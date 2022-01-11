РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8388 посетителей онлайн
Новости
6 328 55
Зеленский (19064) военнослужащие (6000) петиция (351) заработная плата (2355)

В сети зарегистрирована петиция об увеличении зарплаты военнослужащим

В сети зарегистрирована петиция об увеличении зарплаты военнослужащим

В петиции президента Владимира Зеленского призывают немедленно инициировать увеличение бюджета Минобороны по росту денежного довольствия.

Текст петиции опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Требуем от Вас безотлагательно инициировать перед Кабинетом Министров Украины вопросы утверждения Проекта Закона о внесении изменений в Закон о Государственном бюджете Украины относительно увеличения бюджета для Министерства обороны Украины в части денежного обеспечения военнослужащих начиная с 01 января 2022 года и до конца бюджетного года", - говорится в петиции.

Ее автор Елена Розвадовская замечает: президент должен понимать, как важно поддерживать военных в такое тяжелое для нашего государства время.

Читайте также: Зеленский распорядился повысить зарплаты военным через год – в 2023-м

"Военнослужащие, которые защищают наше государство от вторжения вражеской армии, должны иметь соответствующее денежное обеспечение и не думать о том, как их семья должна выживать на средства, которые заложены на выплату заработной платы на 2022 календарный год", - говорится в петиции.

Сосотоянием на вечер 11 января ее поддержали почти 2,5 тыс. человек из необходимых 25 тыс. Присоединиться можно здесь.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
11.01.2022 19:00
+12
Полиции подняли на 10%. Я не понял, с кем они воюют, если ЗСУ крайний раз увеличивали ДС при Порохе в 19 м. году?
показать весь комментарий
11.01.2022 19:17
+12
А військовим зарплатню збільшують вже через петиції? Дожилися. А продовольчі картки через дію їм ще не підготували?
показать весь комментарий
11.01.2022 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.01.2022 19:00 Ответить
Ще вчора зареєстрована подібна петиція. На даний час зібрано майже 8000 підписів.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:12 Ответить
Вот ниже написал практически тоже самое..это Розвадовская на Банковую работает?😡😡😡
показать весь комментарий
11.01.2022 19:32 Ответить
Тоже интересно. Летом не получилось, а в этот раз, надеюсь, сможем набрать необходимое количество подписей. Хотя толку с этих петиций никакого, сплошные отмазки.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:48 Ответить
Да это понятно..только вот по скорости создания этих петиций( а есть еще одна и тоже сегодня) власть не хочет даже формально ответить..эти клоны- петиции не просто так же создаются..а зачем Цензор подвязался за эту Розвадовскую вообще непонятно
показать весь комментарий
11.01.2022 19:53 Ответить
Це потягне збільшення тиску на малий бізнес, або коммунальні... що призведе до збільшення цін на продукти та послуги. Аналіз показує, що найбільший зріст буде в вартості енергоносіїв. В Україні є запаси і газу, і нафти, і вугілля... лише взяти під державний нагляд, збільшити видобуток і все буде гаразд. Зерно виросте, соняшник виросте, кукурузу на експорт. Сою на соляру, цукор тримати податком для конфетних фабрик, все рівно це шкідливо, щей самогон женуть. Відкрити кордони на експорт збиткових товарів, знизити мито на імпорт недостатніх товарів. Економіка працює від товарообігу, а не від оподаткування її, тобто виймання коштів з економіки.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:14 Ответить
При нормальній владі це потягнуло би за собою зменшення видатків на "велике крадівництво" та збільшення видатків на ЗП військовим.
показать весь комментарий
11.01.2022 21:27 Ответить
Зелено-ватні кроти уклоністи тупо забили на ЗСУ, їм краще викинути 8млрд.грн. на дебільну ковідну тисячу або тупо зарити в землю 10-ки млрд. в нікому непотрібну дорогу яка веде в нікуди, в діру домбабве, ніж підвищити зарплатню військовим.
показать весь комментарий
11.01.2022 21:58 Ответить
сьогодні вранці зареєстровано петицію, про збільшенні трудового окладу дєрьмака на 300%. на цей час петиція набрала вже 78 тисяч підписів.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:17 Ответить
Полиции подняли на 10%. Я не понял, с кем они воюют, если ЗСУ крайний раз увеличивали ДС при Порохе в 19 м. году?
показать весь комментарий
11.01.2022 19:17 Ответить
Поліції теж піднімали ще при Порошенку.Тай 10 відсотків це 1000 гривень.Це підняття, ви серйозно?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:47 Ответить
Вроде как война на дворе, какие то переговоры ведутся, США,НАТО, РФ. А мы все деньги в асфальт вкладываем, в чем смысл? Что бы кацапов не так трясло?
показать весь комментарий
12.01.2022 08:34 Ответить
- Лена, петицию зарегистрировали что бы военным денежное довольствие повысили. Что делать?
- Им, что, Вова, зарплаты на скумбрию по 8 гривен за кило не хватает?
показать весь комментарий
11.01.2022 19:20 Ответить
А військовим зарплатню збільшують вже через петиції? Дожилися. А продовольчі картки через дію їм ще не підготували?
показать весь комментарий
11.01.2022 19:21 Ответить
Нє, просто Зельоного ублюдка посадили на шпагат. Він має її розглянути та видати своє рішення.
А ми подивимось на нього...
показать весь комментарий
11.01.2022 21:30 Ответить
А, що на нього дивитись? А так ви ще на це зелене... не надивились за майже 3роки?
показать весь комментарий
11.01.2022 22:00 Ответить
На його рішення, ні на зелене лайно
показать весь комментарий
12.01.2022 01:07 Ответить
Нужно было еще в петицию внести добровольное пожертвование *тысячи* на военные госпитали и помощь раненным. Мне ваши книги и кинотеатры нах. не надо.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:23 Ответить
Цензор, я б этой Развадовской шелбана бы дал..вчера была точно такая же петиция от Лодзикаи уже больше 8 тысяч подписало( и в войсках гуляет именно она- Лодзика).. Но не, сегодня влазит эта Развадовская..Зачем?? Что бы голоса позабирать и с толку сбить??
показать весь комментарий
11.01.2022 19:29 Ответить
там три однакові петиції не зрозуміло для чого. Не можна одну зробити?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:48 Ответить
Скорее всего две создали для размьіва голосов. Голосуйте во всех трех.

