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маршрутки (345) проїзд (275) Чернівці (554)

Ціни на проїзд у маршрутках Чернівців підвищили до 9 грн

Ціни на проїзд у маршрутках Чернівців підвищили до 9 грн

У Чернівцях з 1 лютого вартість проїзду в маршрутках зросте до 9 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

"За" проголосували вісім членів з виконавчого комітету з 15, двоє утримались.

У проєкті рішення йдеться, що перевізник має забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Також водії зобов'язані видавати квитки.

Директор департаменту транспорту Петро Лисак раніше заявив, що перевізники надіслали матеріали, у яких обґрунтовували ціну за поїздку у майже 10 гривень. Її знизили до 9. Тариф планували підвищити через зростання вартості запчастин, пального та збільшення середньої зарплати.

Перевізниця Павліна Храпчинська розповіла, що під час карантину пасажиропотік зменшився на третину. Відтак має борги, зокрема за купівлю зимової резини. Також водії відмовляються працювати за мінімальну зарплату.

Також читайте: З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

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Топ коментарі
+11
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11.01.2022 15:12
+9
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11.01.2022 15:32
+4
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11.01.2022 16:04
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Хоть бы зэков не выпустили... А то будет как в ...
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11.01.2022 15:10 Відповісти
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11.01.2022 15:12 Відповісти
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11.01.2022 15:32 Відповісти
шерсть и мясо нынче не дешевые... а корма ....- а все остальное
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11.01.2022 15:44 Відповісти
В Днепре давно 10, при той же длинне маршрутов.
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11.01.2022 15:13 Відповісти
Ого! в нас по 6 грн.
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11.01.2022 15:22 Відповісти
могли бы просто ввести карточки на проезд. не дороже цены на скумбрию )
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11.01.2022 15:23 Відповісти
Маршрутка- скумбрія 1-0
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11.01.2022 15:27 Відповісти
Правда ЦН забув додати, що школярі по 4 грн, атошники безкоштовно
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11.01.2022 15:29 Відповісти
Якраз нє, всі платять повну вартість
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11.01.2022 15:42 Відповісти
John , не знаешь - не свисти , в Днепре пенсы , УБД безплатно , школьники платят 7,50
на всех маршрутах
в катафалках ( спринтерах ) количество мест для пенсов ограничено
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11.01.2022 16:03 Відповісти
А я хіба про Дніпро писав? Однакову вартість проїзду будуть сплачувати і дорослі, і діти з 6 років, пише molbuk.ua.

Рішення не передбачає пільгові перевезення школярів та учасників бойових дій. Чернівці.

Під час засідання виконком відхилив пропозицію члена комітету Сергія Андрущака щодо встановлення безкоштовного проїзд у маршрутках для учасників бойових дій, школярів і учнів ПТУ. А вже під час повторного розгляду рішення про підвищення тарифу члени виконкому проголосували за протокольне рішення щодо вивчення питання встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 грн або безкоштовно та безкоштовного перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.

Наразі з 1 лютого школярі будуть сплачувати за проїзд у маршрутках 9 гривень.
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11.01.2022 16:11 Відповісти
А трьома статтями нижче той же Молодий буковинець - " Як стало відомо, після завершення голосування члени виконкому підтримали протокольне доручення Сергія Андрущака щодо розгляду питання, аби автобусних маршртуах запровадити безкоштовний або вартістю 4 гривні проїзд для школярів, та безкоштовний - для учасників бойових дій за рахунок перевізників."
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11.01.2022 17:21 Відповісти
А кондукторы в троллейбусах здесь втюхивали фальшивые талоны,все квиты,тьфу...
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11.01.2022 15:30 Відповісти
В Кропивницькому вже місяць як 10 гр
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11.01.2022 15:40 Відповісти
наши люди в булошные на общественном не ездят ....наши - это всех мастей "слуги"
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11.01.2022 15:42 Відповісти
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11.01.2022 16:00 Відповісти
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11.01.2022 16:04 Відповісти
Прікол став Бумерангом Карми. І це тільки початок.
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11.01.2022 16:05 Відповісти
На гривню дорожче аніж скумбрія
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11.01.2022 16:25 Відповісти
До карантина было 5 грн,потом в режиме спецперевозок установили 7 грн,теперь 9 грн...Ну маршрутки очень мягко говоря не новые,водители часто хамят - иногда высаживают УБД,не придерживаются графиков вообще. Область одна из задних в плане социально-экономического развития,все держится на заробитчанах так как тут найти работу с оплатой долларов 400 и выше ну почти нереально...сам тут живу.
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11.01.2022 17:20 Відповісти
Раніше було зручно, зайшов - кинув воділі скумбрію і їдь собі...
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11.01.2022 17:46 Відповісти
пацаки говорили, что у нас с водителем рассчитываются пачками соли...Новые методички?

...Новый российской фейк об Украине покорил интернет. В эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ участница ток-шоу заявила, что она гражданка Украины и в Мелитополе якобы за проезд в маршрутках рассчитываются солью.
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11.01.2022 19:49 Відповісти
в умани,которая раза в четыре меньше,по 10 будет
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11.01.2022 18:49 Відповісти
В Сумах з жовтня 10 гривень...
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11.01.2022 19:10 Відповісти
 
 