У Кремлі назвали "артпідготовкою" повідомлення про нові санкції США проти РФ
Погрози нових санкцій проти Росії, які звучать зі США, — це "своєрідна артпідготовка перед консультаціями з гарантій безпеки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков.
"Слава богу, посудомийки не відносяться до категорії "найсвятішого", хоча це дуже важливо для зручності у побутовому житті. Так, дійсно, ми бачимо, наші американські опоненти продовжують загрози про майбутні санкції. Очевидно, що здійснюються інформаційні вкидання у різні засоби масової інформації, ось як у названу газету, про те, що це будуть за санкції. Я сказав би, що, напевно, це стосується категорії такої своєрідної інформаційної артпідготовки перед тим раундом консультацій, який відбувся вчора", - зазначив Пєсков.
Раніше газета The New York Times повідомила, що Мінторг США може ухвалити постанову, яка фактично заборонить експорт до Росії споживчих товарів, у яких використовується електроніка, вироблена або розроблена в їхній країні. Це стане одним із заходів у відповідь у разі вторгнення в Україну.
Обмеження стосуватимуться не лише смартфонів та комп'ютерів, а й, наприклад, холодильників та пральних машин, повідомило видання. При цьому під санкції підпадуть не лише товари суто американського виробництва, а й ті, що були вироблені у європейських країнах, Південній Кореї та інших. Як пише видання, обговорення санкцій триває на тлі дипломатичних переговорів щодо гарантій безпеки, які відбуваються цього тижня.
Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що США готують проти Росії "найжорсткіші" санкції.
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КАК ВЫ ПРАВЫ
кацапская пропаганда пыталась схитрить и столкнуть лбами США и Китай из-за Тайваня, чтобы отвести угрозу от своих территорий. Тролей по этим комментам можно вычеслить
забороняйте ВСЕ, окрім *андонів. бо кацапів й так багато...
стиральные машины в выгребной яме используются как источник микросхем для аэрококсмической отрасли оставшейся от совка
Я вот думаю , что им сказки враги сочиняли 😀😀
так що піськов може заткнутися: на нього, у всяк випадку, накладуть.
он соображает
и все понимает"
из песни
но куда тогда деть Пионтковского, Невзорова, Сахарова?
Не уверен, что он стал бы имперцем. Но руку на отсечение бы не дал.
Но он, полуеврей-полуполяк, крепко возюкал своих совецких земляков мордой по их-же дерьму.
это процентов на 80 - социальная сатира в авторской песне.
шансон в обычном понимании имеет банальные тексты, которые без аккомпанемента ничего не стоят. часто с приблатненным содержанием.
песни высоцкого - полноценные стихи.
я не спорю с тем, что отпечаток великодержавности у него есть.
но сатира на совецкое общество на мой взгляд перевешивает намного.
Пионтковский, Невзоров, Сахаров - критики античеловеческого совецкого времени и сегодняшнего московитского.
Высоцкий тоже был критиком, в своей сфере
в "место встречи ..." играл мента.
на самом деле, это был страшный человек. одна его фраза, что сейчас надо быть жестоким сегодня, что бы когда-то наступила эра милосердия - типическая совецкая идея
причем зрители ему симпатизировали, "зашла" идея совецким массам.
в целом - соглашусь с вами. при условии, что мы с вами признаем, что украинская культура родила более глубоких артистов и поэтов.
но не откажусь от мнения, что зрелый высоцкий высмеивал и антисимитизм, и ксенофобию, и ограниченность совецкого человека. и его дифективный менталитет и это работало, как московский самострел.
наверное, нельзя сравнивать Высоцкого с Пионтковским.
************ как всегда - все в голове на оборот ... )))