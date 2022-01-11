Представительница США Шерман встретилась со Столтенбергом в преддверии заседания Россия-НАТО. ФОТО
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман накануне заседания Россия-НАТО провела встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Я встретилась с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации ситуации", - написала Шерман.
"Мы подтвердили единый подход НАТО к России, который уравновешивает сдерживание и диалог, и отметили нашу постоянную поддержку Украины", - добавила она.
Кроме того, Шерман отметила, что проинформировала Североатлантический совет о вчерашних дискуссиях с Россией во время диалога по стратегической стабильности в Женеве.
"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагировать на кризис в сфере безопасности, вызванный Россией", - резюмировала чиновница.
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