.01.2022 14:08 Ответить
Кулєба, де наш клован- гарант ?
В такий відповідальний момент його нема в країні !

Це що за балаган ???
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11.01.2022 14:11 Ответить
Не мешайте гундосому лживому ублюдку отдыхать с Ленкой Скумбрией!
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11.01.2022 14:13 Ответить
Так ні Зеленського ні Кулєби не видно. Самий лише Єрмак за усіх.
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11.01.2022 21:30 Ответить
Єрмак тут?
Ніби писали, що він відлетів разом із зелегськими
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11.01.2022 21:33 Ответить
Та відлетіли б вони вже у вирій.
І ніколи не повертались
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11.01.2022 22:18 Ответить
Насчёт "лязганья" оглядитесь вокруг себя в Киеве и в других городах Украины.
Достоверно известно, что из Казахстана в декабре 2021 г. ломанулись в парашу высокопоставленные и не очень их служащие, агенты и т.п.
После этого 2 января там "возникли инспирированные злобными империалистами протесты". Потом Казахстан был оккупирован парашей с формальным участием импотентов из ОДКБ.

Зеля с Дерьмаком уже чухнули, посмотрите внимательно, кто чухнул или чухнет ещё.
А то скоро "злобные бандеровцы нападут", а вы их и не ждали...
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11.01.2022 14:23 Ответить
Скулеж Ольги ********** на счет НАТО-Украина...зачетный...Мавзолейные...вы Обсерон...
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11.01.2022 14:32 Ответить
Чтобы Украина была в НАТО нужно построить 2 базы НАТО...их строят одну американцы,вторую британцы....,Хрюкайте дальше...Крысы путлерские...
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11.01.2022 14:36 Ответить
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11.01.2022 15:24 Ответить
Так, бувало срали наші хлопаки і серед ваших трупів. А що робити, - не кожен ІваноКацап морозильника дочекався. Тож багато моковитів серед бандерівських стапів лишилися гноєм у землі.
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11.01.2022 22:50 Ответить
Кулеба - спикер Запада?
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11.01.2022 15:51 Ответить
Не бегать и кричать НАТО НАТО
Нужно создавать армию перевооружить
И создать гаранта ,,,, атомное оружие
И тогда прежде чем что то говорить или делать -- подумают
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11.01.2022 16:00 Ответить
 
 