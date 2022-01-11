В Кремле назвали "артподготовкой" сообщения о новых санкциях США против РФ
Звучащие из США угрозы новых санкций против России - это "своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Слава богу, посудомойки не относятся к категории "самого святого", хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни. Да, действительно, мы видим, наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - отметил Песков.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения в Украину.
Ограничения коснутся не только смартфонов и компьютеров, но и, например, холодильников и стиральных машин, сообщило издание. При этом под санкции подпадут не только товары чисто американского производства, но и те, которые были произведены в европейских странах, Южной Корее и других. Как пишет издание, обсуждение санкций идет на фоне дипломатических переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят на этой неделе.
Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США готовят против России "самые жесткие" санкции.
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КАК ВЫ ПРАВЫ
кацапская пропаганда пыталась схитрить и столкнуть лбами США и Китай из-за Тайваня, чтобы отвести угрозу от своих территорий. Тролей по этим комментам можно вычеслить
забороняйте ВСЕ, окрім *андонів. бо кацапів й так багато...
стиральные машины в выгребной яме используются как источник микросхем для аэрококсмической отрасли оставшейся от совка
Я вот думаю , что им сказки враги сочиняли 😀😀
так що піськов може заткнутися: на нього, у всяк випадку, накладуть.
он соображает
и все понимает"
из песни
но куда тогда деть Пионтковского, Невзорова, Сахарова?
Не уверен, что он стал бы имперцем. Но руку на отсечение бы не дал.
Но он, полуеврей-полуполяк, крепко возюкал своих совецких земляков мордой по их-же дерьму.
это процентов на 80 - социальная сатира в авторской песне.
шансон в обычном понимании имеет банальные тексты, которые без аккомпанемента ничего не стоят. часто с приблатненным содержанием.
песни высоцкого - полноценные стихи.
я не спорю с тем, что отпечаток великодержавности у него есть.
но сатира на совецкое общество на мой взгляд перевешивает намного.
Пионтковский, Невзоров, Сахаров - критики античеловеческого совецкого времени и сегодняшнего московитского.
Высоцкий тоже был критиком, в своей сфере
в "место встречи ..." играл мента.
на самом деле, это был страшный человек. одна его фраза, что сейчас надо быть жестоким сегодня, что бы когда-то наступила эра милосердия - типическая совецкая идея
причем зрители ему симпатизировали, "зашла" идея совецким массам.
в целом - соглашусь с вами. при условии, что мы с вами признаем, что украинская культура родила более глубоких артистов и поэтов.
но не откажусь от мнения, что зрелый высоцкий высмеивал и антисимитизм, и ксенофобию, и ограниченность совецкого человека. и его дифективный менталитет и это работало, как московский самострел.
наверное, нельзя сравнивать Высоцкого с Пионтковским.
************ как всегда - все в голове на оборот ... )))