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Киев (24773) минирование (1442) Нацполиция (16199) школа (2995)

В Киеве "заминировали" все школы: Всего почти 500 заведений

В Киеве

В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило в колл-центр СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.

"Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00", - рассказали правоохранители.

Всего в столице 491 учебное заведение, в котором обучаются 286752 ученика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве "заминировали" все торговые центры, - полиция
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Топ комментарии
+7
Когда нибудь поймают этого МИНЕРА наконец?
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11.01.2022 17:05
+6
Школярам потрібно пояснювать , що Росія на кордоні виставила свою 175-тисячну армію , мінує школи , вокзали та торгові центри для дистабілізації України.
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11.01.2022 17:03
+5
Нет, он в рашке сидит, в бункере😁
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11.01.2022 17:20
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Школярам потрібно пояснювать , що Росія на кордоні виставила свою 175-тисячну армію , мінує школи , вокзали та торгові центри для дистабілізації України.
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11.01.2022 17:03 Ответить
Единичка лишняя.
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11.01.2022 17:09 Ответить
Да и какая дестабилизация? Можно считать, что провели внеплановую тренеровку по эвакуации и тренировку личного состава мвд. Вляко полезно будет.
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11.01.2022 17:14 Ответить
Когда нибудь поймают этого МИНЕРА наконец?
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11.01.2022 17:05 Ответить
Нет, он в рашке сидит, в бункере😁
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11.01.2022 17:20 Ответить
А если он не в Украине?
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11.01.2022 17:21 Ответить
Большинство "минеров" сидит в России и на Донбассе. Идет гибридная война.
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11.01.2022 17:33 Ответить
Да где угодно могут сидеть, где есть интернет.
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11.01.2022 19:44 Ответить
дажє в тюрязi
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12.01.2022 15:19 Ответить
в соседней школе сидели до упора - не эвакуировали никого... какое сбу - такая и реакция
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11.01.2022 17:09 Ответить
Не думаю, что он один.
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11.01.2022 17:10 Ответить
офис буянит...
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11.01.2022 17:35 Ответить
Там по всей стране минируют в запорожской области недавно две недели кто-то минировал школы по области
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11.01.2022 17:45 Ответить
Работа РФ.
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11.01.2022 18:03 Ответить
террорист пыня шльот смс с ксияоми с бункера..гадина
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11.01.2022 18:16 Ответить
Задницу бы заминировать этим пресловутым "минёрам" и родителей заставить заплатить за все расходы понесённые госорганами на меры реагирования
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11.01.2022 18:18 Ответить
впоймать и посадить на бутылку...
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11.01.2022 19:21 Ответить
пока будут "реагировать" - будут "минировать"! нужно раз и на всегда перестать обращать на это внимание - "болезнь" пройдёт!
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11.01.2022 18:44 Ответить
А школы в курсе ? а то что-то ниукого не минировали..
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11.01.2022 20:29 Ответить
Нада просто перестати обслуговувати незареєстровані телефонні картки .
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11.01.2022 22:08 Ответить
Та інтернет по паспорту зробити. Як в рашкє.
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12.01.2022 15:49 Ответить
І як в ЄС
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12.01.2022 21:52 Ответить
 
 