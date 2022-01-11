В сети зарегистрирована петиция об увеличении зарплаты военнослужащим
В петиции президента Владимира Зеленского призывают немедленно инициировать увеличение бюджета Минобороны по росту денежного довольствия.
Текст петиции опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Требуем от Вас безотлагательно инициировать перед Кабинетом Министров Украины вопросы утверждения Проекта Закона о внесении изменений в Закон о Государственном бюджете Украины относительно увеличения бюджета для Министерства обороны Украины в части денежного обеспечения военнослужащих начиная с 01 января 2022 года и до конца бюджетного года", - говорится в петиции.
Ее автор Елена Розвадовская замечает: президент должен понимать, как важно поддерживать военных в такое тяжелое для нашего государства время.
"Военнослужащие, которые защищают наше государство от вторжения вражеской армии, должны иметь соответствующее денежное обеспечение и не думать о том, как их семья должна выживать на средства, которые заложены на выплату заработной платы на 2022 календарный год", - говорится в петиции.
Сосотоянием на вечер 11 января ее поддержали почти 2,5 тыс. человек из необходимых 25 тыс. Присоединиться можно здесь.
Пожалуйста, подождите...
- Им, что, Вова, зарплаты на скумбрию по 8 гривен за кило не хватает?
А ми подивимось на нього...
Но самая верная 22/131480
Так не буває. Спочатку петіція має набрати 25 тисяч голосів, потім президент її розглядає та дає свої пропозиції: або відмовити під різними приводами, або направити до ВР для прийняття рішення по зміні видатків на ЗСУ в держбюджеті.
Але справа не в тому, справа в тому що зеленському поставили вилку: любий його крок погіршує його становище
Які гроші?
Уже бы писали минимально требуемую сумму...
Где результат, сссуки ?
належного"щоб не здохнути" рівня забезпечення військових нікого не цікавить. Нещодавно вийшов фільм "не дивись угору" з Дікапріо, гарний фільм, там теж всі шоу дивилися, поки метеорит до Землі летів і просто не хотіли його помічати. Коли русня буде трахати байдужих у дупи, вони звичайно будуть бідкатися, що не знали, що в нас штаби були укомплектовані на 95%, а підрозділи на 45%, з 250 тисяч 32000 жінок, типу гордимося, але повірте, це не від хорошої зарплатні і жінки зазвичай тільки рахуються на посадах стрільців, якщо вони їх займають. А також майже 50000 працівників ЗСУ, то не військові, не обманюйтесь, вони зброю до рук не беруть. Народ України їсть солодкі новини і не знає, що то не шоколад
Ось перша і головна https://petition.president.gov.ua/petition/131480 https://petition.president.gov.ua/petition/131480
Шины - вот рабочая петиция....
Отака байда.