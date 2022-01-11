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Зеленский (19064) указ (508) Национальный инвестиционный совет (9) Разумков Дмитрий (1520)

Зеленский вывел Разумкова и Любченко из состава Национального инвестсовета, – указ

Зеленский вывел Разумкова и Любченко из состава Национального инвестсовета, – указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переменах в составе Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Так, глава государства ввел в персональный состав инвестсовета спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурму и нардепа, заместителя председателя фракции "Слуга народа" Галину Янченко, которая также назначена секретарем совета.

Также, согласно документу, утвержден в персональном составе Нацинвестсовета Леван Варшаломидзе – управляющий партнер компании "LV&PARTNERS" (Грузия) (по согласию) и Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель Офиса национального инвестиционного совета Магалецкая сравнила Дия Сити со спецрежимами для ІТ в Молдове и Кыргызстане

В то же время бывший министр экономики Алексей Любченко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков выведен из персонального состава Национального инвестиционного совета.

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Топ комментарии
+9
Продталонов на скумбрию по 8 всех не хватило.
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11.01.2022 18:05
+8
А кто подпишет указ о выведении клована из наркоугара? Дерьмак?
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11.01.2022 18:13
+7
Та не. Указ был подписан раньше.
А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
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11.01.2022 18:33
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Оце хід конем!
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11.01.2022 17:59 Ответить
Продталонов на скумбрию по 8 всех не хватило.
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11.01.2022 18:05 Ответить
Всех много,а скумбрии по 8 мало.Тут того и гляди Зеленке скумбрии не хватит на форшмак найвеличнішому.
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11.01.2022 20:14 Ответить
потужно!
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11.01.2022 18:06 Ответить
А ввел Коломойского и Ахметова.
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11.01.2022 17:59 Ответить
Да пофиг!!!
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11.01.2022 18:00 Ответить
Значить таки прилетіло ПоПандОпУло в Україну з Тихоокеанського узбережжя. І відразу кинулось "развадіть бурную дєятельность". Або точніше сказати - Імітувати. ІМІТАТОР херов.
Ні щоб зайнятись ОБОРОНОЮ Держави та Мобілізацією, довезти нарешті ПАЛЬНОГО для ВСУ... забежпечити Хоча б НАЙНЕОБХІДНІШИМ... Воно ЧМО соплеЗелене кинулось інвестиційні ради рихтувать. РУКА-ЛИЦО.... хоча ні. ... НОГА-ПОТИЛИЦЯ....
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11.01.2022 18:04 Ответить
Та не. Указ был подписан раньше.
А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
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11.01.2022 18:33 Ответить
паспорт няни сэртыфикованой отобрали...
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11.01.2022 18:05 Ответить
Переворот отменяется.

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11.01.2022 18:06 Ответить
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО.
Люди скаржаться на нову дорогу.
https://youtu.be/l5UhGBhVDMc
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11.01.2022 18:07 Ответить
А кто подпишет указ о выведении клована из наркоугара? Дерьмак?
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11.01.2022 18:13 Ответить
Игорч Валерьевича завели?
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11.01.2022 18:19 Ответить
Зачем, если это он список составляет, видимо...
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11.01.2022 18:21 Ответить
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11.01.2022 18:24 Ответить
Два кусочка елбасы - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450675/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450675/

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11.01.2022 22:34 Ответить
О ,зепацюк виліз ...харкаємо в нього !)))
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11.01.2022 18:40 Ответить
! Навіщо труп в цій раді інвесторів?
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11.01.2022 18:43 Ответить
Нельзя же так людей разочаровывать.
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11.01.2022 18:46 Ответить
Но Беню он хотя бы оставил?
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11.01.2022 18:44 Ответить
Инвестиции где Зин ?
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11.01.2022 18:54 Ответить
какое старое фото на заставке.... теперь жеж он ряху отъел (на скумбрии по 8 )))))))))))))

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11.01.2022 18:57 Ответить
Офіс Національної інвестиційної ради - така сама шарашкіна контора як і UkrasineInvest.

Ці структури існують виключно на папері. Але їх номінальні співробітники отримують чималу зарплатню.

Кваліфікаційний рівень тих "співробітників" абсолютно ніякий. Чиновники.
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11.01.2022 19:02 Ответить
видно все втроём там в складу бухали, удачно прибарахлившись и внукам. "я президент"³ проспался первым и вывел остальных ))
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11.01.2022 19:28 Ответить
Кто за ЗЕчмо бумаги подписует? Тоже Ермак?
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11.01.2022 21:01 Ответить
вводити... виводити
у виконанні чинного квазіпрезидента це не політична чи державна дія, а звичайне рукоблуддя
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11.01.2022 21:22 Ответить
 
 