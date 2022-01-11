Зеленський вивів Разумкова та Любченка зі складу Національної інвестради, - указ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.
Так, глава держави увів до персонального складу інвестради спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурму та нардепа, заступника голови фракції "Слуга народу" Галину Янченко, яку також призначено секретарем ради.
Також, згідно з документом, затверджено у персональному складі Націнвестради Левана Варшаломідзе - керуючий партнер компанії "LV&PARTNERS" (Грузія) (за згодою) та Юлію Свириденко - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України.
Водночас, колишнього міністра економіки Олексія Любченка та ексспікера парламенту Дмитра Разумкова виведено із персонального складу Національної інвестиційної ради.
Будь ласка, зачекайте...
Ні щоб зайнятись ОБОРОНОЮ Держави та Мобілізацією, довезти нарешті ПАЛЬНОГО для ВСУ... забежпечити Хоча б НАЙНЕОБХІДНІШИМ... Воно ЧМО соплеЗелене кинулось інвестиційні ради рихтувать. РУКА-ЛИЦО.... хоча ні. ... НОГА-ПОТИЛИЦЯ....
А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
Люди скаржаться на нову дорогу.
https://youtu.be/l5UhGBhVDMc
Ці структури існують виключно на папері. Але їх номінальні співробітники отримують чималу зарплатню.
Кваліфікаційний рівень тих "співробітників" абсолютно ніякий. Чиновники.
у виконанні чинного квазіпрезидента це не політична чи державна дія, а звичайне рукоблуддя