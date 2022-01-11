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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков (1554) росія (63614) санкції (11313) США (21036)

У Кремлі назвали "артпідготовкою" повідомлення про нові санкції США проти РФ

У Кремлі назвали

Погрози нових санкцій проти Росії, які звучать зі США, — це "своєрідна артпідготовка перед консультаціями з гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Слава богу, посудомийки не відносяться до категорії "найсвятішого", хоча це дуже важливо для зручності у побутовому житті. Так, дійсно, ми бачимо, наші американські опоненти продовжують загрози про майбутні санкції. Очевидно, що здійснюються інформаційні вкидання у різні засоби масової інформації, ось як у названу газету, про те, що це будуть за санкції. Я сказав би, що, напевно, це стосується категорії такої своєрідної інформаційної артпідготовки перед тим раундом консультацій, який відбувся вчора", - зазначив Пєсков.

Раніше газета The New York Times повідомила, що Мінторг США може ухвалити постанову, яка фактично заборонить експорт до Росії споживчих товарів, у яких використовується електроніка, вироблена або розроблена в їхній країні. Це стане одним із заходів у відповідь у разі вторгнення в Україну.

Обмеження стосуватимуться не лише смартфонів та комп'ютерів, а й, наприклад, холодильників та пральних машин, повідомило видання. При цьому під санкції підпадуть не лише товари суто американського виробництва, а й ті, що були вироблені у європейських країнах, Південній Кореї та інших. Як пише видання, обговорення санкцій триває на тлі дипломатичних переговорів щодо гарантій безпеки, які відбуваються цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що США готують проти Росії "найжорсткіші" санкції.
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Топ коментарі
+18
Шутки-шутками а ***** с сотоварищами похоже довыёживались ,очень на это похоже ,бить упырей будут беспощадно и больно ,возможно ,что и убьют ...
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11.01.2022 12:13
+17
То что ********* стягивает войска под Укараину и Европу ето нормально а то что США готовят санкции в случае наступления Рашки ето правакация. Все ясно. Дальше не надо. Дальше пациента только усыплять
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11.01.2022 12:22
+7
не тупи, рынок выгребной ямы это 0,0001% от обьёма рынка США и ЕС!
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11.01.2022 12:24
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Шутки-шутками а ***** с сотоварищами похоже довыёживались ,очень на это похоже ,бить упырей будут беспощадно и больно ,возможно ,что и убьют ...
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11.01.2022 12:13 Відповісти
Не , кремлядь не доведет до избиения -будут мочить муйлушу (у вбиральнi).
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11.01.2022 12:18 Відповісти
ОНИ в России не оценили юмор а я вам подскажу автомобилетсрогение в мире имеет кризис из за короновируса чтов свое время в погоне за дешевой рабсилой все было переброшено в Китай все компании мира получили минус 10 млн штук авто не были изготовлены из за отсутствия запасов чипов и микросхем... общеают нагнать сроки и тепмы к концы!!!!! 2023 года!!!!! и этто только одна отрасль автомобилестроение...в автомобилях а сегодня все работает через бортовой компъютер автомобиля а это микросхемы и чипы и и все остальное... а представим себе мир электроэнрегии оборона там 80% все на програмных продуктах и железе... транспорт авиация... бабахнет вся мобильная связь да делается все просто блокируются по команде и номеру страны все телефоны и смартфоны удаленно ... превращаясь в кусок пластмассы... встанут все автозаводы России а это нехилое бабло в стране..все автозаводы давно принадлоежат иностранцам санкции эмбарго и просто встунут все конвеерные сборки....Китай также тихо будет в доле ему большой интерес скорее ослабить Россию чем слабее тем легче и больше оторвать территорий...у нас туго у россиян туго с мозгами... и самое главное ТРЕЗВОСТЬ ЧТО ПОГУБИЛО СССР...... НЕТ НЕ ЭМБАРГО НА НЕФТЬ И ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ.... А ЗАПРЕТ ВОДКИ В РСФСР И ТРЕЗВОСТЬ ОТСЮДА ПОШЛИ умные вопросы кто зачем почему кто виноват и кто за это отвечает...и еще проблема в раздутой гонке вооружения хватило чтобы СССР пропал в одну ночь.. заметим не война а просто наращивание военной мощи....
