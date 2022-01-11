Зеленский вывел Разумкова и Любченко из состава Национального инвестсовета, – указ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о переменах в составе Национального инвестиционного совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
Так, глава государства ввел в персональный состав инвестсовета спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурму и нардепа, заместителя председателя фракции "Слуга народа" Галину Янченко, которая также назначена секретарем совета.
Также, согласно документу, утвержден в персональном составе Нацинвестсовета Леван Варшаломидзе – управляющий партнер компании "LV&PARTNERS" (Грузия) (по согласию) и Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины.
В то же время бывший министр экономики Алексей Любченко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков выведен из персонального состава Национального инвестиционного совета.
Пожалуйста, подождите...
Ні щоб зайнятись ОБОРОНОЮ Держави та Мобілізацією, довезти нарешті ПАЛЬНОГО для ВСУ... забежпечити Хоча б НАЙНЕОБХІДНІШИМ... Воно ЧМО соплеЗелене кинулось інвестиційні ради рихтувать. РУКА-ЛИЦО.... хоча ні. ... НОГА-ПОТИЛИЦЯ....
А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
Люди скаржаться на нову дорогу.
https://youtu.be/l5UhGBhVDMc
Ці структури існують виключно на папері. Але їх номінальні співробітники отримують чималу зарплатню.
Кваліфікаційний рівень тих "співробітників" абсолютно ніякий. Чиновники.
у виконанні чинного квазіпрезидента це не політична чи державна дія, а звичайне рукоблуддя