"Раптово помер": курйозний кадр зі Стефанчуком на державному каналі Рада. ФОТО
Телеканал "Рада" розмістив фото спікера Руслана Стефанчука поруч із написом "Раптово помер" про президента Європарламенту Давіда Сассолі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фотографією Стефанчука було проілюстровано його слова співчуття через смерть Сассолі.
Вийшло так, що слова "Раптово помер" опинилися під фотографією Стефанчука.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Давід Сассолі пішов з життя через дисфункцію імунної системи.
Нагадаємо, на фінансування телеканалу "Рада" у 2022 році з державного бюджету передбачено понад 400 млн грн.
Топ коментарі
+57 Ksenia VB
показати весь коментар11.01.2022 18:24
+42 Maksim Perepelitca
показати весь коментар11.01.2022 18:30
+30 Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.01.2022 18:25
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Будь ласка, зачекайте...
Перше попередження
Люди якраз думають правильно.
Якби- б ще їх думки та стали реальністю... Але, на жаль, не з нашим щастям. (
Стефанчуку, варто було б сховатись десь подалі від вбивці-Зеленського.
В ШУТКЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ШУТКИ
Я заголовок посмотрел и .... за упокой души и " земля бетоном" махнул сто грамм... И как теперь?
Придется ещё сто грамм, чтобы побыстрее... не в церкву же идти, за здравие свечку ставить...
или заставят смотреть все сезоні Слуги народа
(неизвестно что хуже)
(но хрен!))))
Тут же. Як ховали, то синій в гробу лежав.
Лесь Подервянський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл*дь!
Тут другое, что-то надо....
Из анекдота , навеяло...
" Господи, ну помоги же, помоги, не для себя же прошу..."
Желаю всей зеленой мрази отправиться следом за Сассоли!!!
Это предупреждение, чтобы не вздумал за капитуляцию, которую Бубочка с Ермаком готовят, в раде поддержать.
А кто в курсе, шо баба Ванга на эту тему пообещала в этом году?
Бубликов у-у-умер… А потом он не умер...