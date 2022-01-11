У Києві "замінували" усі школи: Всього майже 500 закладів
У Києві замінували усі школи. Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.
Чи зірвані через це заняття у київських навчальних закладах - невідомо.
"Поки що перевірка ще не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні у районі 11:00", - розповіли правоохоронці.
Всього у столиці 491 навчальний заклад, у якому навчаються 286 752 учні.
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