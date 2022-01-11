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смерть (6709) телебачення (1161) Стефанчук Руслан (740) Сассолі (20)

"Раптово помер": курйозний кадр зі Стефанчуком на державному каналі Рада. ФОТО

Телеканал "Рада" розмістив фото спікера Руслана Стефанчука поруч із написом "Раптово помер" про президента Європарламенту Давіда Сассолі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотографією Стефанчука було проілюстровано його слова співчуття через смерть Сассолі.

Вийшло так, що слова "Раптово помер" опинилися під фотографією Стефанчука.

Раптово помер: курйозний кадр зі Стефанчуком на державному каналі Рада 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Давід Сассолі пішов з життя через дисфункцію імунної системи.

Нагадаємо, на фінансування телеканалу "Рада" у 2022 році з державного бюджету передбачено понад 400 млн грн.

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Топ коментарі
+57
Там працюють такі ж бовдури як і зеленський.
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11.01.2022 18:24
+42
. .
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11.01.2022 18:30
+30
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11.01.2022 18:25
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Правила форума Рада форумчан
Там працюють такі ж бовдури як і зеленський.
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11.01.2022 18:24 Відповісти
це я вбила еріку - маєш на увазі?
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11.01.2022 18:27 Відповісти
Хочешь сказать,что дегенераты от зекрысы так пошутили специально над кончиной Сассоли ?не удивительно
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11.01.2022 19:01 Відповісти
ніякої неоднозначності, лише про те, як відтитровано
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11.01.2022 19:04 Відповісти
а чем Стефанчук не Сассолі? Сассали они все у Зелли
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11.01.2022 22:06 Відповісти
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11.01.2022 19:04 Відповісти
це як "вінок для Віті Ростовського"
Перше попередження
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11.01.2022 18:44 Відповісти
Та ну прям бовдури.
Люди якраз думають правильно.

Якби- б ще їх думки та стали реальністю... Але, на жаль, не з нашим щастям. (
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11.01.2022 19:51 Відповісти
Думки матеріалізуються.
Стефанчуку, варто було б сховатись десь подалі від вбивці-Зеленського.
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11.01.2022 21:19 Відповісти


В ШУТКЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ШУТКИ
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11.01.2022 18:24 Відповісти
Таки да! Канал сказав:"у морг"- значить у морг. І нема на то ради. Я б на місці Стефанчука не підводив власно контрольовані ЗМІ.
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11.01.2022 19:19 Відповісти
Ну нельзя же так делать...
Я заголовок посмотрел и .... за упокой души и " земля бетоном" махнул сто грамм... И как теперь?
Придется ещё сто грамм, чтобы побыстрее... не в церкву же идти, за здравие свечку ставить...
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11.01.2022 21:19 Відповісти
превентивно облажался..
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11.01.2022 18:24 Відповісти
Да умер Максим, да и хер с ним.
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11.01.2022 19:28 Відповісти
ну.... чтоб поскорее у них ... ZeEnd
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11.01.2022 18:25 Відповісти
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11.01.2022 18:25 Відповісти
не возбуждай так
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11.01.2022 19:40 Відповісти
чим вам баришня нe так колхзнiки?
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12.01.2022 15:16 Відповісти
одним рыгоканалом больше..
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11.01.2022 18:25 Відповісти
Ми усі - актори Кварталу, чому дивуватись
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11.01.2022 18:26 Відповісти
масовка
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12.01.2022 15:17 Відповісти
Хоть не в Луцкой или Ужгородской области такое случилось...
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11.01.2022 18:26 Відповісти
редактора расстреляют
или заставят смотреть все сезоні Слуги народа
(неизвестно что хуже)
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11.01.2022 18:29 Відповісти
Сериал «Скоты
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11.01.2022 21:08 Відповісти
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11.01.2022 18:29 Відповісти
. .
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11.01.2022 18:30 Відповісти
Захід організований посольством ОАЕ в Україні.
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11.01.2022 19:19 Відповісти
это предупреждение
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11.01.2022 18:30 Відповісти
Швидше анонс.
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11.01.2022 19:20 Відповісти
само не сдохнет...
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11.01.2022 18:32 Відповісти
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11.01.2022 18:36 Відповісти
Рано еще! Вот после 19 января - тогда в самый раз!
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11.01.2022 18:49 Відповісти
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11.01.2022 19:07 Відповісти
Красунчик )))
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11.01.2022 19:28 Відповісти
Вася , кот так любит ********* ,это как я не люблю чёрную икру
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11.01.2022 23:33 Відповісти
кстати да, мой ваще их на дух не переносит... категорически )))))
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11.01.2022 23:35 Відповісти
********* поверю но икру осетровую точно выест, причём любой даже сытый котик
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11.01.2022 23:40 Відповісти
оооо.... икру красную, тунец и сардину в масле - это жрал бы круглосуточно
(но хрен!))))
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11.01.2022 23:43 Відповісти
Правильно нельзя животному не предусмотренной ему природой пищи ,иначе но конечно не факт придётся обращаться к ветеринарам и лечить
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11.01.2022 23:48 Відповісти
Стефанчуку точно не помешает взвесится. Наверное ему самому интересно взвесится после такой новости после того как штаны поменяет.
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11.01.2022 19:35 Відповісти
128
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11.01.2022 20:20 Відповісти
Бубликов
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11.01.2022 18:37 Відповісти
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11.01.2022 19:09 Відповісти
Зачетный тролинг!
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11.01.2022 18:39 Відповісти
І шо, помер?
Тут же. Як ховали, то синій в гробу лежав.
Лесь Подервянський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл*дь!
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11.01.2022 18:41 Відповісти
Зелене лайно скрізь ложає....
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11.01.2022 18:52 Відповісти
Канал "Раду" терміново повернути в колишній формат, при цьому прибрати ведучих, які некомпеентні і ще й заїкаються і кошти, виділені на цей РЕЙТИНГОВИЙ" канал, повернути в держбюджет.
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11.01.2022 18:55 Відповісти
После ухода Разумкова это уже совсем мертвый парламент,так себе ходячие кнопки.
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11.01.2022 18:57 Відповісти
За що клоуни не беруться, усюди суцільний цирк виходить, саме у це вони перетворили країну!
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11.01.2022 18:58 Відповісти
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11.01.2022 19:10 Відповісти
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11.01.2022 19:11 Відповісти
а я на венок уж хотел с карточки перечислить его тёще у которой он угол снимает за мой счёт.
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11.01.2022 19:23 Відповісти
Зря поторопились обьявлять о смерти.Немного бы подождали-теща успела бы получить продуктовые карточки на покойника.
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11.01.2022 20:04 Відповісти
ну ничо се кабан!! у такого небыло никакого шанса увернуться от внезапно разлитого аннушкой масла.))))
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11.01.2022 19:25 Відповісти
Так он пешком не ходит!
Тут другое, что-то надо....
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11.01.2022 21:24 Відповісти
почему? например, машину на которой он нёсся аки харьковчане по харькову, занесло на разлитом аннушкой масле и прямо всю вмяло под трамвай. (ну или где-то так) )))
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11.01.2022 21:47 Відповісти
Точно!!! Тормозные шланги!!! Вот решение!

