ОДКБ заявляет, что "миротворцы" готовы покинуть Казахстан

"Миротворцы" ОДКБ заявили, что разрабатывают план передачи правоохранительным органам Казахастана объектов, которые сейчас находятся под их "охраной".

Об этом заявил командующий "миротворческими силами" в Казахстане Андрей Сердюков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - сказал Сердюков.

По его словам, после выполнения задач силы ОДКБ организуют возвращение подразделений с техникой в ​​пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, ранее 11 января о возвращении "миротворцев" ОДКБ в их страны заявил президент Казахстана Токаев.

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