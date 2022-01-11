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смерть (9178) телевидение (891) Стефанчук Руслан (638) Сассоли (19)

"Внезапно умер": курьезный кадр со Стефанчуком на государственном канале Рада. ФОТО

Телеканал "Рада" разместил фото спикера Руслана Стефанчука рядом с надписью "Внезапно умер" о президенте Европарламента Давиде Сассоли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографией Стефанчука были проиллюстрированы его слова соболезнования из-за смерти Сассоли.

Вышло так, что слова "Внезапно умер" оказались под фотографией Стефанчука.

Внезапно умер: курьезный кадр со Стефанчуком на государственном канале Рада 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Давид Сассоли ушел из жизни из-за дисфункции иммунной системы.

Напомним, на финансирование телеканала "Рада" в 2022 году из государственного бюджета предусмотрено более 400 млн грн.
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Топ комментарии
+57
Там працюють такі ж бовдури як і зеленський.
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11.01.2022 18:24
+42
. .
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11.01.2022 18:30
+30
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11.01.2022 18:25
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Там працюють такі ж бовдури як і зеленський.
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11.01.2022 18:24 Ответить
це я вбила еріку - маєш на увазі?
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11.01.2022 18:27 Ответить
Хочешь сказать,что дегенераты от зекрысы так пошутили специально над кончиной Сассоли ?не удивительно
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11.01.2022 19:01 Ответить
ніякої неоднозначності, лише про те, як відтитровано
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11.01.2022 19:04 Ответить
а чем Стефанчук не Сассолі? Сассали они все у Зелли
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11.01.2022 22:06 Ответить
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11.01.2022 19:04 Ответить
це як "вінок для Віті Ростовського"
Перше попередження
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11.01.2022 18:44 Ответить
Та ну прям бовдури.
Люди якраз думають правильно.

Якби- б ще їх думки та стали реальністю... Але, на жаль, не з нашим щастям. (
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11.01.2022 19:51 Ответить
Думки матеріалізуються.
Стефанчуку, варто було б сховатись десь подалі від вбивці-Зеленського.
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11.01.2022 21:19 Ответить


В ШУТКЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ШУТКИ
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11.01.2022 18:24 Ответить
Таки да! Канал сказав:"у морг"- значить у морг. І нема на то ради. Я б на місці Стефанчука не підводив власно контрольовані ЗМІ.
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11.01.2022 19:19 Ответить
Ну нельзя же так делать...
Я заголовок посмотрел и .... за упокой души и " земля бетоном" махнул сто грамм... И как теперь?
Придется ещё сто грамм, чтобы побыстрее... не в церкву же идти, за здравие свечку ставить...
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11.01.2022 21:19 Ответить
превентивно облажался..
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11.01.2022 18:24 Ответить
Да умер Максим, да и хер с ним.
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11.01.2022 19:28 Ответить
ну.... чтоб поскорее у них ... ZeEnd
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11.01.2022 18:25 Ответить
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11.01.2022 18:25 Ответить
не возбуждай так
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11.01.2022 19:40 Ответить
чим вам баришня нe так колхзнiки?
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12.01.2022 15:16 Ответить
одним рыгоканалом больше..
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11.01.2022 18:25 Ответить
Ми усі - актори Кварталу, чому дивуватись
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11.01.2022 18:26 Ответить
масовка
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12.01.2022 15:17 Ответить
Хоть не в Луцкой или Ужгородской области такое случилось...
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11.01.2022 18:26 Ответить
редактора расстреляют
или заставят смотреть все сезоні Слуги народа
(неизвестно что хуже)
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11.01.2022 18:29 Ответить
Сериал «Скоты
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11.01.2022 21:08 Ответить
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11.01.2022 18:29 Ответить
. .
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11.01.2022 18:30 Ответить
Захід організований посольством ОАЕ в Україні.
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11.01.2022 19:19 Ответить
это предупреждение
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11.01.2022 18:30 Ответить
Швидше анонс.
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11.01.2022 19:20 Ответить
само не сдохнет...
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11.01.2022 18:32 Ответить
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11.01.2022 18:36 Ответить
Рано еще! Вот после 19 января - тогда в самый раз!
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11.01.2022 18:49 Ответить
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11.01.2022 19:07 Ответить
Красунчик )))
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11.01.2022 19:28 Ответить
Вася , кот так любит ********* ,это как я не люблю чёрную икру
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11.01.2022 23:33 Ответить
кстати да, мой ваще их на дух не переносит... категорически )))))
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11.01.2022 23:35 Ответить
********* поверю но икру осетровую точно выест, причём любой даже сытый котик
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11.01.2022 23:40 Ответить
оооо.... икру красную, тунец и сардину в масле - это жрал бы круглосуточно
(но хрен!))))
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11.01.2022 23:43 Ответить
Правильно нельзя животному не предусмотренной ему природой пищи ,иначе но конечно не факт придётся обращаться к ветеринарам и лечить
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11.01.2022 23:48 Ответить
Стефанчуку точно не помешает взвесится. Наверное ему самому интересно взвесится после такой новости после того как штаны поменяет.
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11.01.2022 19:35 Ответить
128
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11.01.2022 20:20 Ответить
Бубликов
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11.01.2022 18:37 Ответить
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11.01.2022 19:09 Ответить
Зачетный тролинг!
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11.01.2022 18:39 Ответить
І шо, помер?
Тут же. Як ховали, то синій в гробу лежав.
Лесь Подервянський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл*дь!
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11.01.2022 18:41 Ответить
Зелене лайно скрізь ложає....
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11.01.2022 18:52 Ответить
Канал "Раду" терміново повернути в колишній формат, при цьому прибрати ведучих, які некомпеентні і ще й заїкаються і кошти, виділені на цей РЕЙТИНГОВИЙ" канал, повернути в держбюджет.
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11.01.2022 18:55 Ответить
После ухода Разумкова это уже совсем мертвый парламент,так себе ходячие кнопки.
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11.01.2022 18:57 Ответить
За що клоуни не беруться, усюди суцільний цирк виходить, саме у це вони перетворили країну!
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11.01.2022 18:58 Ответить
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11.01.2022 19:10 Ответить
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11.01.2022 19:11 Ответить
а я на венок уж хотел с карточки перечислить его тёще у которой он угол снимает за мой счёт.
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11.01.2022 19:23 Ответить
Зря поторопились обьявлять о смерти.Немного бы подождали-теща успела бы получить продуктовые карточки на покойника.
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11.01.2022 20:04 Ответить
ну ничо се кабан!! у такого небыло никакого шанса увернуться от внезапно разлитого аннушкой масла.))))
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11.01.2022 19:25 Ответить
Так он пешком не ходит!
Тут другое, что-то надо....
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11.01.2022 21:24 Ответить
почему? например, машину на которой он нёсся аки харьковчане по харькову, занесло на разлитом аннушкой масле и прямо всю вмяло под трамвай. (ну или где-то так) )))
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11.01.2022 21:47 Ответить
Точно!!! Тормозные шланги!!! Вот решение!