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11.01.2022 13:04 Відповісти
Могу вас успокоить, шо СССР все же рухнул по 2-м причинам: 1). амеры "подружились с СССР(апполон совместный, космические станции) Мол рукоплескали янки кремляди, типо верной дорогой идете таавариСЧи(экономически- конец 1960-х один американский экономист советолог попенял президента США и правительство за то, шо амер. налогоплательщик имеет непосильные налоги из-за гонки вооружений во время холодной войны. Тогда этот советолог заявил, шо вместо холодной войны , по максимуму подружиться с СССР и восхищаясь, рукоплескать экономическим "достижениям" СССР. бо если СССР продолжит так развиваться экономически, то через 20-25 лет , от такого развития, СССР сам самозахлопнется, развалится. Так и случилось через21 год. 2). По причине того, что сам СССР выпустил серию 1500 000-ники танкера (серия " Крым"), для завалить мир дешевле мировых цен своей , СССРовской нефтью (под конец 1970-х годов), развалив Западную экономику. Но пока толстый худеет, худой сдохнет. так и случилось... СССР сдох, бо к началу 1980-х годов Штаты с Саудией выкинули на мировой рынок еще больше нефти , по еще более низкой цене... Энергетический кризис ударил по всему Союзу, где-то около 1983-1984 г.г. По периферии сразу стал ощущаться дефицит топлива и продукции народного хозяйства. Бо вся нефть с газом уходила за безцень на нефтедоллары, чтобы свести хоть как-то концы с концами... ЗАТЕМ с 1985года советский народ отупел еще больше, бо анталкогольная кампания привела к повсеместному самогоноварению, потреблению технического спирта , тормозной жидкости, стеклоочистителя("секунда"), одеколонов... Понятно что это усугубило ситуацию с развалом СССР. Бо увеличилась смертность... Союз развалился из-за тупости совка. И Совок развалил не дядя СЭм, бо СССР развалили внуки в третьем поколении от коммунистов-революционеров. Сейчас я согласен , кремлядь дотупилась до того, что теперь нарабсею развалит не така Хутя, но и Госдеп. СПРАВКА: ХУТЯ ВЫРОДИВШИйСЯ ВНУК ДЕДА, КОТОРЫЙ СТРЯПАЛ ДО 1917-го года буржуям в Петербургском ресторане. После 1917-го года приспособленец попал в струю, продолжил стряпать коммунистам номер один: сначала Ленину с Крупской, затем Сталину.
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11.01.2022 14:01 Відповісти
послушайте для вас то может История.... но мне 58 лет родился 1963 году так что прекрасно я все это прожил пропустил пережил через себя.... самое удивительное что окончание СССР ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОБОЗНАЧИЛОСЬ В СТРАНЕ УКРАИНЕ.... ОБЫДЕННОСТЬ КАКАЯ ТО...
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11.01.2022 14:58 Відповісти
Самолайк (устный) - зачЬОт. Но странно , шо вы не заметил, шо благодаря развалу СССР, тобто тупости кремляди, бо Ельцин с Мишей не поделили власть в кацапепенях, Украина заимела возможность стать соборной и независимой. А сейчас и возродиться религией. Бо гундяевский сатанат - это незаконное образование 1943г йоськой сталиным. Бо в 1917-ом году церковь была уничтожена. Но до 1917-го года кацапцерковь была незаконной, бо самозванная. После предательства РУСИ у Киева Московией, церковь лаптеунтии , еще до 1500-ых годков все же подчинялась Киевской Церкви(греческого обряда) которая имела томос. В это время москальская церковь становится не легитимной, бо сепарировала из киевской церкви. Самозванцы начали от себя править без томоса, тобто без разрешения и посвящения от ВселенскогоПатриарха. Из-за этого Вселенский Патриарх наслал анафему на кацап-церковь.
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11.01.2022 16:57 Відповісти
«Китай также тихо будет в доле ему большой интерес скорее ослабить Россию чем слабее тем легче и больше оторвать территорий...у нас туго у россиян туго с мозгами»
КАК ВЫ ПРАВЫ
кацапская пропаганда пыталась схитрить и столкнуть лбами США и Китай из-за Тайваня, чтобы отвести угрозу от своих территорий. Тролей по этим комментам можно вычеслить
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11.01.2022 14:27 Відповісти
" ...Мінторг США може ухвалити постанову, яка фактично заборонить експорт до Росії споживчих товарів "

