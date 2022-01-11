У Кремлі назвали "артпідготовкою" повідомлення про нові санкції США проти РФ

Погрози нових санкцій проти Росії, які звучать зі США, — це "своєрідна артпідготовка перед консультаціями з гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Слава богу, посудомийки не відносяться до категорії "найсвятішого", хоча це дуже важливо для зручності у побутовому житті. Так, дійсно, ми бачимо, наші американські опоненти продовжують загрози про майбутні санкції. Очевидно, що здійснюються інформаційні вкидання у різні засоби масової інформації, ось як у названу газету, про те, що це будуть за санкції. Я сказав би, що, напевно, це стосується категорії такої своєрідної інформаційної артпідготовки перед тим раундом консультацій, який відбувся вчора", - зазначив Пєсков.

Раніше газета The New York Times повідомила, що Мінторг США може ухвалити постанову, яка фактично заборонить експорт до Росії споживчих товарів, у яких використовується електроніка, вироблена або розроблена в їхній країні. Це стане одним із заходів у відповідь у разі вторгнення в Україну.

Обмеження стосуватимуться не лише смартфонів та комп'ютерів, а й, наприклад, холодильників та пральних машин, повідомило видання. При цьому під санкції підпадуть не лише товари суто американського виробництва, а й ті, що були вироблені у європейських країнах, Південній Кореї та інших. Як пише видання, обговорення санкцій триває на тлі дипломатичних переговорів щодо гарантій безпеки, які відбуваються цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що США готують проти Росії "найжорсткіші" санкції.