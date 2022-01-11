УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7637 відвідувачів онлайн
Новини
3 886 43
росія (63614) США (21036) Кулеба Дмитро (3604)

Захід не піде на гарантії нерозширення НАТО на схід, - Кулеба

Захід не піде на гарантії нерозширення НАТО на схід, - Кулеба
Фото: Кулеба Дмитро

Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу в питанні членства України в НАТО, а відмова від розширення Альянсу на схід стала б стратегічною поразкою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи вчорашні переговори в Женеві щодо "гарантій безпеки" між Росією і США.

За його словами, докладні висновки ще рано робити, оскільки ще будуть переговори в рамках засідань Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

"У той же час, загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", - сказав голова МЗС.

Кулеба зазначив, що цинізм ситуації в тому, що Росія хоче гарантії безпеки в той час, коли її армія "брязкає зброєю" біля українського кордону, тримає в заручниках Крим і воює на Донбасі.

Крім того, додав міністр, поставки газу перетворюються на інструмент зовнішньої політики, а спецслужби РФ підривають безпеку на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.

Також читайте: Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори

"Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою", - пояснив голова МЗС.

Кулеба зауважив, що Росії в Женеві послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.

"Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вимагає від США визнати сфери впливу Росії. Ці вимоги неправомірні, - Кулеба

