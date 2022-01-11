В Киеве "заминировали" все школы: Всего почти 500 заведений

В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило в колл-центр СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.

"Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00", - рассказали правоохранители.

Всего в столице 491 учебное заведение, в котором обучаются 286752 ученика.

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