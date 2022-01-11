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"Після бустерної дози не реєструють збільшення побічних ефектів", - Кузін

Після бустерної дози вакцини проти COVID-19 збільшення побічних ефектів не реєструють.

Про це в інтерв'ю BBC заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - зазначив Кузін.

Водночас, зазначив головний санлікар, якщо люди прийшла раніше, аніж 6 місяців, то щеплення не отримає.

"Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть, якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - додав Кузін.

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Топ коментарі
+10
От тільки завершення дослідів на цю тему по ряду показників буде у 2024-25 роках.
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11.01.2022 14:06
+8
Ну, делать выводы после ежедневных 2-3 тыс бустеров в Украине это мощно.
А что в Израиле? Уже 5ю колят! 5ю дозу..
в мире сотни тысяч болезней. Все только визжат про смерть и тд. Хоть кто-то рекламирует зож? Чтобы быть здоровым против многих болезней!!!! Нет. Всем до 1 места. Главное уколоть чудо-препаратом и быть бессмертными

Скоро будет на ежемесячном потоке.
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11.01.2022 14:13
+8
организм с убитой прививками имунной системой побочных эффектов уже не демонстрирует...
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11.01.2022 14:26
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11.01.2022 14:05 Відповісти
От тільки завершення дослідів на цю тему по ряду показників буде у 2024-25 роках.
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11.01.2022 14:06 Відповісти
Ну, делать выводы после ежедневных 2-3 тыс бустеров в Украине это мощно.
А что в Израиле? Уже 5ю колят! 5ю дозу..
в мире сотни тысяч болезней. Все только визжат про смерть и тд. Хоть кто-то рекламирует зож? Чтобы быть здоровым против многих болезней!!!! Нет. Всем до 1 места. Главное уколоть чудо-препаратом и быть бессмертными

Скоро будет на ежемесячном потоке.
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11.01.2022 14:13 Відповісти
А зачем его рекламировать? На нем трудновато заработать. Можно, конечно, но труднее и менее эффективно чем на болезнях.
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11.01.2022 14:41 Відповісти
Я маю до Вас запитання не по темі, а по роботі. Не хочу зайве називати, але ніби правильно зрозуміла, де Ви працюєте.
А це можливо, що сюди продукція доставляється під іншою назвою ? Скажімо так, не повною ?

Дякую за відповідь.
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12.01.2022 04:41 Відповісти
Да, так и есть. На то есть причины.
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12.01.2022 09:33 Відповісти
Да ладно, не кричи вменяемые давно это знают. Виноводочные не закрылись в отличии спортзалов.
Сейчас уколотое стадо расскажет как оно легко переносит регулярные штаммы
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11.01.2022 14:41 Відповісти
Лично я иного вердикта не ожидал, все закуплено, деньги отмыты
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11.01.2022 14:23 Відповісти
организм с убитой прививками имунной системой побочных эффектов уже не демонстрирует...
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11.01.2022 14:26 Відповісти
Не путайтесь в определениях. "Не регистрируют" и "не демонстрирует" - разные вещи. Оговорочка по Фройду от г-на Кузина.
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11.01.2022 14:40 Відповісти
организм не демонстрирует, поэтому поб. эффектов не регистрируют...Что не так??
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11.01.2022 21:54 Відповісти
Ага-ага. Точно так же как сыну в садике сказали про реакцию на вакцину. Мол... та то у вас аллергия на молоко...
Если регистрировать ВСЕ побочные эффекты вакцины (а это все - вот вообще все, что не касается выработки антитиел - то есть и то что тебе говорят мол это "реакция организма") то маркетинг будет совсем плохой.
Поэтому тебя правда удивляет то, что те, кто тебе пихает вакцину не регистрируют побочных эффектов от её введения?
Еще раз - он реально проговорился, причем не в первый раз.
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12.01.2022 09:30 Відповісти
И сколько еще брусверов необходимо сделать Украинцам , чтобы дожить до пенсии ..
Вот очередной бетамикрон идет
с еврейского Кипра ..
А вакцину , присланную в прошлом году -утилизировали из-за неправильного хранения в бытовых холодильниках.Все идет по схеме..
Справка для цензовских ботов -
Ученые обнаружили на Кипре гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". ... Об этом Цензор.НЕТ сообщает !

"Дельтакрон": гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" обнаружили на Кипр Источник:
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11.01.2022 14:31 Відповісти
Какая обтекаемая формулировка... "не регистрируют"... их вообще не регистрируют, но это не значит, что их нет.

Вчись, Антипе. Ось так виглядає маркетинг.
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11.01.2022 14:39 Відповісти
😁😁😁. Да он побежал за очередным дозняком. Уже ломки
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11.01.2022 14:43 Відповісти
Не регистрируют увеличение побочных эффектов!
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11.01.2022 15:50 Відповісти
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11.01.2022 14:43 Відповісти
А какие полезные эффекты регистрируют?
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11.01.2022 14:47 Відповісти
Ну и что, говорят они, если вы вакцинированы 3 раза и все-таки заболели. Зато у вас будет супериммунитет, гибридный *** !!! Все коронабы свалились больными. Вот вам эффективность прививок и масок. Во всех ведущих авиакомпаниях мира идёт эпидемия короны именно среди полностью привитых, там вообще не допускают других!!! Каков ответ? Надо колоться ещё чаще!!!
Колитесь, Шура, колитесь !!! - жижа золотая....
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11.01.2022 15:46 Відповісти
Иммунитет на бустерную дозу!
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11.01.2022 15:48 Відповісти
Доковидобесились: в госпиталях и домах престарелых Австралии не хватает еды.
Когда 2 года назад мы с мужем обсуждали, чем закончится ковидобесие властей австралийских штатов, то мы пришли к выводу, что население будет голодать.
Так вот оно, уже.
В Австралию пришли 90-е.

"Вершина айсберга: нехватка продовольствия, вызванная ковидом, ударила по престарелым
Около 1500 домов престарелых и госпиталей испытывают проблемы с ограничением питания, така как все больше водителей большегрузов и работников складов вынуждены самоизолироваться, сообщают большинство поставщиков продуктов" - The Australian

"'Tip of the iceberg': Covid food shortages to hit elderly
About 1500 nursing homes and hospitals face food shortages as more truck drivers and warehouse workers are forced into isolation, major suppliers say." - The Australian
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11.01.2022 16:05 Відповісти
Ужас, сколько злобных, диванных экспертов в комментариях.
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11.01.2022 17:37 Відповісти
Чтобы вакцинировать два раза только взрослое население планеты нужно, примерно, 8 млрд доз. Умножаем вместе 365 дней на 24 часа на 60 мин и на 60 сек = 31 536 000 сек в году. Теперь делим 8 млрд на 31 536 000 = 253,6 Вакцину производят 8 или 10 предприятий в мире. Возьмём 9. 253,6/9=28 лет нужно каждую секунду выдавать дозу. Т.е. получается что эти вакцины производили уже лет за 20 до появления Ковид19 И второе объяснение - идиотов будут колоть до тех пор пока идиоты не закончатся или не поумнеют. Не обижайтесь люди, кто уже поддался, я не со зла, включите мозги, подумайте о своих детях и поддерживайте протестующих против принуждения к вакцинации .
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11.01.2022 23:12 Відповісти
так головне завдання не вколоти усіх (хоча це буде супер приємний бонус). а привчити всіх (пересічний піпл) до покори, до сприйняття від тих, хто зараз при владі яких завгодно наказів, а то й забаганок. Щоб забули про свободу і право вільного вибору, гідності
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12.01.2022 10:39 Відповісти
 
 