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Зеленський вивів Разумкова та Любченка зі складу Національної інвестради, - указ

Зеленський вивів Разумкова та Любченка зі складу Національної інвестради, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Так, глава держави увів до персонального складу інвестради спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурму та нардепа, заступника голови фракції "Слуга народу" Галину Янченко, яку також призначено секретарем ради.

Також, згідно з документом, затверджено у персональному складі Націнвестради Левана Варшаломідзе - керуючий партнер компанії "LV&PARTNERS" (Грузія) (за згодою) та Юлію Свириденко - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України.

Водночас, колишнього міністра економіки Олексія Любченка та ексспікера парламенту Дмитра Разумкова виведено із персонального складу Національної інвестиційної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив нове положення про проходження служби військовослужбовцями СЗР, - указ

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Топ коментарі
+9
Продталонов на скумбрию по 8 всех не хватило.
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11.01.2022 18:05
+8
А кто подпишет указ о выведении клована из наркоугара? Дерьмак?
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11.01.2022 18:13
+7
Та не. Указ был подписан раньше.
А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
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11.01.2022 18:33
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Оце хід конем!
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11.01.2022 17:59 Відповісти
Продталонов на скумбрию по 8 всех не хватило.
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11.01.2022 18:05 Відповісти
Всех много,а скумбрии по 8 мало.Тут того и гляди Зеленке скумбрии не хватит на форшмак найвеличнішому.
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11.01.2022 20:14 Відповісти
потужно!
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11.01.2022 18:06 Відповісти
А ввел Коломойского и Ахметова.
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11.01.2022 17:59 Відповісти
Да пофиг!!!
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11.01.2022 18:00 Відповісти
Значить таки прилетіло ПоПандОпУло в Україну з Тихоокеанського узбережжя. І відразу кинулось "развадіть бурную дєятельность". Або точніше сказати - Імітувати. ІМІТАТОР херов.
Ні щоб зайнятись ОБОРОНОЮ Держави та Мобілізацією, довезти нарешті ПАЛЬНОГО для ВСУ... забежпечити Хоча б НАЙНЕОБХІДНІШИМ... Воно ЧМО соплеЗелене кинулось інвестиційні ради рихтувать. РУКА-ЛИЦО.... хоча ні. ... НОГА-ПОТИЛИЦЯ....
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11.01.2022 18:04 Відповісти
Та не. Указ был подписан раньше.
А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
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11.01.2022 18:33 Відповісти
паспорт няни сэртыфикованой отобрали...
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11.01.2022 18:05 Відповісти
Переворот отменяется.

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11.01.2022 18:06 Відповісти
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО.
Люди скаржаться на нову дорогу.
https://youtu.be/l5UhGBhVDMc
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11.01.2022 18:07 Відповісти
А кто подпишет указ о выведении клована из наркоугара? Дерьмак?
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11.01.2022 18:13 Відповісти
Игорч Валерьевича завели?
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11.01.2022 18:19 Відповісти
Зачем, если это он список составляет, видимо...
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11.01.2022 18:21 Відповісти
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11.01.2022 18:24 Відповісти
Два кусочка елбасы - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450675/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450675/

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11.01.2022 22:34 Відповісти
О ,зепацюк виліз ...харкаємо в нього !)))
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11.01.2022 18:40 Відповісти
! Навіщо труп в цій раді інвесторів?
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11.01.2022 18:43 Відповісти
Нельзя же так людей разочаровывать.
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11.01.2022 18:46 Відповісти
Но Беню он хотя бы оставил?
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11.01.2022 18:44 Відповісти
Инвестиции где Зин ?
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11.01.2022 18:54 Відповісти
какое старое фото на заставке.... теперь жеж он ряху отъел (на скумбрии по 8 )))))))))))))

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11.01.2022 18:57 Відповісти
Офіс Національної інвестиційної ради - така сама шарашкіна контора як і UkrasineInvest.

Ці структури існують виключно на папері. Але їх номінальні співробітники отримують чималу зарплатню.

Кваліфікаційний рівень тих "співробітників" абсолютно ніякий. Чиновники.
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11.01.2022 19:02 Відповісти
видно все втроём там в складу бухали, удачно прибарахлившись и внукам. "я президент"³ проспался первым и вывел остальных ))
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11.01.2022 19:28 Відповісти
Кто за ЗЕчмо бумаги подписует? Тоже Ермак?
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11.01.2022 21:01 Відповісти
вводити... виводити
у виконанні чинного квазіпрезидента це не політична чи державна дія, а звичайне рукоблуддя
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11.01.2022 21:22 Відповісти
 
 