Но самая верная 22/131480
показать весь комментарий
11.01.2022 21:53 Ответить
Але ж у 22/131480-лише створити законопроект...
показать весь комментарий
12.01.2022 09:15 Ответить
А в інших що, одразу підняти ЗП? 😃
Так не буває. Спочатку петіція має набрати 25 тисяч голосів, потім президент її розглядає та дає свої пропозиції: або відмовити під різними приводами, або направити до ВР для прийняття рішення по зміні видатків на ЗСУ в держбюджеті.
Але справа не в тому, справа в тому що зеленському поставили вилку: любий його крок погіршує його становище
показать весь комментарий
12.01.2022 10:28 Ответить
...так ведь тогда придется всем военным пенсионерам пенсии увеличивать На какие шиши тогда наше верховногавнокомандующее отдыхать будет?
показать весь комментарий
11.01.2022 19:31 Ответить
Чекайте але пам"ятайте фразу старого єврея з анекдоту, адресовану нотаріусу при укладанні заповіту своїм родичам :" Нікуя нікому пишеться разом чи окремо?!"
показать весь комментарий
11.01.2022 19:33 Ответить
Дурдом,военным должны поднимать без всяких петиций.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:34 Ответить
Уклоністи і кроти Україні нічого не винні.
показать весь комментарий
11.01.2022 22:02 Ответить
А коли я кажу, що матеріальне ніхто не відміняв і на голому патріотизмі звісно можна якийсь час протриматись, але не вічно, мене починають закидати гуано різні диванні підкорювачі масквабаду.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:47 Ответить
Нова петиція це добре, але вже одна петиція є, і вона набирає голоси:https://petition.president.gov.ua/petition/131480
показать весь комментарий
11.01.2022 20:00 Ответить
Ага, их уже 3..петиции..одинаковых..вчера одна и сегодня 2..завтра видать еще накидают..побольше одинаковых петиций..
показать весь комментарий
11.01.2022 20:08 Ответить
Вроде бы это ссылка на вчерашнюю?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:10 Ответить
Эта да..а есть еще одна, третья
показать весь комментарий
11.01.2022 20:29 Ответить
Да, Вы выше написали. Какой-то дурдом творится с этими клонами.
показать весь комментарий
11.01.2022 20:34 Ответить
Да я как увидел эти 2 новые петиции- офигел..вчерашняя у нас скинута во все бригадные группы.
показать весь комментарий
11.01.2022 20:42 Ответить
Наберем все 3 по 25 тыс, чтобы те обалдели.
показать весь комментарий
11.01.2022 20:56 Ответить
Да я ж не против)) боюсь, что бы их не стало штук 30.."канализация" протеста- известная штука
показать весь комментарий
11.01.2022 21:11 Ответить
70% військових в 2019 проголосували за нелоха.
Які гроші?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:17 Ответить
Не бреши..
показать весь комментарий
11.01.2022 20:51 Ответить
Ну и поднимут на 300 грн в лучшем случае...

