В Кремле назвали "артподготовкой" сообщения о новых санкциях США против РФ

Звучащие из США угрозы новых санкций против России - это "своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Слава богу, посудомойки не относятся к категории "самого святого", хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни. Да, действительно, мы видим, наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - отметил Песков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения в Украину.

Ограничения коснутся не только смартфонов и компьютеров, но и, например, холодильников и стиральных машин, сообщило издание. При этом под санкции подпадут не только товары чисто американского производства, но и те, которые были произведены в европейских странах, Южной Корее и других. Как пишет издание, обсуждение санкций идет на фоне дипломатических переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят на этой неделе.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США готовят против России "самые жесткие" санкции.