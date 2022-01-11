Цены на проезд в маршрутках Черновцов повысили до 9 грн.
В Черновцах с 1 февраля стоимость проезда в маршрутках вырастет до 9 гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение было принято на заседании исполкома.
"За" проголосовали восемь членов из исполнительного комитета из 15, двое воздержались.
В проекте решения говорится, что перевозчик должен обеспечить надлежащее техническое и санитарное состояние автобусов, разместить информацию о льготах и графике движения. Также водители обязаны выдавать билеты.
Директор департамента транспорта Петр Лисак ранее заявил, что перевозчики прислали материалы, в которых обосновывали цену за поездку почти в 10 гривен. Ее снизили до 9. Тариф планировали повысить из-за роста стоимости запчастей, горючего и увеличения средней зарплаты.
Перевозчик Павлина Храпчинская рассказала, что во время карантина пассажиропоток уменьшился на треть. Следовательно, долги, в частности за покупку зимней резины. Также водители отказываются работать по минимальной зарплате.
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на всех маршрутах
в катафалках ( спринтерах ) количество мест для пенсов ограничено
Рішення не передбачає пільгові перевезення школярів та учасників бойових дій. Чернівці.
Під час засідання виконком відхилив пропозицію члена комітету Сергія Андрущака щодо встановлення безкоштовного проїзд у маршрутках для учасників бойових дій, школярів і учнів ПТУ. А вже під час повторного розгляду рішення про підвищення тарифу члени виконкому проголосували за протокольне рішення щодо вивчення питання встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 грн або безкоштовно та безкоштовного перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.
Наразі з 1 лютого школярі будуть сплачувати за проїзд у маршрутках 9 гривень.
...Новый российской фейк об Украине покорил интернет. В эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ участница ток-шоу заявила, что она гражданка Украины и в Мелитополе якобы за проезд в маршрутках рассчитываются солью.