забороняйте ВСЕ, окрім *андонів. бо кацапів й так багато...
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11.01.2022 13:01 Відповісти
Huawei и прочие китайские фирмы открывают шампанское.
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11.01.2022 12:17 Відповісти
не тупи, рынок выгребной ямы это 0,0001% от обьёма рынка США и ЕС!
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11.01.2022 12:24 Відповісти
И много Huawei продаёт в Штаты?
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11.01.2022 12:28 Відповісти
когда им прийдется "собрать манатки и убираться из ес", они запоют по-другому
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11.01.2022 12:33 Відповісти
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11.01.2022 12:58 Відповісти
Ну они закупают у американцев технологии, в частности начинку для их телефонов делают по технологиям США.
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11.01.2022 13:02 Відповісти
Тю, а чьи у них комплектующие... Все шо китайское, даже лицензионное - лайно звичайне... Кто не верит, Купите в магазине китайский латунный кран, и вы убедитесь, шо через год его нужно будет менять. Здесь даже без санкций , бо много десятилетий назад на любой лавке Запада вы увидите табличку с надписью, мол не бойтесь заходите. У нас нет товаров из нарабсеи и Китая. Я уже не говорю о том, что уважающий себя, никогда не позарится на дешевый китайский непотрiб, который недоразвитые страны разве шо могут покупать на распродаже и то , тока на килограммы.
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11.01.2022 12:25 Відповісти
а андроид чей?
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11.01.2022 13:46 Відповісти
Чесно кажучи дістали своїми санкціями дайте один раз ***** під зад і воно залізе в бункер і буде мочитись в штани.
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11.01.2022 12:18 Відповісти
Этого мало... НУЖНО ТАК, ШОБЫ САМА ЖЕ КРЕМЛЯДЬ УДАВИЛА МУЙЛУШУ... нУ А КРЕМЛЯДЬ ПОРЕШИЛ БЕЗЖАЛОСТНЫЙ БУНТ , шобы в перспективе иметь возможность полюбоваться ножками буша... Не подумайте шо кушать. Хватит, откормили на свою голову - тока полюбоваться.
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11.01.2022 12:29 Відповісти
Жаль, что только артподготовка, а не полный разгром.
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11.01.2022 12:19 Відповісти
В 80-х годах топология большинства советских микросхем для ВПК бьіла тупо слизана с американских , вьідранньіх из стиралок , микроволновок и телевизоров западньіх фирм. Цельіе отдельі в посольствах СССР занимались подобньім "цап-царап", ведь работал КОКОМ , и , например , компьютер с процессором intel386 не мог бьіть привезен в СССР.
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11.01.2022 12:20 Відповісти
Місто Зеленоград було створено для злизування мікросхем, поправка Джексона-Веніка попрацювала на славу.
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11.01.2022 15:34 Відповісти
То что ********* стягивает войска под Укараину и Европу ето нормально а то что США готовят санкции в случае наступления Рашки ето правакация. Все ясно. Дальше не надо. Дальше пациента только усыплять
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11.01.2022 12:22 Відповісти
Не тем вы пугаете! Стиральные машинки?! Да бабы будут в Малютке стирать или на камнях у речки отбивать бельё, и что дальше?!
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11.01.2022 12:23 Відповісти
в выгребной яме никто не использовал стиральные машины по назначению!
стиральные машины в выгребной яме используются как источник микросхем для аэрококсмической отрасли оставшейся от совка
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11.01.2022 12:26 Відповісти
А у них и спутник-5(бывшая вакцина от ящура) тоже от СССР досталась, бо в 2020г. кацапы сами себя выдали . В январе поспешили заявить, шо уже имеют 5 вакцин от ковид-19... Карл, слышишь, еще не везде в мире, даже западном, особо то и знали , шо такое кови-19, я уж и не говорю об вакцинах... Тогда Китай поскромнее заявил наперегонки, шо уже имеют 2 таукитайские вакцины... Таким заявлением кацапы с Китаем, Мало того шо сознались в преемственности между совковым сегодня и совковым вчера, но таким заявлением проболтались в том, шо кто выпустил на арену ковид-19.
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11.01.2022 12:41 Відповісти
Так шо тока за ковид-19 над кацапами с китайцами завис дамоклов меч, мама не горюй. ДАЖЕ ПЯтое колено будет отслюнявливать за дидываивальные грехи.
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11.01.2022 12:45 Відповісти
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11.01.2022 12:43 Відповісти
в выгребной яме стиральные машины всего лишьскручивают!
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11.01.2022 12:46 Відповісти
Скручивают оттуда микросхемы, ставят механические релешки и продают нам
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11.01.2022 12:57 Відповісти
Ну так и у нас производятся стиральные машинки известный марок, и что мы от этого стали их владельцами или можем технологии использовать? Это же завод, который собирает из привезенных деталей (металлические корпусы делают на месте).
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11.01.2022 13:06 Відповісти
И шо?
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11.01.2022 12:57 Відповісти
да миллионы уже пиши, чего стесняться)) в румынии и поляндии стоят такие же заводы по сборке техники
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11.01.2022 13:28 Відповісти
А кацапы разве знают, шо такое праник? У них же больше актуальна хотелка, мол, водка пей - грязи валяйся. Ихний же национальный герой баб-йошка - вечно задрыпана.
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11.01.2022 12:34 Відповісти
Ещё есть ИВАН ДУРАК и царевна ЛЯГУШКА .
Я вот думаю , что им сказки враги сочиняли 😀😀
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11.01.2022 14:35 Відповісти
Да кацапы - сами себе враги...
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11.01.2022 16:44 Відповісти
наскільки я розумію американців - на посудомийок і навіть на простітуток (але легальних) касапок вони санкції не збираються накладати.
так що піськов може заткнутися: на нього, у всяк випадку, накладуть.
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11.01.2022 12:35 Відповісти
"вы не смотрите, что Серега все кивает
он соображает
и все понимает"

