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Зеленський (22459) військовослужбовці (4600) петиція (313) зарплата (2212)

У мережі зареєстровано петицію про збільшення зарплатні військовослужбовців

У мережі зареєстровано петицію про збільшення зарплатні військовослужбовців

У петиції президента Володимира Зеленського закликають негайно ініціювати збільшити бюджет Міноборони для зростання грошового забезпечення.

Текст петиції опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо від Вас невідкладно ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо затвердження Проекту Закону Про внесення змін до Закону про Державний бюджет України щодо збільшення бюджету для Міністерства оборони України у частині грошового забезпечення військовослужбовців починаючи з 01 січня 2022 року і до кінця бюджетного року", - йдеться у петиції.

Її авторка Олена Розвадовська зауважує: президент має розуміти, як важливо підтримувати військових у такий важкий для нашої держави час.

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"Військовослужбовці, які захищають нашу державу від вторгнення ворожої армії, мають мати відповідне грошове забезпечення і не думати про те, як їх сім’я має виживати на ті, кошти, які закладені на виплату заробітної плати на 2022 календарний рік", - йдеться у петиції.

Станом на вечір 11 січня її підтримали майже 2,5 тис. людей з необхідних 25 тис. Приєднатися до них можна тут.

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Топ коментарі
+21
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11.01.2022 19:00
+12
Полиции подняли на 10%. Я не понял, с кем они воюют, если ЗСУ крайний раз увеличивали ДС при Порохе в 19 м. году?
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11.01.2022 19:17
+12
А військовим зарплатню збільшують вже через петиції? Дожилися. А продовольчі картки через дію їм ще не підготували?
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11.01.2022 19:21
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11.01.2022 19:00 Відповісти
Ще вчора зареєстрована подібна петиція. На даний час зібрано майже 8000 підписів.
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11.01.2022 19:12 Відповісти
Вот ниже написал практически тоже самое..это Розвадовская на Банковую работает?😡😡😡
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11.01.2022 19:32 Відповісти
Тоже интересно. Летом не получилось, а в этот раз, надеюсь, сможем набрать необходимое количество подписей. Хотя толку с этих петиций никакого, сплошные отмазки.
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11.01.2022 19:48 Відповісти
Да это понятно..только вот по скорости создания этих петиций( а есть еще одна и тоже сегодня) власть не хочет даже формально ответить..эти клоны- петиции не просто так же создаются..а зачем Цензор подвязался за эту Розвадовскую вообще непонятно
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11.01.2022 19:53 Відповісти
Це потягне збільшення тиску на малий бізнес, або коммунальні... що призведе до збільшення цін на продукти та послуги. Аналіз показує, що найбільший зріст буде в вартості енергоносіїв. В Україні є запаси і газу, і нафти, і вугілля... лише взяти під державний нагляд, збільшити видобуток і все буде гаразд. Зерно виросте, соняшник виросте, кукурузу на експорт. Сою на соляру, цукор тримати податком для конфетних фабрик, все рівно це шкідливо, щей самогон женуть. Відкрити кордони на експорт збиткових товарів, знизити мито на імпорт недостатніх товарів. Економіка працює від товарообігу, а не від оподаткування її, тобто виймання коштів з економіки.
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11.01.2022 19:14 Відповісти
При нормальній владі це потягнуло би за собою зменшення видатків на "велике крадівництво" та збільшення видатків на ЗП військовим.
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11.01.2022 21:27 Відповісти
Зелено-ватні кроти уклоністи тупо забили на ЗСУ, їм краще викинути 8млрд.грн. на дебільну ковідну тисячу або тупо зарити в землю 10-ки млрд. в нікому непотрібну дорогу яка веде в нікуди, в діру домбабве, ніж підвищити зарплатню військовим.
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11.01.2022 21:58 Відповісти
сьогодні вранці зареєстровано петицію, про збільшенні трудового окладу дєрьмака на 300%. на цей час петиція набрала вже 78 тисяч підписів.
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11.01.2022 19:17 Відповісти
Полиции подняли на 10%. Я не понял, с кем они воюют, если ЗСУ крайний раз увеличивали ДС при Порохе в 19 м. году?
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11.01.2022 19:17 Відповісти
Поліції теж піднімали ще при Порошенку.Тай 10 відсотків це 1000 гривень.Це підняття, ви серйозно?
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11.01.2022 20:47 Відповісти
Вроде как война на дворе, какие то переговоры ведутся, США,НАТО, РФ. А мы все деньги в асфальт вкладываем, в чем смысл? Что бы кацапов не так трясло?
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12.01.2022 08:34 Відповісти
- Лена, петицию зарегистрировали что бы военным денежное довольствие повысили. Что делать?
- Им, что, Вова, зарплаты на скумбрию по 8 гривен за кило не хватает?
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11.01.2022 19:20 Відповісти
А військовим зарплатню збільшують вже через петиції? Дожилися. А продовольчі картки через дію їм ще не підготували?
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11.01.2022 19:21 Відповісти
Нє, просто Зельоного ублюдка посадили на шпагат. Він має її розглянути та видати своє рішення.
А ми подивимось на нього...
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11.01.2022 21:30 Відповісти
А, що на нього дивитись? А так ви ще на це зелене... не надивились за майже 3роки?
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11.01.2022 22:00 Відповісти
На його рішення, ні на зелене лайно
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12.01.2022 01:07 Відповісти
Нужно было еще в петицию внести добровольное пожертвование *тысячи* на военные госпитали и помощь раненным. Мне ваши книги и кинотеатры нах. не надо.
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11.01.2022 19:23 Відповісти
Цензор, я б этой Развадовской шелбана бы дал..вчера была точно такая же петиция от Лодзикаи уже больше 8 тысяч подписало( и в войсках гуляет именно она- Лодзика).. Но не, сегодня влазит эта Развадовская..Зачем?? Что бы голоса позабирать и с толку сбить??
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11.01.2022 19:29 Відповісти
там три однакові петиції не зрозуміло для чого. Не можна одну зробити?
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11.01.2022 20:48 Відповісти
Скорее всего две создали для размьіва голосов. Голосуйте во всех трех.

