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Крым (26005) государственная измена (1498) подозрение (436)

Экс-начальнику крымского управления общественной безопасности сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура

Экс-начальнику крымского управления общественной безопасности сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура

Бывшего начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым уведомлено о подозрении по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство) из-за ведения им подрывной деятельности против Украины на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу крымской прокуратуры.

"Во время оккупации полуострова в 2014 году, подозреваемый изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу в незаконно созданное "Министерство внутренних дел Республики Крым", которое позже вошло в состав "Министерства внутренних дел РФ". Способствуя становлению оккупационных правоохранительных органов на полуострове, указанный гражданин вступил в должность "начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Крыма подчеркнули, что своими действиями и решениями правоохранитель "оказывал помощь представителям государства-оккупанта в проведении подрывной деятельности против Украины".

Также читайте: Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

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Топ комментарии
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Город Днепр смт Слобожанске- зачем детям в школе преподавать русский язык- ДЛЯ ЧЕГО???? Б,,,ТЬ ДЛЯ ЧЕГО???????
Кто то рассказал из учителей про Степана Бандеру, про воинов УПА, про то что такое сталинская россия!!!!
Зачем преподавать в школе РУССКИЙ язык??????
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11.01.2022 15:50
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скоро обвинение в зраді получит и "я президент"³. он дерьмаку с ленкой изменяет.
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11.01.2022 15:32 Ответить
Твои рыги Янукович и Порошенко уже получили, отстал

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11.01.2022 16:15 Ответить
Через семь с половиной лет ? Чего раньше мешало ?
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11.01.2022 15:35 Ответить
На цьому грошей не заробиш, тому не поспішають.
А щоб "показати свою роботу" дістають такі беспесперктивні діла, за які за тиждень ніхто не згадає
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11.01.2022 15:39 Ответить
Ждали пока на пенсию пойдет.
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11.01.2022 19:44 Ответить
А сколько таких сидят и ждут в Днепре!!! Судя по моим соседям на улице- их очень много!!!!
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11.01.2022 15:47 Ответить
А фамилия и фото у преступника есть или как обычно аноним? И не выдан ли ему случайно, уже после 2014-го, европаспорт?
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11.01.2022 15:47 Ответить
Город Днепр смт Слобожанске- зачем детям в школе преподавать русский язык- ДЛЯ ЧЕГО???? Б,,,ТЬ ДЛЯ ЧЕГО???????
Кто то рассказал из учителей про Степана Бандеру, про воинов УПА, про то что такое сталинская россия!!!!
Зачем преподавать в школе РУССКИЙ язык??????
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11.01.2022 15:50 Ответить
Фамилию бы

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11.01.2022 16:16 Ответить
 
 