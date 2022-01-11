ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан

"Миротворці" ОДКБ заявили, що розробляють план передачі правоохоронним органам Казахастану об’єктів, які зараз перебувають під їх "охороною".

Про це заявив командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"В даний час командуванням колективних миротворчих сил ОДКБ спільно з Міноборони Республіки Казахстан розробляється план з передачі об'єктів, що охороняються миротворцями, правоохоронним органам країни", - сказав Сердюков.

За його словами, після виконання завдань сили ОДКБ організують повернення підрозділів із технікою до пунктів постійної дислокації літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

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Нагадаємо, раніше 11 січня про повернення "миротворців" ОДКБ до їхніх країн заявив президент Казахстану Токаєв.