Из анекдота , навеяло...
" Господи, ну помоги же, помоги, не для себя же прошу..."
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11.01.2022 21:52 Ответить
Жаль, что ошибка....

Желаю всей зеленой мрази отправиться следом за Сассоли!!!
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11.01.2022 19:28 Ответить
Это не ошибка.
Это предупреждение, чтобы не вздумал за капитуляцию, которую Бубочка с Ермаком готовят, в раде поддержать.
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12.01.2022 05:11 Ответить
уже помянуть хотел, а тут такой облом....

А кто в курсе, шо баба Ванга на эту тему пообещала в этом году?
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11.01.2022 19:30 Ответить
Этого хряка в гроб надо будет по частям укладывать...целиком не влезет...
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11.01.2022 19:34 Ответить
Frontend - дело тонкое.
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11.01.2022 19:39 Ответить
пипец , три баяна поравли с горя , оказалось что зря . .......просим телеканал , возместить убытки , ибо не х..
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11.01.2022 19:40 Ответить
Третьякова уже голосит от горя за однопартийцем?Такая же жирная свинья как и усопший.
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11.01.2022 20:08 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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11.01.2022 20:13 Ответить
Netrogaite uzhe, pustj pokojetsia s mirom.
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11.01.2022 20:19 Ответить


Бубликов у-у-умер… А потом он не умер...
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11.01.2022 20:24 Ответить
чёрная метка
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11.01.2022 20:56 Ответить
Все там будем. Всё равно от Стефанчука пользы никакой. Он и так политический труп
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11.01.2022 20:58 Ответить
А де Еріка? Невже вбили нарешті?
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11.01.2022 22:06 Ответить
Інфаркт мікарда
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11.01.2022 22:17 Ответить
нічого по - людськи зробити не можуть........жах і сором і ніяково
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11.01.2022 22:37 Ответить
Оце хлебало...
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11.01.2022 22:38 Ответить
О как разошлись тут порохоботы.Резвяться.Ждут возвращеня кормильца из Прльши.По шоколату соскучились.
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12.01.2022 01:25 Ответить
Совпадение? Не думаю.
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12.01.2022 02:57 Ответить
Я одразу не розібрався думав справді Стефанчук помер. Вже побіг шампанське відкорковувати.
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12.01.2022 04:52 Ответить
Плохой для него "курьёз" следует задуматься
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12.01.2022 08:34 Ответить
 
 