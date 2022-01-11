ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан
"Миротворці" ОДКБ заявили, що розробляють план передачі правоохоронним органам Казахастану об’єктів, які зараз перебувають під їх "охороною".
Про це заявив командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"В даний час командуванням колективних миротворчих сил ОДКБ спільно з Міноборони Республіки Казахстан розробляється план з передачі об'єктів, що охороняються миротворцями, правоохоронним органам країни", - сказав Сердюков.
За його словами, після виконання завдань сили ОДКБ організують повернення підрозділів із технікою до пунктів постійної дислокації літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.
Нагадаємо, раніше 11 січня про повернення "миротворців" ОДКБ до їхніх країн заявив президент Казахстану Токаєв.
Будь ласка, зачекайте...
Сміх сміхом, але гадаю будуть тягнути резину, робити диверсії і використовувати це як привод залишатися "ще трошки", згодом коли буде завершений переділ власності, тупо перепишуть домовленості (новий президент Казахстану "забажає" щоб ще залишились)
во всех жузах, племенах и родах....
иль вам не рады в Казахстане ?
10 апреля
@buch10_04
Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:
В Казахстані війська залишаться щонайменше на межі російських інтересів.
Яка, як відомо, ніде не закінчується.
Но готовы. Готовченки.
Банкет в самом разгаре!!!
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.
Тайжан знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Цим пояснюється чого поліціянти і армія переходили на бік народу. Бо знають історію свого роду, а приналежність до родів, які об'єднані в жузи (родоплемінні об'єднання) - це родичі. А в родича не стріляють.
Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
перемещаются
в места ,где
кровь ещё
в жилах
и ... течёт