Но самая верная 22/131480
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11.01.2022 21:53 Відповісти
Але ж у 22/131480-лише створити законопроект...
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12.01.2022 09:15 Відповісти
А в інших що, одразу підняти ЗП? 😃
Так не буває. Спочатку петіція має набрати 25 тисяч голосів, потім президент її розглядає та дає свої пропозиції: або відмовити під різними приводами, або направити до ВР для прийняття рішення по зміні видатків на ЗСУ в держбюджеті.
Але справа не в тому, справа в тому що зеленському поставили вилку: любий його крок погіршує його становище
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12.01.2022 10:28 Відповісти
...так ведь тогда придется всем военным пенсионерам пенсии увеличивать На какие шиши тогда наше верховногавнокомандующее отдыхать будет?
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11.01.2022 19:31 Відповісти
Чекайте але пам"ятайте фразу старого єврея з анекдоту, адресовану нотаріусу при укладанні заповіту своїм родичам :" Нікуя нікому пишеться разом чи окремо?!"
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11.01.2022 19:33 Відповісти
Дурдом,военным должны поднимать без всяких петиций.
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11.01.2022 19:34 Відповісти
Уклоністи і кроти Україні нічого не винні.
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11.01.2022 22:02 Відповісти
А коли я кажу, що матеріальне ніхто не відміняв і на голому патріотизмі звісно можна якийсь час протриматись, але не вічно, мене починають закидати гуано різні диванні підкорювачі масквабаду.
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11.01.2022 19:47 Відповісти
Нова петиція це добре, але вже одна петиція є, і вона набирає голоси:https://petition.president.gov.ua/petition/131480
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11.01.2022 20:00 Відповісти
Ага, их уже 3..петиции..одинаковых..вчера одна и сегодня 2..завтра видать еще накидают..побольше одинаковых петиций..
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11.01.2022 20:08 Відповісти
Вроде бы это ссылка на вчерашнюю?
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11.01.2022 20:10 Відповісти
Эта да..а есть еще одна, третья
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11.01.2022 20:29 Відповісти
Да, Вы выше написали. Какой-то дурдом творится с этими клонами.
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11.01.2022 20:34 Відповісти
Да я как увидел эти 2 новые петиции- офигел..вчерашняя у нас скинута во все бригадные группы.
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11.01.2022 20:42 Відповісти
Наберем все 3 по 25 тыс, чтобы те обалдели.
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11.01.2022 20:56 Відповісти
Да я ж не против)) боюсь, что бы их не стало штук 30.."канализация" протеста- известная штука
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11.01.2022 21:11 Відповісти
70% військових в 2019 проголосували за нелоха.
Які гроші?
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11.01.2022 20:17 Відповісти
Не бреши..
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11.01.2022 20:51 Відповісти
Ну и поднимут на 300 грн в лучшем случае...

