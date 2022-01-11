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"После бустерной дозы не регистрируют увеличения побочных эффектов", – Кузин
После введения бустерной дозы вакцины против COVID-19 увеличения побочных эффектов не регистрируют.
Об этом в интервью BBC заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"После бустерной дозы не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов. В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - отметил Кузин.
В то же время, отметил главный санврач, если люди пришли раньше, чем 6 месяцев, то прививки не получат.
"Если позже, то получат. Оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", - добавил Кузин.
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+10 Палєо Мустьє
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+8 Arab 961433ac
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+8 Deodar Revolution
показать весь комментарий11.01.2022 14:26
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Пожалуйста, подождите...
А что в Израиле? Уже 5ю колят! 5ю дозу..
в мире сотни тысяч болезней. Все только визжат про смерть и тд. Хоть кто-то рекламирует зож? Чтобы быть здоровым против многих болезней!!!! Нет. Всем до 1 места. Главное уколоть чудо-препаратом и быть бессмертными
Скоро будет на ежемесячном потоке.
А це можливо, що сюди продукція доставляється під іншою назвою ? Скажімо так, не повною ?
Дякую за відповідь.
Сейчас уколотое стадо расскажет как оно легко переносит регулярные штаммы
Если регистрировать ВСЕ побочные эффекты вакцины (а это все - вот вообще все, что не касается выработки антитиел - то есть и то что тебе говорят мол это "реакция организма") то маркетинг будет совсем плохой.
Поэтому тебя правда удивляет то, что те, кто тебе пихает вакцину не регистрируют побочных эффектов от её введения?
Еще раз - он реально проговорился, причем не в первый раз.
Вот очередной бетамикрон идет
с еврейского Кипра ..
А вакцину , присланную в прошлом году -утилизировали из-за неправильного хранения в бытовых холодильниках.Все идет по схеме..
Справка для цензовских ботов -
Ученые обнаружили на Кипре гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". ... Об этом Цензор.НЕТ сообщает !
"Дельтакрон": гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" обнаружили на Кипр Источник:
Вчись, Антипе. Ось так виглядає маркетинг.
Колитесь, Шура, колитесь !!! - жижа золотая....
Когда 2 года назад мы с мужем обсуждали, чем закончится ковидобесие властей австралийских штатов, то мы пришли к выводу, что население будет голодать.
Так вот оно, уже.
В Австралию пришли 90-е.
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Около 1500 домов престарелых и госпиталей испытывают проблемы с ограничением питания, така как все больше водителей большегрузов и работников складов вынуждены самоизолироваться, сообщают большинство поставщиков продуктов" - The Australian
"'Tip of the iceberg': Covid food shortages to hit elderly
About 1500 nursing homes and hospitals face food shortages as more truck drivers and warehouse workers are forced into isolation, major suppliers say." - The Australian