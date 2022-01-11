Представник США Шерман зустрілася зі Столтенбергом напередодні засідання Росія-НАТО. ФОТО

Заступник держсекретаря США Венді Шерман напередодні засідання Росія-НАТО провела зустріч із генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це вона зазначила в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зустрілася з Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО-Росія та необхідність дій Росії для деескалації ситуації", - написала Шерман.

"Ми підтвердили єдиний підхід НАТО щодо Росії, який урівноважує стримування та діалог, і наголосили на нашій постійній підтримці України", - додала вона.

Крім того, Шерман зазначила, що проінформувала Північноатлантичну раду про вчорашні дискусії з Росією під час діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві.

"Сполучені Штати віддані співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб закликати до деескалації та реагувати на кризу в сфері безпеки, спричинену Росією", - резюмувала чиновниця.

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