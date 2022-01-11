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Госпогранслужба (6141) граница (5146) россия (93025) Демченко Андрей (257)

Вблизи границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск, - Госпогранслужба

Вблизи границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск, - Госпогранслужба

В связи с военными учениями на территории РФ вблизи границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту Укринформа спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Возле границы на приграничной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - сказал спикер.

Он также добавил, что на границе с Беларусью ситуация спокойная. "Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - добавил он.

Как сообщалось, войска Российской Федерации начали обучение вблизи границ Украины – на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

Читайте также: Россия продолжает наращивать свои войска на территории Украины: это риск нового военного конфликта в Европе, - Столтенберг
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Топ комментарии
+4
Не забывайте о том, что перед грозой всегда тихо!
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11.01.2022 20:17
+3
Це погранці в бінокль з лісу заглядали на кацапские рощи, метрів 500 - 900 вглубь
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11.01.2022 18:23
+3
В ста метрах от границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск.
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11.01.2022 20:20
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Спіть спокійно жителі... Багдаду
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11.01.2022 18:16 Ответить
Хтось із двох бреше : 1.Або Захід прагне нас залякати, щоб Україна погодилася на капітуляцію і вони виглядали нашими спасатєлями. 2, Брешуть наші всі спецслужби, навіщо?
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11.01.2022 18:34 Ответить
Щоб не було паніки інвесторів.
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11.01.2022 19:43 Ответить
"Захід прагне нас залякати, щоб Україна погодилася на капітуляцію"

В чем смысл этой фразы?
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11.01.2022 20:43 Ответить
Це погранці в бінокль з лісу заглядали на кацапские рощи, метрів 500 - 900 вглубь
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11.01.2022 18:23 Ответить
Та не. Просто с будуна никого не видел
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11.01.2022 20:18 Ответить
Не забывайте о том, что перед грозой всегда тихо!
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11.01.2022 20:17 Ответить
В ста метрах от границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск.
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11.01.2022 20:20 Ответить
Такое ощущение, что все ждут не дождутся, да когда же они уже нападут.
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11.01.2022 21:12 Ответить
А если по серьёзному, то какая то чушь с этим ожиданием нападения. Что бы ввести войска, надо же предварительно подготовить внутреннее общественное мнение. Сформировать негативный фон вокруг Украинцев, что бы рука поднялась их убивать. А пока, что мы наблюдаем действия диаметрально противоположные. С экранов телевизоров льётся песня о братьях одурманенных и заблудших, что они хорошие, только немного дурные. Кому то выгодно нагнетать обстановку.
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11.01.2022 21:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lj7A5G_Qj8A После унижения в Женеве Кремль начал танковые учения на границе с Украиной
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11.01.2022 21:51 Ответить
вам скинутися смс-ми на окуляри чи на метровий .!. ?????
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11.01.2022 22:56 Ответить
Все видят кацапов - а погранцы нет !?
Может это приказ такой от главкАмандира - пока я в отпуске меня не тревожить !?...
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12.01.2022 00:24 Ответить
.... ну, хоть в бинокль посмотрите, погранцы...
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12.01.2022 05:28 Ответить
 
 