ОДКБ заявляет, что "миротворцы" готовы покинуть Казахстан
"Миротворцы" ОДКБ заявили, что разрабатывают план передачи правоохранительным органам Казахастана объектов, которые сейчас находятся под их "охраной".
Об этом заявил командующий "миротворческими силами" в Казахстане Андрей Сердюков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - сказал Сердюков.
По его словам, после выполнения задач силы ОДКБ организуют возвращение подразделений с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
Напомним, ранее 11 января о возвращении "миротворцев" ОДКБ в их страны заявил президент Казахстана Токаев.
Пожалуйста, подождите...
Сміх сміхом, але гадаю будуть тягнути резину, робити диверсії і використовувати це як привод залишатися "ще трошки", згодом коли буде завершений переділ власності, тупо перепишуть домовленості (новий президент Казахстану "забажає" щоб ще залишились)
во всех жузах, племенах и родах....
иль вам не рады в Казахстане ?
10 апреля
@buch10_04
Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:
В Казахстані війська залишаться щонайменше на межі російських інтересів.
Яка, як відомо, ніде не закінчується.
Но готовы. Готовченки.
Банкет в самом разгаре!!!
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.
Тайжан знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Цим пояснюється чого поліціянти і армія переходили на бік народу. Бо знають історію свого роду, а приналежність до родів, які об'єднані в жузи (родоплемінні об'єднання) - це родичі. А в родича не стріляють.
Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
перемещаются
в места ,где
кровь ещё
в жилах
и ... течёт