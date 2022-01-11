"Внезапно умер": курьезный кадр со Стефанчуком на государственном канале Рада. ФОТО
Телеканал "Рада" разместил фото спикера Руслана Стефанчука рядом с надписью "Внезапно умер" о президенте Европарламента Давиде Сассоли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фотографией Стефанчука были проиллюстрированы его слова соболезнования из-за смерти Сассоли.
Вышло так, что слова "Внезапно умер" оказались под фотографией Стефанчука.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Давид Сассоли ушел из жизни из-за дисфункции иммунной системы.
Напомним, на финансирование телеканала "Рада" в 2022 году из государственного бюджета предусмотрено более 400 млн грн.
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+57 Ksenia VB
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+42 Maksim Perepelitca
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+30 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий11.01.2022 18:25
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Перше попередження
Люди якраз думають правильно.
Якби- б ще їх думки та стали реальністю... Але, на жаль, не з нашим щастям. (
Стефанчуку, варто було б сховатись десь подалі від вбивці-Зеленського.
В ШУТКЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ШУТКИ
Я заголовок посмотрел и .... за упокой души и " земля бетоном" махнул сто грамм... И как теперь?
Придется ещё сто грамм, чтобы побыстрее... не в церкву же идти, за здравие свечку ставить...
или заставят смотреть все сезоні Слуги народа
(неизвестно что хуже)
(но хрен!))))
Тут же. Як ховали, то синій в гробу лежав.
Лесь Подервянський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл*дь!
Тут другое, что-то надо....
Из анекдота , навеяло...
" Господи, ну помоги же, помоги, не для себя же прошу..."
Желаю всей зеленой мрази отправиться следом за Сассоли!!!
Это предупреждение, чтобы не вздумал за капитуляцию, которую Бубочка с Ермаком готовят, в раде поддержать.
А кто в курсе, шо баба Ванга на эту тему пообещала в этом году?
Бубликов у-у-умер… А потом он не умер...