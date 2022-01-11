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Казахстан (778) ОДКБ (131)

ОДКБ заявляет, что "миротворцы" готовы покинуть Казахстан

ОДКБ заявляет, что

"Миротворцы" ОДКБ заявили, что разрабатывают план передачи правоохранительным органам Казахастана объектов, которые сейчас находятся под их "охраной".

Об этом заявил командующий "миротворческими силами" в Казахстане Андрей Сердюков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - сказал Сердюков.

По его словам, после выполнения задач силы ОДКБ организуют возвращение подразделений с техникой в ​​пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, ранее 11 января о возвращении "миротворцев" ОДКБ в их страны заявил президент Казахстана Токаев.

Читайте также: Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод, - Токаев
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Топ комментарии
+22
Брешуть,як завжди.
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11.01.2022 20:26
+12
те места, куда ступил вязаный лапоть парашных "миротворцев" они могут покинуть только чучелом, тушкой или пазлом-200. по другому их и поганой метлой не выгонишь.
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11.01.2022 20:33
+10
що це було? Рузьке допомогли клану, а тепер нах? Хто втрутився? - Китай?







10 апреля


@buch10_04



Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:



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11.01.2022 20:41
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Брешуть,як завжди.
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11.01.2022 20:26 Ответить
Ну чому?! Буде "план передачі" до 2222 року..
Сміх сміхом, але гадаю будуть тягнути резину, робити диверсії і використовувати це як привод залишатися "ще трошки", згодом коли буде завершений переділ власності, тупо перепишуть домовленості (новий президент Казахстану "забажає" щоб ще залишились)
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11.01.2022 20:51 Ответить
...привід...
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11.01.2022 20:52 Ответить
предатель новый елбаса может желать чего угодно, но казахи единодушно считают его предателем.
во всех жузах, племенах и родах....
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11.01.2022 21:25 Ответить
что так быстро домой засобирались "гости дорогие" ?
иль вам не рады в Казахстане ?
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11.01.2022 21:23 Ответить
китай и турция вежливо попросили там их интересы.
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12.01.2022 07:31 Ответить
Виженуть таджиків, вірмен і кіргизов. Може ще лукашенківців- бульбашей. А кацапня зостанеться. Може форму ще казахську одягнуть!
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11.01.2022 22:03 Ответить
Готові, але не залишать
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11.01.2022 20:26 Ответить
Верим.
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11.01.2022 20:26 Ответить
Кацапи зрозуміли що "вляпалися"?
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11.01.2022 20:27 Ответить
Возможно Лукашенкав, Пашинянов и остальных выведут, но вот своих...., хотя через 2 дня увидим!
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11.01.2022 20:36 Ответить
Бункерфюрер всегда победитель, он же сам себя назначил на эту должность. Рабссея уже никогда не уйдет из Казахстана пока жив идол рабссиян Путлер. Еще месяца 2 (я думаю может и раньше) и земли Казахстана будут объявлены рабссийской территорией (в как бы рамках ОДКБ), но рабссияне и от этого объявления будут в очередном экстазе победобесия.
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11.01.2022 21:34 Ответить
Побачимо! Китайську притчу чув про жабу що весь світ зжерти хотіла? Ковтнула сонце і лопнула!
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11.01.2022 21:37 Ответить
СССР-2 сам тупин объявил. Немцы умнее - четвертый рейх уже и не пытаются.
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11.01.2022 21:43 Ответить
А там были миротворцы?
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11.01.2022 20:32 Ответить
те места, куда ступил вязаный лапоть парашных "миротворцев" они могут покинуть только чучелом, тушкой или пазлом-200. по другому их и поганой метлой не выгонишь.
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11.01.2022 20:33 Ответить
Ага, Сейчас=) ОДКБ может уходить, а вот русские, - хрен вам!
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11.01.2022 20:34 Ответить
Манекени повернуться, а потенційні жертви засядуть у Байконурі. Казали ж базу зроблять, значить зроблять
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11.01.2022 20:38 Ответить
Будут зараз кожного року в січні виводити.
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11.01.2022 20:38 Ответить
що це було? Рузьке допомогли клану, а тепер нах? Хто втрутився? - Китай?







10 апреля


@buch10_04



Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:



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11.01.2022 20:41 Ответить
Цензор у вас ошибка, при чём принципиальная. Надо писать не российские миротворцы, а айнзацгруппы и зондеркоманды карательных войск РФ, Белоруссии и Армении. "Палачей" если одним словом.
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11.01.2022 20:42 Ответить
миротворці взяті у лапки - це вже має вказати на їхню справжню суть.
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11.01.2022 20:44 Ответить
Я привык к конкретике.
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11.01.2022 20:45 Ответить
Конкретика в тому, що москва нізвідки сама не йде. Що би в кремлі не казали.
В Казахстані війська залишаться щонайменше на межі російських інтересів.
Яка, як відомо, ніде не закінчується.
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11.01.2022 21:14 Ответить
За это я в курсе. Мне претит само словосочетание "российские миротворцы", в кавычках слово "миротворцы" или без онных. Зондеркоманды, айнзацгрупы, каратели, палачи, убийцы, мясники, садисты и т.д. - это правильные и конкретные названия россиян.
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11.01.2022 22:13 Ответить
Сейчас война гибридная. ***** говорит - шахтеры, трактористы, отпускники, Мы пишем эти слова в кавычках, хотя прекрасно знаем что за этим стоят регулярный войска расеи, террористы и бандиты.
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11.01.2022 21:51 Ответить
А не надо писать эти слова в кавычках, пишите прямо и без кавычек - зондеркоманды, айнзацгрупы, каратели, палачи, убийцы, мясники, садисты и т.д. - это правильные и конкретные названия россиян.
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11.01.2022 22:14 Ответить
Еще не вечер , может произойти "кровавьій теракт" , типа подрьіва домов в Москве ...
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11.01.2022 20:43 Ответить
Главное чтобы не в лугандонии! Шойгу ж непросто так про америкосов с бочками химикатов орал с трибуны.
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11.01.2022 21:03 Ответить
активируют рязанский сахарок под видом учений))
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12.01.2022 10:04 Ответить
Они этот план передачи будут разрабатывать до китайской пасхи...
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11.01.2022 20:45 Ответить
Китайская пасха это дата одного из славных подвигов великого кормчего Мао Цзе дуна...Так что очень может быть
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11.01.2022 21:13 Ответить
наивный это навсегда
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11.01.2022 20:47 Ответить
Я возвращаю Ваш портрет! Кажется, что-то не срослось или наоборот неожиданно быстро срослось. Например, не дай Бог, что-то случилось с Назарбаевым, что позволяет России без боев считать Казахстан своей республикой вместе с его газом, ураном, сайгаками и юртами. Где Назарбаев? Он не светится уже с 28 декабря!!!!
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11.01.2022 20:51 Ответить
Як Крим колись залишили? Крим вони залишать, це точно!
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11.01.2022 20:53 Ответить
"Миротворці" - це умоана назва мародерів і бандформувань кремлівських террористів, вже треба включати мізки і розуміти такі прості речі.
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11.01.2022 21:01 Ответить
ОДКБ - Охрана Диктаторов Кремлевской Банды..
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11.01.2022 21:08 Ответить
обосрались реакции Пекина!
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11.01.2022 21:11 Ответить
Казахи что под Пекином?
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11.01.2022 21:27 Ответить
там еще сложнее - хитрожопая елбаса Назарбай разложил инвестиционные яйца по нескольким влиятельным корзинам, в том числе на 80 миллиардов из США
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11.01.2022 21:29 Ответить
есть одна маленькая проблемка. кассаба , болотного раба и хитрожопую ару с чужой земли так просто не выгнать.
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11.01.2022 21:16 Ответить
Починається кацапська операція "міратворцевтамнєт" ...
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11.01.2022 21:18 Ответить
Так шо вы мама даже чаю не попьёте?
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11.01.2022 21:19 Ответить
між готові покинути і покинули - безодня
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11.01.2022 21:21 Ответить
Пособирали свои трупы и уже готовы покинуть. Но не покидают.
Но готовы. Готовченки.
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11.01.2022 21:25 Ответить
Вот уж действительно миротворцы в кавычках . Миротворцы стоят на линии разграничения, а это настоящие каратели и интервенты
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11.01.2022 21:26 Ответить
Щас!.... Разбежались!....
Банкет в самом разгаре!!!
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11.01.2022 21:27 Ответить
Час виходити на арену Талібану
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11.01.2022 21:33 Ответить
Они это могут даже официально объявить, что мол ОДКБ вышло из Казахстана, но глядя даже на изображение токаева, видно, что в школе это был стукач, а сейчас жополиз и предатель, то они скажут, мол вышли, но по факту, это будет голословное заявление лжеца и жополиза токаева, так же, как ое врал про отрезанные головы (мальчик в трусиках), про похищенных боевиков из моргов (вообще ппц).... Вообщем мордор продолжает творить зло.
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11.01.2022 21:41 Ответить
Не верю что Рашка просто уйдет из Казахстана. Оставят консультантов, инструкторов, отпускников и прочих ихтамнетов. Московия давно зарилась на север Казахстана
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11.01.2022 21:47 Ответить
Вот и здесь захотелось откусить кремлю ,похоже скоро подавятся , проще говоря на кость нарвутся рано или поздно которая испортит горло ,такова история Фрол
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11.01.2022 23:02 Ответить
Гатові, але ЩОСЬ заважає.
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11.01.2022 21:55 Ответить
Армійці показово повернуться, а окупаційні поліцейські частини, які зайшли другою хвилею, залишаться…
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11.01.2022 21:57 Ответить
Можливо ***** потрібні десантні підрозділи для нападу на Україну ........
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11.01.2022 22:04 Ответить
Китай і США дали наказ зібрати манатки і дути на паРашу поки не пізно.
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11.01.2022 22:18 Ответить
Застрянут эти "миротворцы" в Казахстане как и в Приднестровье. Хрен выгонят.
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11.01.2022 22:24 Ответить
https://hvylya.net/video/245132-socialnyy-vzryv-v-kazahstane-glazami-kazaha-klan-nazarbaeva-razorvut-a-rossiyu-postarayutsya-vygnat Социальный взрыв в Казахстане глазами казаха: клан Назарбаева разорвут, а Россию постараются выгнать
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.

Тайжан знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Цим пояснюється чого поліціянти і армія переходили на бік народу. Бо знають історію свого роду, а приналежність до родів, які об'єднані в жузи (родоплемінні об'єднання) - це родичі. А в родича не стріляють.

Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
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11.01.2022 22:31 Ответить
У нас вже троюрідні вважаються далекими родичами, а в четвертій лінії то вже не родичі. А в Казахстані у 20-й лінії вважаються родичами.
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11.01.2022 22:35 Ответить
включать інтернет то казахи почнуть касабів пускати на "ковбасу кацапську"
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11.01.2022 22:45 Ответить
наполнители моргов
перемещаются
в места ,где
кровь ещё
в жилах
и ... течёт
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11.01.2022 23:32 Ответить
Які миротворці?окупанти,карателі,грабіжники та вбивці.
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12.01.2022 00:22 Ответить
Они ждут, чтобы Китай покрошил их Илы-76.
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12.01.2022 02:06 Ответить
 
 