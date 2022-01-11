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Київ (19130) мінування (1214) Нацполіція (14886) школа (2181)

У Києві "замінували" усі школи: Всього майже 500 закладів

У Києві

У Києві замінували усі школи. Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.

Чи зірвані через це заняття у київських навчальних закладах - невідомо.

"Поки що перевірка ще не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні у районі 11:00", - розповіли правоохоронці.

Всього у столиці 491 навчальний заклад, у якому навчаються 286 752 учні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві "замінували" всі торгові центри, - поліція

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Топ коментарі
+7
Когда нибудь поймают этого МИНЕРА наконец?
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11.01.2022 17:05
+6
Школярам потрібно пояснювать , що Росія на кордоні виставила свою 175-тисячну армію , мінує школи , вокзали та торгові центри для дистабілізації України.
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11.01.2022 17:03
+5
Нет, он в рашке сидит, в бункере😁
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11.01.2022 17:20
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Школярам потрібно пояснювать , що Росія на кордоні виставила свою 175-тисячну армію , мінує школи , вокзали та торгові центри для дистабілізації України.
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11.01.2022 17:03 Відповісти
Единичка лишняя.
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11.01.2022 17:09 Відповісти
Да и какая дестабилизация? Можно считать, что провели внеплановую тренеровку по эвакуации и тренировку личного состава мвд. Вляко полезно будет.
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11.01.2022 17:14 Відповісти
Когда нибудь поймают этого МИНЕРА наконец?
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11.01.2022 17:05 Відповісти
Нет, он в рашке сидит, в бункере😁
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11.01.2022 17:20 Відповісти
А если он не в Украине?
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11.01.2022 17:21 Відповісти
Большинство "минеров" сидит в России и на Донбассе. Идет гибридная война.
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11.01.2022 17:33 Відповісти
Да где угодно могут сидеть, где есть интернет.
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11.01.2022 19:44 Відповісти
дажє в тюрязi
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12.01.2022 15:19 Відповісти
в соседней школе сидели до упора - не эвакуировали никого... какое сбу - такая и реакция
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11.01.2022 17:09 Відповісти
Не думаю, что он один.
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11.01.2022 17:10 Відповісти
офис буянит...
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11.01.2022 17:35 Відповісти
Там по всей стране минируют в запорожской области недавно две недели кто-то минировал школы по области
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11.01.2022 17:45 Відповісти
Работа РФ.
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11.01.2022 18:03 Відповісти
террорист пыня шльот смс с ксияоми с бункера..гадина
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11.01.2022 18:16 Відповісти
Задницу бы заминировать этим пресловутым "минёрам" и родителей заставить заплатить за все расходы понесённые госорганами на меры реагирования
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11.01.2022 18:18 Відповісти
впоймать и посадить на бутылку...
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11.01.2022 19:21 Відповісти
пока будут "реагировать" - будут "минировать"! нужно раз и на всегда перестать обращать на это внимание - "болезнь" пройдёт!
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11.01.2022 18:44 Відповісти
А школы в курсе ? а то что-то ниукого не минировали..
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11.01.2022 20:29 Відповісти
Нада просто перестати обслуговувати незареєстровані телефонні картки .
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11.01.2022 22:08 Відповісти
Та інтернет по паспорту зробити. Як в рашкє.
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12.01.2022 15:49 Відповісти
І як в ЄС
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12.01.2022 21:52 Відповісти
 
 