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
в смысле - это киво с рабиновичем в наступной владе по - вашему будут ?
показати весь коментар
11.01.2022 13:54
+2
А что это даст Украине?
Завтраками про членство уже 7 лет кормят.
Получается, двери открыты, но закрыты.
показати весь коментар
11.01.2022 13:44
+2
Но и Украине никто гарантий вступления в НАТО не даст - та же Венгрия даст тайные гарантии Путину в обмен на 95%-ную скидку на газ. И все - все при своих, никто Украину не обманул и Путина успокоили.
показати весь коментар
11.01.2022 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что это даст Украине?
Завтраками про членство уже 7 лет кормят.
Получается, двери открыты, но закрыты.
показати весь коментар
11.01.2022 13:44 Відповісти
Нужно побольше ракет делать, желательно до 500 км дальности, там и не нужно будет это НАТО)
показати весь коментар
11.01.2022 13:57 Відповісти
Против страны с ядерным оружием ракеты до жопы.
показати весь коментар
11.01.2022 14:06 Відповісти
Засунь в свое Дупло ЯО Путлера...взлетишь ракетой над Мавзолеем..
показати весь коментар
11.01.2022 14:30 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 15:23 Відповісти
Та не так уж и до жопы. В случае применения ЯО можно устроить удар по АЕС, противника (естественно только на словах, но как сдерживающий фактор подойдет, последствия применения ЯО и тако грозит ядерной войной всех против всех).
показати весь коментар
11.01.2022 14:31 Відповісти
Никто не может утверждать что будет после применения
ядерного удара по неядерной стране, но можно точно утверждать
что будет после удара по ядерной стране.
показати весь коментар
11.01.2022 14:35 Відповісти
Так это и есть политика сдерживания, ЯО грозит всем и все это должны осознавать. Полезете, тогда даже если мы умрем то вам от того не намного легче будет. От этого и строится политика ядерного сдерживания.
показати весь коментар
11.01.2022 14:36 Відповісти
Всё правильно.
Но эта политика касается только ядерных государств между собой.
А Украина - не ядерное государство, и впишутся ли за неё ядерные государства против ядерного государства - большой вопрос, ответ на который 99% - "нет" (отмазки генсек НАТО лепит уже сейчас).
показати весь коментар
11.01.2022 14:52 Відповісти
Украина не такая уж неядерная, все благодаря дебиловатой политике кремля в отношении отработанного ядерного топлива. Мы же не все им сдаем, есть же свое хранилище) Кроме кацапии государства поставщики топлива так не делают, все забирают себе, так как оно хоть и обуза но лучше пусть лежит у себя, и по факту является обогащенным ураном с кучей интересных изотопов, даже не требуются реакторы размножители при таком раскладе).
показати весь коментар
11.01.2022 14:58 Відповісти
Это всё на бумаге - что есть возможности для создания яо и всё такое.
А в реальности ж ядерных ракет нет.
показати весь коментар
11.01.2022 15:01 Відповісти
Заряд напичканный отработанным топливом не намного безопасней просто атомной бомбы, особенно если его доставить по назначению. Как говорится ЯО у нас нет, но если нужно то мы его применим, и хреново будет абсолютно всем, так что договаривайтесь и лучше оставьте нас в покое.
показати весь коментар
11.01.2022 15:09 Відповісти
Именно по этому, например с Германией и Японией считаются как с ядерными державами, так как они тоже хранят ядерные отходы у себя. А основная проблема создания бомбы которую все равно негде применять при наличии такого "ценного" и состоит как раз в отсутствии достаточного количества материала.
показати весь коментар
11.01.2022 15:13 Відповісти
Забагато "не" у Кулеби. Фраза мала б звучати так: "...Захід піде на гарантії розширення НАТО на схід..."
показати весь коментар
11.01.2022 14:01 Відповісти
Дасть вступ України у НАТО, це невідворотне, а підтвердженню тому є істерика із боку росії, тому що якби існувала негласна домовленість не приймати Україну до альянсу, то росіяни про це дізнались би і особливо не переймались, але схоже вони отримують зовсім протилежні віти розвітки, через що і панікують
показати весь коментар
11.01.2022 15:33 Відповісти
росінци добре розуміють що якщо Україна буде в НАТО - наші військові будуть кращими військовими в НАТО. мотивація визволення світу від диктаторської зарази - дуже висока. Тільки не розповсюджуйте підерство серед українців ані законами про толерантність ані законами про політичний діалог з "опонентом" ворогом.
показати весь коментар
11.01.2022 16:09 Відповісти
Нато не дасть гарантій на нерозширення на схід і тим самим дасть вагому причину нападу Росіі на Україну...Але не факт що Росія цю причину використає при теперішній владі...Вона дочекається наступної,щоб по можливості вирішити конфлікт мирно - через признання Криму російським та надання автономіі Донбасу...Так я думаю...
показати весь коментар
11.01.2022 13:50 Відповісти
в смысле - это киво с рабиновичем в наступной владе по - вашему будут ?
показати весь коментар
11.01.2022 13:54 Відповісти
Ну...рабіновичами ми вже ситі по горло,але наступною владою буле влада так зв. східного електорату...Такі закони нашого політичного жанру - прозахідні міняють проросійських і навпаки...Після "прозахідного" Пороха мав бути "проросійський" Зєля,і він таким видавався ніби,звідси і сімдесят три відсотки...Але виявився занадто бздливим,щоб конкретизувати свою позицію,так і бовтається як лайно в ополонці,ні нашим,ні вашим...Але все це лишень згуртувало проросійський електорат.Він мовчить,затаївся,тут,у Львові,де двадцять відсотків етнічних руських вони підкреслено говорять українською,навіть дехто вже ярий прихильник Бандери...Хто буде презом?Ну точно вже "армія-мова-віра" не пройде...Можливо Мураєв,можливо хтось новий...
показати весь коментар
11.01.2022 16:50 Відповісти
Ну тогда следующая власть не продержится и дня.
показати весь коментар
11.01.2022 14:07 Відповісти
Ничего ***** не добьется, вся эта истерика - только подтверждение. В Украине его ждет поражение, ибо союзники уже напичкали ее всем необходимым.
показати весь коментар
11.01.2022 14:07 Відповісти
ПРО не дали, ПВО не дали, берег голый.
показати весь коментар
11.01.2022 14:15 Відповісти
просто это не распространяется, по понятным причинам
показати весь коментар
11.01.2022 18:10 Відповісти
саме з сьогодняшньої зеленої влади ми боїмося вторгнення на Київ. при Порошенку було все навпаки - чекали росіянську зграю знищити чим черговий раз для надання доказів для усього світу що Росія-падла агресор і окупант. А коли до влади прийшов Зелений-змій то сам світ швидко згадав про росію=агресора для того щоб Зелебобік Жуйла не створив нового Майдану де зелені тварюки будуть знищені жорстокіше за окупантів росіянців.
показати весь коментар
11.01.2022 16:15 Відповісти
Тогда паРашка с Китаем в союз вступит.......
показати весь коментар
11.01.2022 14:06 Відповісти
У Китая самый главный торговый партнер - Штаты, без них Китай ляжет.
показати весь коментар
11.01.2022 14:08 Відповісти
У Китая наличного доллара США валом...если выкинет на рынок, лягут США и все остальные......
показати весь коментар
11.01.2022 14:12 Відповісти
Где в мавзолее Мао лежит? И что значит выкинуть на рынок? Про денежные агрегаты я вижу не в курсе?
показати весь коментар
11.01.2022 14:34 Відповісти
Но и Украине никто гарантий вступления в НАТО не даст - та же Венгрия даст тайные гарантии Путину в обмен на 95%-ную скидку на газ. И все - все при своих, никто Украину не обманул и Путина успокоили.
показати весь коментар
11.01.2022 14:08 Відповісти
Кулєба, де наш клован- гарант ?
В такий відповідальний момент його нема в країні !

