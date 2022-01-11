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Крим (14083) державна зрада (1642) підозра (694)

Ексначальнику кримського управління громадської безпеки повідомлено про підозру в держзраді, - прокуратура

Ексначальнику кримського управління громадської безпеки повідомлено про підозру в держзраді, - прокуратура

Колишньому начальнику управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) через ведення ним підривної діяльності проти України на окупованому півострові.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кримської прокуратури.

"Під час окупації півострова у 2014 році, підозрюваний зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до незаконно створеного "Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим", яке пізніше увійшло до складу "Міністерства внутрішніх справ РФ". Сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів на півострові, вказаний громадянин обійняв посаду "начальника управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів РФ і органів місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі прокуратури Криму наголосили, що своїми діями та рішеннями правоохоронець "надавав допомогу представникам держави-окупанта у проведенні підривної діяльності проти України".
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Топ коментарі
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Город Днепр смт Слобожанске- зачем детям в школе преподавать русский язык- ДЛЯ ЧЕГО???? Б,,,ТЬ ДЛЯ ЧЕГО???????
Кто то рассказал из учителей про Степана Бандеру, про воинов УПА, про то что такое сталинская россия!!!!
Зачем преподавать в школе РУССКИЙ язык??????
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11.01.2022 15:50
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скоро обвинение в зраді получит и "я президент"³. он дерьмаку с ленкой изменяет.
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11.01.2022 15:32 Відповісти
Твои рыги Янукович и Порошенко уже получили, отстал

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11.01.2022 16:15 Відповісти
Через семь с половиной лет ? Чего раньше мешало ?
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11.01.2022 15:35 Відповісти
На цьому грошей не заробиш, тому не поспішають.
А щоб "показати свою роботу" дістають такі беспесперктивні діла, за які за тиждень ніхто не згадає
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11.01.2022 15:39 Відповісти
Ждали пока на пенсию пойдет.
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11.01.2022 19:44 Відповісти
А сколько таких сидят и ждут в Днепре!!! Судя по моим соседям на улице- их очень много!!!!
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11.01.2022 15:47 Відповісти
А фамилия и фото у преступника есть или как обычно аноним? И не выдан ли ему случайно, уже после 2014-го, европаспорт?
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11.01.2022 15:47 Відповісти
Город Днепр смт Слобожанске- зачем детям в школе преподавать русский язык- ДЛЯ ЧЕГО???? Б,,,ТЬ ДЛЯ ЧЕГО???????
Кто то рассказал из учителей про Степана Бандеру, про воинов УПА, про то что такое сталинская россия!!!!
Зачем преподавать в школе РУССКИЙ язык??????
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11.01.2022 15:50 Відповісти
Фамилию бы

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11.01.2022 16:16 Відповісти
 
 