В Киеве "заминировали" все школы: Всего почти 500 заведений
В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило в колл-центр СБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Сегодня" сообщили в полиции Киева.
Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.
"Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00", - рассказали правоохранители.
Всего в столице 491 учебное заведение, в котором обучаются 286752 ученика.
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