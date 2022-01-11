Ексначальнику кримського управління громадської безпеки повідомлено про підозру в держзраді, - прокуратура

Колишньому начальнику управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) через ведення ним підривної діяльності проти України на окупованому півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кримської прокуратури.

"Під час окупації півострова у 2014 році, підозрюваний зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до незаконно створеного "Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим", яке пізніше увійшло до складу "Міністерства внутрішніх справ РФ". Сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів на півострові, вказаний громадянин обійняв посаду "начальника управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів РФ і органів місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі прокуратури Криму наголосили, що своїми діями та рішеннями правоохоронець "надавав допомогу представникам держави-окупанта у проведенні підривної діяльності проти України".