Захід не піде на гарантії нерозширення НАТО на схід, - Кулеба
Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу в питанні членства України в НАТО, а відмова від розширення Альянсу на схід стала б стратегічною поразкою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи вчорашні переговори в Женеві щодо "гарантій безпеки" між Росією і США.
За його словами, докладні висновки ще рано робити, оскільки ще будуть переговори в рамках засідань Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.
"У той же час, загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", - сказав голова МЗС.
Кулеба зазначив, що цинізм ситуації в тому, що Росія хоче гарантії безпеки в той час, коли її армія "брязкає зброєю" біля українського кордону, тримає в заручниках Крим і воює на Донбасі.
Крім того, додав міністр, поставки газу перетворюються на інструмент зовнішньої політики, а спецслужби РФ підривають безпеку на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.
"Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою", - пояснив голова МЗС.
Кулеба зауважив, що Росії в Женеві послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.
"Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Завтраками про членство уже 7 лет кормят.
Получается, двери открыты, но закрыты.
ядерного удара по неядерной стране, но можно точно утверждать
что будет после удара по ядерной стране.
Но эта политика касается только ядерных государств между собой.
А Украина - не ядерное государство, и впишутся ли за неё ядерные государства против ядерного государства - большой вопрос, ответ на который 99% - "нет" (отмазки генсек НАТО лепит уже сейчас).
А в реальности ж ядерных ракет нет.
В такий відповідальний момент його нема в країні !
Це що за балаган ???
Ніби писали, що він відлетів разом із зелегськими
І ніколи не повертались
Достоверно известно, что из Казахстана в декабре 2021 г. ломанулись в парашу высокопоставленные и не очень их служащие, агенты и т.п.
После этого 2 января там "возникли инспирированные злобными империалистами протесты". Потом Казахстан был оккупирован парашей с формальным участием импотентов из ОДКБ.
Зеля с Дерьмаком уже чухнули, посмотрите внимательно, кто чухнул или чухнет ещё.
А то скоро "злобные бандеровцы нападут", а вы их и не ждали...
Нужно создавать армию перевооружить
И создать гаранта ,,,, атомное оружие
И тогда прежде чем что то говорить или делать -- подумают