Уже бы писали минимально требуемую сумму...
показать весь комментарий
11.01.2022 20:23 Ответить
Себе так регулярно удваивают ЗРЯ-плату без уведомлений.
Где результат, сссуки ?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:26 Ответить
Цікаво, що новини типу "Тіщенко трясе задом" набирають десятки тисяч переглядів та сотні коментарів, а новина щодо підтримання належного "щоб не здохнути" рівня забезпечення військових нікого не цікавить. Нещодавно вийшов фільм "не дивись угору" з Дікапріо, гарний фільм, там теж всі шоу дивилися, поки метеорит до Землі летів і просто не хотіли його помічати. Коли русня буде трахати байдужих у дупи, вони звичайно будуть бідкатися, що не знали, що в нас штаби були укомплектовані на 95%, а підрозділи на 45%, з 250 тисяч 32000 жінок, типу гордимося, але повірте, це не від хорошої зарплатні і жінки зазвичай тільки рахуються на посадах стрільців, якщо вони їх займають. А також майже 50000 працівників ЗСУ, то не військові, не обманюйтесь, вони зброю до рук не беруть. Народ України їсть солодкі новини і не знає, що то не шоколад
показать весь комментарий
11.01.2022 20:27 Ответить
Шановний Цензор!!!!!!!! Ви умсино або ні даєте посилання не на ту петицію
Ось перша і головна https://petition.president.gov.ua/petition/131480 https://petition.president.gov.ua/petition/131480

показать весь комментарий
11.01.2022 20:41 Ответить
Утримання адміністрації Зеленського обходиться 1 млрд гривень в рік. Чому б не передати ці гроші на зарплати нашим військовим (це по 5 тис гривень кожному з 200 тисяч військових), а сраного наркомана відправити в наркодиспанцер?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:42 Ответить
А назовите, пожалуйста хоть одну подобную петицию, которая "сработала"!?!???
Шины - вот рабочая петиция....
показать весь комментарий
11.01.2022 21:09 Ответить
Так пусть 73% выходят, их очередь…
показать весь комментарий
12.01.2022 08:35 Ответить
любое увеличение чего либо , в денежном плане, - это путь в никуда, это отмашка для инфляции и уничтоженнию и без того наладом дышашей экономики, страны.... глупая петиция, когда экономика мертвая!
показать весь комментарий
11.01.2022 21:15 Ответить
Это то да..только тогда не надо подымать минимальную зарплату, если нет денег..да еще годик и рядовой будет получать, как бабушка- вахтер, работающая сутки через трое..петиция, конечно, не поможет, но зеленому барану придется все равно что то проблеять в ответ
показать весь комментарий
11.01.2022 21:26 Ответить
я же написал - любое увеличение))
показать весь комментарий
12.01.2022 08:21 Ответить
а где деньги брать? Вот начнут олигархов раскулачивать - можно денежное довольствие и поднять.
показать весь комментарий
11.01.2022 21:21 Ответить
Не найдёте на свою армию,по итогу будете кормить чужую!
показать весь комментарий
12.01.2022 10:53 Ответить
За эту петицию надо было голосовать в 2019 году на выборах Президента!.. А не щас попрошайничать перед 95ым кварталом!!!
показать весь комментарий
11.01.2022 22:47 Ответить
Дело в том, что как навчалась заваруха в Казахстане, в ВР бьіл внесен законопроект о увеличении ЗП полиции начиная с десяти прожиточньіх минимумов. Т.е. с 21 тьісячи гривен. ЗП рядового военного стартует сейчас с 10500 гривен.
Отака байда.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:15 Ответить
 
 