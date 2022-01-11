РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10803 посетителя онлайн
Новости Фото
2 094 3

Представительница США Шерман встретилась со Столтенбергом в преддверии заседания Россия-НАТО. ФОТО

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман накануне заседания Россия-НАТО провела встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я встретилась с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации ситуации", - написала Шерман.

"Мы подтвердили единый подход НАТО к России, который уравновешивает сдерживание и диалог, и отметили нашу постоянную поддержку Украины", - добавила она.

Кроме того, Шерман отметила, что проинформировала Североатлантический совет о вчерашних дискуссиях с Россией во время диалога по стратегической стабильности в Женеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле назвали "артподготовкой" сообщения о новых санкциях США против РФ

"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагировать на кризис в сфере безопасности, вызванный Россией", - резюмировала чиновница.

Представительница США Шерман встретилась со Столтенбергом в преддверии заседания Россия-НАТО 01
Представительница США Шерман встретилась со Столтенбергом в преддверии заседания Россия-НАТО 02

Представительница США Шерман встретилась со Столтенбергом в преддверии заседания Россия-НАТО 03

Автор: 

россия (95687) США (26860) Шерман Венди (27) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приятно смотреть на этих людей.
показать весь комментарий
11.01.2022 13:36 Ответить
Шерман , как танк , в хорошем смьісле !
показать весь комментарий
11.01.2022 14:00 Ответить
В стиле черного юмора...,звонок Байдена в НАТО...Мистер Столтенберг,РАБссия требует развалить блок до 9 мая 2022 года типа к дню паБЕДЫ РАБссии во 2 Мировой войне...,Столтенберг отвечает,Мистер Байден,РАБссия в той войне участия не принимала...
показать весь комментарий
11.01.2022 14:02 Ответить
 
 