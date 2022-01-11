Ціни на проїзд у маршрутках Чернівців підвищили до 9 грн
У Чернівцях з 1 лютого вартість проїзду в маршрутках зросте до 9 гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.
"За" проголосували вісім членів з виконавчого комітету з 15, двоє утримались.
У проєкті рішення йдеться, що перевізник має забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Також водії зобов'язані видавати квитки.
Директор департаменту транспорту Петро Лисак раніше заявив, що перевізники надіслали матеріали, у яких обґрунтовували ціну за поїздку у майже 10 гривень. Її знизили до 9. Тариф планували підвищити через зростання вартості запчастин, пального та збільшення середньої зарплати.
Перевізниця Павліна Храпчинська розповіла, що під час карантину пасажиропотік зменшився на третину. Відтак має борги, зокрема за купівлю зимової резини. Також водії відмовляються працювати за мінімальну зарплату.
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на всех маршрутах
в катафалках ( спринтерах ) количество мест для пенсов ограничено
Рішення не передбачає пільгові перевезення школярів та учасників бойових дій. Чернівці.
Під час засідання виконком відхилив пропозицію члена комітету Сергія Андрущака щодо встановлення безкоштовного проїзд у маршрутках для учасників бойових дій, школярів і учнів ПТУ. А вже під час повторного розгляду рішення про підвищення тарифу члени виконкому проголосували за протокольне рішення щодо вивчення питання встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 грн або безкоштовно та безкоштовного перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.
Наразі з 1 лютого школярі будуть сплачувати за проїзд у маршрутках 9 гривень.
...Новый российской фейк об Украине покорил интернет. В эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ участница ток-шоу заявила, что она гражданка Украины и в Мелитополе якобы за проезд в маршрутках рассчитываются солью.