Це що за балаган ???
показати весь коментар
11.01.2022 14:11 Відповісти
Не мешайте гундосому лживому ублюдку отдыхать с Ленкой Скумбрией!
показати весь коментар
11.01.2022 14:13 Відповісти
Так ні Зеленського ні Кулєби не видно. Самий лише Єрмак за усіх.
показати весь коментар
11.01.2022 21:30 Відповісти
Єрмак тут?
Ніби писали, що він відлетів разом із зелегськими
показати весь коментар
11.01.2022 21:33 Відповісти
Та відлетіли б вони вже у вирій.
І ніколи не повертались
показати весь коментар
11.01.2022 22:18 Відповісти
Насчёт "лязганья" оглядитесь вокруг себя в Киеве и в других городах Украины.
Достоверно известно, что из Казахстана в декабре 2021 г. ломанулись в парашу высокопоставленные и не очень их служащие, агенты и т.п.
После этого 2 января там "возникли инспирированные злобными империалистами протесты". Потом Казахстан был оккупирован парашей с формальным участием импотентов из ОДКБ.

Зеля с Дерьмаком уже чухнули, посмотрите внимательно, кто чухнул или чухнет ещё.
А то скоро "злобные бандеровцы нападут", а вы их и не ждали...
показати весь коментар
11.01.2022 14:23 Відповісти
Скулеж Ольги ********** на счет НАТО-Украина...зачетный...Мавзолейные...вы Обсерон...
показати весь коментар
11.01.2022 14:32 Відповісти
Чтобы Украина была в НАТО нужно построить 2 базы НАТО...их строят одну американцы,вторую британцы....,Хрюкайте дальше...Крысы путлерские...
показати весь коментар
11.01.2022 14:36 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 15:24 Відповісти
Так, бувало срали наші хлопаки і серед ваших трупів. А що робити, - не кожен ІваноКацап морозильника дочекався. Тож багато моковитів серед бандерівських стапів лишилися гноєм у землі.
показати весь коментар
11.01.2022 22:50 Відповісти
Кулеба - спикер Запада?
показати весь коментар
11.01.2022 15:51 Відповісти
Не бегать и кричать НАТО НАТО
Нужно создавать армию перевооружить
И создать гаранта ,,,, атомное оружие
И тогда прежде чем что то говорить или делать -- подумают
показати весь коментар
11.01.2022 16:00 Відповісти
 
 