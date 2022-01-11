"Внезапно умер": курьезный кадр со Стефанчуком на государственном канале Рада. ФОТО

Телеканал "Рада" разместил фото спикера Руслана Стефанчука рядом с надписью "Внезапно умер" о президенте Европарламента Давиде Сассоли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографией Стефанчука были проиллюстрированы его слова соболезнования из-за смерти Сассоли.

Вышло так, что слова "Внезапно умер" оказались под фотографией Стефанчука.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Давид Сассоли ушел из жизни из-за дисфункции иммунной системы.

Напомним, на финансирование телеканала "Рада" в 2022 году из государственного бюджета предусмотрено более 400 млн грн.