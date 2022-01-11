В сети зарегистрирована петиция об увеличении зарплаты военнослужащим

В петиции президента Владимира Зеленского призывают немедленно инициировать увеличение бюджета Минобороны по росту денежного довольствия.

Текст петиции опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Требуем от Вас безотлагательно инициировать перед Кабинетом Министров Украины вопросы утверждения Проекта Закона о внесении изменений в Закон о Государственном бюджете Украины относительно увеличения бюджета для Министерства обороны Украины в части денежного обеспечения военнослужащих начиная с 01 января 2022 года и до конца бюджетного года", - говорится в петиции.

Ее автор Елена Розвадовская замечает: президент должен понимать, как важно поддерживать военных в такое тяжелое для нашего государства время.

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"Военнослужащие, которые защищают наше государство от вторжения вражеской армии, должны иметь соответствующее денежное обеспечение и не думать о том, как их семья должна выживать на средства, которые заложены на выплату заработной платы на 2022 календарный год", - говорится в петиции.

Сосотоянием на вечер 11 января ее поддержали почти 2,5 тыс. человек из необходимых 25 тыс. Присоединиться можно здесь.