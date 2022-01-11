Экс-начальнику крымского управления общественной безопасности сообщено о подозрении в госизмене, - прокуратура
Бывшего начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым уведомлено о подозрении по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство) из-за ведения им подрывной деятельности против Украины на оккупированном полуострове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу крымской прокуратуры.
"Во время оккупации полуострова в 2014 году, подозреваемый изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу в незаконно созданное "Министерство внутренних дел Республики Крым", которое позже вошло в состав "Министерства внутренних дел РФ". Способствуя становлению оккупационных правоохранительных органов на полуострове, указанный гражданин вступил в должность "начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Крыма подчеркнули, что своими действиями и решениями правоохранитель "оказывал помощь представителям государства-оккупанта в проведении подрывной деятельности против Украины".
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