из песни
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11.01.2022 12:43 Відповісти
Вы ДУМАЕТЕ , ШО вЫСОЦКИЙ - НЕ ВЕЛИКОИМПЕРЦЕМ БЫЛ БЫ, ЕСЛИ БЫ НЕ СПИЛСЯ? ЗАПАДЛО ШАНСОННОЕ ФУФЛО СЛУШАТЬ, А ТЕМ БОЛЕЕ ЦИТИРОВАТЬ из жития о нечестивых кацапах.
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11.01.2022 12:50 Відповісти
хороший вопрос.
но куда тогда деть Пионтковского, Невзорова, Сахарова?

Не уверен, что он стал бы имперцем. Но руку на отсечение бы не дал.
Но он, полуеврей-полуполяк, крепко возюкал своих совецких земляков мордой по их-же дерьму.
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11.01.2022 12:59 Відповісти
Тыць та й розвиднилось... А при чем здесь Пионтковский, Невзоров, Сахаров до попсы-шансона с алкашом Высоцким? ТОже увлекаются фуфлом?
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11.01.2022 13:27 Відповісти
это не шансон.
это процентов на 80 - социальная сатира в авторской песне.
шансон в обычном понимании имеет банальные тексты, которые без аккомпанемента ничего не стоят. часто с приблатненным содержанием.
песни высоцкого - полноценные стихи.

я не спорю с тем, что отпечаток великодержавности у него есть.
но сатира на совецкое общество на мой взгляд перевешивает намного.

