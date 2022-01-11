Вблизи границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск, - Госпогранслужба

В связи с военными учениями на территории РФ вблизи границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту Укринформа спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Возле границы на приграничной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - сказал спикер.

Он также добавил, что на границе с Беларусью ситуация спокойная. "Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - добавил он.

Как сообщалось, войска Российской Федерации начали обучение вблизи границ Украины – на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

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