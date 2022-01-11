У мережі зареєстровано петицію про збільшення зарплатні військовослужбовців
У петиції президента Володимира Зеленського закликають негайно ініціювати збільшити бюджет Міноборони для зростання грошового забезпечення.
Текст петиції опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вимагаємо від Вас невідкладно ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо затвердження Проекту Закону Про внесення змін до Закону про Державний бюджет України щодо збільшення бюджету для Міністерства оборони України у частині грошового забезпечення військовослужбовців починаючи з 01 січня 2022 року і до кінця бюджетного року", - йдеться у петиції.
Її авторка Олена Розвадовська зауважує: президент має розуміти, як важливо підтримувати військових у такий важкий для нашої держави час.
"Військовослужбовці, які захищають нашу державу від вторгнення ворожої армії, мають мати відповідне грошове забезпечення і не думати про те, як їх сім’я має виживати на ті, кошти, які закладені на виплату заробітної плати на 2022 календарний рік", - йдеться у петиції.
Станом на вечір 11 січня її підтримали майже 2,5 тис. людей з необхідних 25 тис. Приєднатися до них можна тут.
Будь ласка, зачекайте...
- Им, что, Вова, зарплаты на скумбрию по 8 гривен за кило не хватает?
А ми подивимось на нього...
Но самая верная 22/131480
Так не буває. Спочатку петіція має набрати 25 тисяч голосів, потім президент її розглядає та дає свої пропозиції: або відмовити під різними приводами, або направити до ВР для прийняття рішення по зміні видатків на ЗСУ в держбюджеті.
Але справа не в тому, справа в тому що зеленському поставили вилку: любий його крок погіршує його становище
Які гроші?
Уже бы писали минимально требуемую сумму...
Где результат, сссуки ?
належного"щоб не здохнути" рівня забезпечення військових нікого не цікавить. Нещодавно вийшов фільм "не дивись угору" з Дікапріо, гарний фільм, там теж всі шоу дивилися, поки метеорит до Землі летів і просто не хотіли його помічати. Коли русня буде трахати байдужих у дупи, вони звичайно будуть бідкатися, що не знали, що в нас штаби були укомплектовані на 95%, а підрозділи на 45%, з 250 тисяч 32000 жінок, типу гордимося, але повірте, це не від хорошої зарплатні і жінки зазвичай тільки рахуються на посадах стрільців, якщо вони їх займають. А також майже 50000 працівників ЗСУ, то не військові, не обманюйтесь, вони зброю до рук не беруть. Народ України їсть солодкі новини і не знає, що то не шоколад
Ось перша і головна https://petition.president.gov.ua/petition/131480 https://petition.president.gov.ua/petition/131480
Шины - вот рабочая петиция....
Отака байда.