Уже бы писали минимально требуемую сумму...
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11.01.2022 20:23 Відповісти
Себе так регулярно удваивают ЗРЯ-плату без уведомлений.
Где результат, сссуки ?
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11.01.2022 20:26 Відповісти
Цікаво, що новини типу "Тіщенко трясе задом" набирають десятки тисяч переглядів та сотні коментарів, а новина щодо підтримання належного "щоб не здохнути" рівня забезпечення військових нікого не цікавить. Нещодавно вийшов фільм "не дивись угору" з Дікапріо, гарний фільм, там теж всі шоу дивилися, поки метеорит до Землі летів і просто не хотіли його помічати. Коли русня буде трахати байдужих у дупи, вони звичайно будуть бідкатися, що не знали, що в нас штаби були укомплектовані на 95%, а підрозділи на 45%, з 250 тисяч 32000 жінок, типу гордимося, але повірте, це не від хорошої зарплатні і жінки зазвичай тільки рахуються на посадах стрільців, якщо вони їх займають. А також майже 50000 працівників ЗСУ, то не військові, не обманюйтесь, вони зброю до рук не беруть. Народ України їсть солодкі новини і не знає, що то не шоколад
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11.01.2022 20:27 Відповісти
Шановний Цензор!!!!!!!! Ви умсино або ні даєте посилання не на ту петицію
Ось перша і головна https://petition.president.gov.ua/petition/131480 https://petition.president.gov.ua/petition/131480

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11.01.2022 20:41 Відповісти
Утримання адміністрації Зеленського обходиться 1 млрд гривень в рік. Чому б не передати ці гроші на зарплати нашим військовим (це по 5 тис гривень кожному з 200 тисяч військових), а сраного наркомана відправити в наркодиспанцер?
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11.01.2022 20:42 Відповісти
А назовите, пожалуйста хоть одну подобную петицию, которая "сработала"!?!???
Шины - вот рабочая петиция....
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11.01.2022 21:09 Відповісти
Так пусть 73% выходят, их очередь…
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12.01.2022 08:35 Відповісти
любое увеличение чего либо , в денежном плане, - это путь в никуда, это отмашка для инфляции и уничтоженнию и без того наладом дышашей экономики, страны.... глупая петиция, когда экономика мертвая!
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11.01.2022 21:15 Відповісти
Это то да..только тогда не надо подымать минимальную зарплату, если нет денег..да еще годик и рядовой будет получать, как бабушка- вахтер, работающая сутки через трое..петиция, конечно, не поможет, но зеленому барану придется все равно что то проблеять в ответ
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11.01.2022 21:26 Відповісти
я же написал - любое увеличение))
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12.01.2022 08:21 Відповісти
а где деньги брать? Вот начнут олигархов раскулачивать - можно денежное довольствие и поднять.
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11.01.2022 21:21 Відповісти
Не найдёте на свою армию,по итогу будете кормить чужую!
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12.01.2022 10:53 Відповісти
За эту петицию надо было голосовать в 2019 году на выборах Президента!.. А не щас попрошайничать перед 95ым кварталом!!!
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11.01.2022 22:47 Відповісти
Дело в том, что как навчалась заваруха в Казахстане, в ВР бьіл внесен законопроект о увеличении ЗП полиции начиная с десяти прожиточньіх минимумов. Т.е. с 21 тьісячи гривен. ЗП рядового военного стартует сейчас с 10500 гривен.
Отака байда.
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12.01.2022 01:15 Відповісти
 
 