Пионтковский, Невзоров, Сахаров - критики античеловеческого совецкого времени и сегодняшнего московитского.
Высоцкий тоже был критиком, в своей сфере
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11.01.2022 13:48 Відповісти
Сейчас в раисмузпоисковике все барды идут под шаблоном шансон и васька не чешись. А ваапше -та, если вы не знашь. Алкаш Высоцкий до 1970-ых годов пел подпольно песни с матюками - гыдотный малый, шобы им восхищаться... ЗЫ как вы гришь пел авторскую песню , а в фильмах играл ******** нквдисто-ментов, как положительных героев, в пику его авторской песТне.
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11.01.2022 14:05 Відповісти
ЗЫ... двуликость алкаша Высоцкого, даже матюкливая трехликость, что в какое время больше оплачивалось, из-за чего СССР и не преследовал алкаша Высоцкого, являлись для алкаша бизнесом звычайным, не более. Потому еще раз повторю, мол шо общего вы нашли в Высоцком с Пионтковским, Невзоровым, Сахаровым? Алкаш Высоцкий за свое "авторство" получал бабло и не более . Пионтковский, Невзоров, Сахаров же за свое авторство получали если не тюрьму, то преследование от властей. Еще раз вас спрашиваю, мож. Пионтковский, Невзоров, Сахаров связан с алкашом Высоцким своей любовью за его "авторство" за бабло... ХВУ , яка гыдота эти ваши заливные потрошки...
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11.01.2022 14:14 Відповісти
вот о фильмах - интересный момент.
в "место встречи ..." играл мента.
на самом деле, это был страшный человек. одна его фраза, что сейчас надо быть жестоким сегодня, что бы когда-то наступила эра милосердия - типическая совецкая идея
причем зрители ему симпатизировали, "зашла" идея совецким массам.

в целом - соглашусь с вами. при условии, что мы с вами признаем, что украинская культура родила более глубоких артистов и поэтов.

но не откажусь от мнения, что зрелый высоцкий высмеивал и антисимитизм, и ксенофобию, и ограниченность совецкого человека. и его дифективный менталитет и это работало, как московский самострел.
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11.01.2022 14:28 Відповісти
я соглашусь с тем, что Вы во многом правы.
наверное, нельзя сравнивать Высоцкого с Пионтковским.
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11.01.2022 14:37 Відповісти
Жаль, что президентом США не стал Джон Маккейн, а то бы кацапы уже свои портки приводили в порядок на стиральной доске с куском хозяйственного мыла !
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11.01.2022 12:50 Відповісти
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11.01.2022 12:50 Відповісти
Лучше бы тенью была жанчына с косой.
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11.01.2022 12:51 Відповісти
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11.01.2022 13:01 Відповісти
Да хоть и эта... Объясните это тока пану Курвиметру, шобы больше не голосовал за вчерашний день, а хоть и за членограя.
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11.01.2022 13:24 Відповісти
Да хоть и эта... Она любого загонит , если не в могилу, то... Вон, Паша Лазаренко - живой пример.
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11.01.2022 13:29 Відповісти
ВЛАСТЬ КРЫС
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11.01.2022 14:37 Відповісти
О каких посудомойках оно лепечет? Совсем уже сбрендил от постоянной брехни?
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11.01.2022 13:10 Відповісти
Байден не разрешил Германии запускать Северный потоп Путлера...,в ответ глава МИД Германии Анналена Бербок каже шо ...Северное дерьмо не отвечает требованиям энергетической Хартии стран ЕС...
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11.01.2022 13:41 Відповісти
рузкэ, к примеру думают, што они без айфонов обойдутся. будут хуавэй покупать. а там што? ой вэй а там омериканский андроид. и што потом тем ******* делать? дрова колоть?
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11.01.2022 13:45 Відповісти
Насколько я знаю "артподготовка" - проводят перед АТАКОЙ, а не перед " гарантиями безопасности" )))

************ как всегда - все в голове на оборот ... )))
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11.01.2022 14:53 Відповісти
 
 