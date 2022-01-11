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"Після бустерної дози не реєструють збільшення побічних ефектів", - Кузін
Після бустерної дози вакцини проти COVID-19 збільшення побічних ефектів не реєструють.
Про це в інтерв'ю BBC заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
"Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - зазначив Кузін.
Водночас, зазначив головний санлікар, якщо люди прийшла раніше, аніж 6 місяців, то щеплення не отримає.
"Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть, якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - додав Кузін.
Топ коментарі
+10 Палєо Мустьє
показати весь коментар11.01.2022 14:06
+8 Arab 961433ac
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+8 Deodar Revolution
показати весь коментар11.01.2022 14:26
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Будь ласка, зачекайте...
А что в Израиле? Уже 5ю колят! 5ю дозу..
в мире сотни тысяч болезней. Все только визжат про смерть и тд. Хоть кто-то рекламирует зож? Чтобы быть здоровым против многих болезней!!!! Нет. Всем до 1 места. Главное уколоть чудо-препаратом и быть бессмертными
Скоро будет на ежемесячном потоке.
А це можливо, що сюди продукція доставляється під іншою назвою ? Скажімо так, не повною ?
Дякую за відповідь.
Сейчас уколотое стадо расскажет как оно легко переносит регулярные штаммы
Если регистрировать ВСЕ побочные эффекты вакцины (а это все - вот вообще все, что не касается выработки антитиел - то есть и то что тебе говорят мол это "реакция организма") то маркетинг будет совсем плохой.
Поэтому тебя правда удивляет то, что те, кто тебе пихает вакцину не регистрируют побочных эффектов от её введения?
Еще раз - он реально проговорился, причем не в первый раз.
Вот очередной бетамикрон идет
с еврейского Кипра ..
А вакцину , присланную в прошлом году -утилизировали из-за неправильного хранения в бытовых холодильниках.Все идет по схеме..
Справка для цензовских ботов -
Ученые обнаружили на Кипре гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". ... Об этом Цензор.НЕТ сообщает !
"Дельтакрон": гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" обнаружили на Кипр Источник:
Вчись, Антипе. Ось так виглядає маркетинг.
Колитесь, Шура, колитесь !!! - жижа золотая....
Когда 2 года назад мы с мужем обсуждали, чем закончится ковидобесие властей австралийских штатов, то мы пришли к выводу, что население будет голодать.
Так вот оно, уже.
В Австралию пришли 90-е.
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