Из анекдота , навеяло...
" Господи, ну помоги же, помоги, не для себя же прошу..."
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11.01.2022 21:52 Відповісти
Жаль, что ошибка....

Желаю всей зеленой мрази отправиться следом за Сассоли!!!
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11.01.2022 19:28 Відповісти
Это не ошибка.
Это предупреждение, чтобы не вздумал за капитуляцию, которую Бубочка с Ермаком готовят, в раде поддержать.
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12.01.2022 05:11 Відповісти
уже помянуть хотел, а тут такой облом....

А кто в курсе, шо баба Ванга на эту тему пообещала в этом году?
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11.01.2022 19:30 Відповісти
Этого хряка в гроб надо будет по частям укладывать...целиком не влезет...
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11.01.2022 19:34 Відповісти
Frontend - дело тонкое.
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11.01.2022 19:39 Відповісти
пипец , три баяна поравли с горя , оказалось что зря . .......просим телеканал , возместить убытки , ибо не х..
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11.01.2022 19:40 Відповісти
Третьякова уже голосит от горя за однопартийцем?Такая же жирная свинья как и усопший.
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11.01.2022 20:08 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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11.01.2022 20:13 Відповісти
Netrogaite uzhe, pustj pokojetsia s mirom.
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11.01.2022 20:19 Відповісти


Бубликов у-у-умер… А потом он не умер...
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11.01.2022 20:24 Відповісти
чёрная метка
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11.01.2022 20:56 Відповісти
Все там будем. Всё равно от Стефанчука пользы никакой. Он и так политический труп
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11.01.2022 20:58 Відповісти
А де Еріка? Невже вбили нарешті?
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11.01.2022 22:06 Відповісти
Інфаркт мікарда
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11.01.2022 22:17 Відповісти
нічого по - людськи зробити не можуть........жах і сором і ніяково
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11.01.2022 22:37 Відповісти
Оце хлебало...
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11.01.2022 22:38 Відповісти
О как разошлись тут порохоботы.Резвяться.Ждут возвращеня кормильца из Прльши.По шоколату соскучились.
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12.01.2022 01:25 Відповісти
Совпадение? Не думаю.
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12.01.2022 02:57 Відповісти
Я одразу не розібрався думав справді Стефанчук помер. Вже побіг шампанське відкорковувати.
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12.01.2022 04:52 Відповісти
Плохой для него "курьёз" следует задуматься
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12.01.2022 08:34 Відповісти
 
 