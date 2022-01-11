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маршрутки (517) проезд (299) Черновцы (673)

Цены на проезд в маршрутках Черновцов повысили до 9 грн.

Цены на проезд в маршрутках Черновцов повысили до 9 грн.

В Черновцах с 1 февраля стоимость проезда в маршрутках вырастет до 9 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение было принято на заседании исполкома.

"За" проголосовали восемь членов из исполнительного комитета из 15, двое воздержались.

В проекте решения говорится, что перевозчик должен обеспечить надлежащее техническое и санитарное состояние автобусов, разместить информацию о льготах и графике движения. Также водители обязаны выдавать билеты.

Директор департамента транспорта Петр Лисак ранее заявил, что перевозчики прислали материалы, в которых обосновывали цену за поездку почти в 10 гривен. Ее снизили до 9. Тариф планировали повысить из-за роста стоимости запчастей, горючего и увеличения средней зарплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Киеве и полный аудит метрополитена, - Забуранная

Перевозчик Павлина Храпчинская рассказала, что во время карантина пассажиропоток уменьшился на треть. Следовательно, долги, в частности за покупку зимней резины. Также водители отказываются работать по минимальной зарплате.

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Топ комментарии
+11
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11.01.2022 15:12
+9
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11.01.2022 15:32
+4
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11.01.2022 16:04
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Хоть бы зэков не выпустили... А то будет как в ...
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11.01.2022 15:10 Ответить
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11.01.2022 15:12 Ответить
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11.01.2022 15:32 Ответить
шерсть и мясо нынче не дешевые... а корма ....- а все остальное
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11.01.2022 15:44 Ответить
В Днепре давно 10, при той же длинне маршрутов.
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11.01.2022 15:13 Ответить
Ого! в нас по 6 грн.
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11.01.2022 15:22 Ответить
могли бы просто ввести карточки на проезд. не дороже цены на скумбрию )
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11.01.2022 15:23 Ответить
Маршрутка- скумбрія 1-0
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11.01.2022 15:27 Ответить
Правда ЦН забув додати, що школярі по 4 грн, атошники безкоштовно
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11.01.2022 15:29 Ответить
Якраз нє, всі платять повну вартість
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11.01.2022 15:42 Ответить
John , не знаешь - не свисти , в Днепре пенсы , УБД безплатно , школьники платят 7,50
на всех маршрутах
в катафалках ( спринтерах ) количество мест для пенсов ограничено
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11.01.2022 16:03 Ответить
А я хіба про Дніпро писав? Однакову вартість проїзду будуть сплачувати і дорослі, і діти з 6 років, пише molbuk.ua.

Рішення не передбачає пільгові перевезення школярів та учасників бойових дій. Чернівці.

Під час засідання виконком відхилив пропозицію члена комітету Сергія Андрущака щодо встановлення безкоштовного проїзд у маршрутках для учасників бойових дій, школярів і учнів ПТУ. А вже під час повторного розгляду рішення про підвищення тарифу члени виконкому проголосували за протокольне рішення щодо вивчення питання встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 грн або безкоштовно та безкоштовного перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.

Наразі з 1 лютого школярі будуть сплачувати за проїзд у маршрутках 9 гривень.
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11.01.2022 16:11 Ответить
А трьома статтями нижче той же Молодий буковинець - " Як стало відомо, після завершення голосування члени виконкому підтримали протокольне доручення Сергія Андрущака щодо розгляду питання, аби автобусних маршртуах запровадити безкоштовний або вартістю 4 гривні проїзд для школярів, та безкоштовний - для учасників бойових дій за рахунок перевізників."
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11.01.2022 17:21 Ответить
А кондукторы в троллейбусах здесь втюхивали фальшивые талоны,все квиты,тьфу...
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11.01.2022 15:30 Ответить
В Кропивницькому вже місяць як 10 гр
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11.01.2022 15:40 Ответить
наши люди в булошные на общественном не ездят ....наши - это всех мастей "слуги"
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11.01.2022 15:42 Ответить
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11.01.2022 16:00 Ответить
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11.01.2022 16:04 Ответить
Прікол став Бумерангом Карми. І це тільки початок.
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11.01.2022 16:05 Ответить
На гривню дорожче аніж скумбрія
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11.01.2022 16:25 Ответить
До карантина было 5 грн,потом в режиме спецперевозок установили 7 грн,теперь 9 грн...Ну маршрутки очень мягко говоря не новые,водители часто хамят - иногда высаживают УБД,не придерживаются графиков вообще. Область одна из задних в плане социально-экономического развития,все держится на заробитчанах так как тут найти работу с оплатой долларов 400 и выше ну почти нереально...сам тут живу.
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11.01.2022 17:20 Ответить
Раніше було зручно, зайшов - кинув воділі скумбрію і їдь собі...
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11.01.2022 17:46 Ответить
пацаки говорили, что у нас с водителем рассчитываются пачками соли...Новые методички?

...Новый российской фейк об Украине покорил интернет. В эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ участница ток-шоу заявила, что она гражданка Украины и в Мелитополе якобы за проезд в маршрутках рассчитываются солью.
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11.01.2022 19:49 Ответить
в умани,которая раза в четыре меньше,по 10 будет
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11.01.2022 18:49 Ответить
В Сумах з жовтня 10 гривень...
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11.01.2022 19:10 Ответить
 
 