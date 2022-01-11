У Києві "замінували" усі школи: Всього майже 500 закладів

У Києві замінували усі школи. Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.

Чи зірвані через це заняття у київських навчальних закладах - невідомо.

"Поки що перевірка ще не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні у районі 11:00", - розповіли правоохоронці.

Всього у столиці 491 навчальний заклад, у якому навчаються 286 752 учні.

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