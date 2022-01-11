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Представник США Шерман зустрілася зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО. ФОТО

Заступник держсекретаря США Венді Шерман напередодні засідання Росія-НАТО провела зустріч із генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це вона зазначила в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зустрілася з Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації ситуації", - написала Шерман.

"Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який урівноважує стримування та діалог, і наголосили на нашій постійній підтримці України", - додала вона.

Крім того, Шерман зазначила, що проінформувала Північноатлантичну раду про вчорашні дискусії з Росією під час діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві.

"Сполучені Штати віддані співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб закликати до деескалації та реагувати на кризу в сфері безпеки, спричинену Росією", - резюмувала чиновниця. 

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Представник США Шерман зустрілася зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО 01
Представник США Шерман зустрілася зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО 02

Представник США Шерман зустрілася зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО 03

Автор: 

росія (65379) США (23054) Шерман Венді (35) Столтенберг Єнс (1596)


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11.01.2022 13:36 Відповісти
Шерман , как танк , в хорошем смьісле !
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11.01.2022 14:00 Відповісти
В стиле черного юмора...,звонок Байдена в НАТО...Мистер Столтенберг,РАБссия требует развалить блок до 9 мая 2022 года типа к дню паБЕДЫ РАБссии во 2 Мировой войне...,Столтенберг отвечает,Мистер Байден,РАБссия в той войне участия не принимала...
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11.01.2022 14:02 Відповісти
 
 