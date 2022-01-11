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Казахстан (855) ОДКБ (102)

ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан

ОДКБ заявляє, що

"Миротворці" ОДКБ заявили, що розробляють план передачі правоохоронним органам Казахастану об’єктів, які зараз перебувають під їх "охороною".

Про це заявив командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"В даний час командуванням колективних миротворчих сил ОДКБ спільно з Міноборони Республіки Казахстан розробляється план з передачі об'єктів, що охороняються миротворцями, правоохоронним органам країни", - сказав Сердюков.

За його словами, після виконання завдань сили ОДКБ організують повернення підрозділів із технікою до пунктів постійної дислокації літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

Читайте: "Миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території Казахстану, - Токаєв

Нагадаємо, раніше 11 січня про повернення "миротворців" ОДКБ до їхніх країн заявив президент Казахстану Токаєв.

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Топ коментарі
+22
Брешуть,як завжди.
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11.01.2022 20:26
+12
те места, куда ступил вязаный лапоть парашных "миротворцев" они могут покинуть только чучелом, тушкой или пазлом-200. по другому их и поганой метлой не выгонишь.
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11.01.2022 20:33
+10
що це було? Рузьке допомогли клану, а тепер нах? Хто втрутився? - Китай?







10 апреля


@buch10_04



Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:



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11.01.2022 20:41
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Брешуть,як завжди.
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11.01.2022 20:26 Відповісти
Ну чому?! Буде "план передачі" до 2222 року..
Сміх сміхом, але гадаю будуть тягнути резину, робити диверсії і використовувати це як привод залишатися "ще трошки", згодом коли буде завершений переділ власності, тупо перепишуть домовленості (новий президент Казахстану "забажає" щоб ще залишились)
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11.01.2022 20:51 Відповісти
...привід...
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11.01.2022 20:52 Відповісти
предатель новый елбаса может желать чего угодно, но казахи единодушно считают его предателем.
во всех жузах, племенах и родах....
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11.01.2022 21:25 Відповісти
что так быстро домой засобирались "гости дорогие" ?
иль вам не рады в Казахстане ?
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11.01.2022 21:23 Відповісти
китай и турция вежливо попросили там их интересы.
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12.01.2022 07:31 Відповісти
Виженуть таджиків, вірмен і кіргизов. Може ще лукашенківців- бульбашей. А кацапня зостанеться. Може форму ще казахську одягнуть!
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11.01.2022 22:03 Відповісти
Готові, але не залишать
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11.01.2022 20:26 Відповісти
Верим.
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11.01.2022 20:26 Відповісти
Кацапи зрозуміли що "вляпалися"?
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11.01.2022 20:27 Відповісти
Возможно Лукашенкав, Пашинянов и остальных выведут, но вот своих...., хотя через 2 дня увидим!
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11.01.2022 20:36 Відповісти
Бункерфюрер всегда победитель, он же сам себя назначил на эту должность. Рабссея уже никогда не уйдет из Казахстана пока жив идол рабссиян Путлер. Еще месяца 2 (я думаю может и раньше) и земли Казахстана будут объявлены рабссийской территорией (в как бы рамках ОДКБ), но рабссияне и от этого объявления будут в очередном экстазе победобесия.
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11.01.2022 21:34 Відповісти
Побачимо! Китайську притчу чув про жабу що весь світ зжерти хотіла? Ковтнула сонце і лопнула!
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11.01.2022 21:37 Відповісти
СССР-2 сам тупин объявил. Немцы умнее - четвертый рейх уже и не пытаются.
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11.01.2022 21:43 Відповісти
А там были миротворцы?
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11.01.2022 20:32 Відповісти
те места, куда ступил вязаный лапоть парашных "миротворцев" они могут покинуть только чучелом, тушкой или пазлом-200. по другому их и поганой метлой не выгонишь.
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11.01.2022 20:33 Відповісти
Ага, Сейчас=) ОДКБ может уходить, а вот русские, - хрен вам!
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11.01.2022 20:34 Відповісти
Манекени повернуться, а потенційні жертви засядуть у Байконурі. Казали ж базу зроблять, значить зроблять
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11.01.2022 20:38 Відповісти
Будут зараз кожного року в січні виводити.
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11.01.2022 20:38 Відповісти
що це було? Рузьке допомогли клану, а тепер нах? Хто втрутився? - Китай?







10 апреля


@buch10_04



Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:



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11.01.2022 20:41 Відповісти
Цензор у вас ошибка, при чём принципиальная. Надо писать не российские миротворцы, а айнзацгруппы и зондеркоманды карательных войск РФ, Белоруссии и Армении. "Палачей" если одним словом.
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11.01.2022 20:42 Відповісти
миротворці взяті у лапки - це вже має вказати на їхню справжню суть.
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11.01.2022 20:44 Відповісти
Я привык к конкретике.
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11.01.2022 20:45 Відповісти
Конкретика в тому, що москва нізвідки сама не йде. Що би в кремлі не казали.
В Казахстані війська залишаться щонайменше на межі російських інтересів.
Яка, як відомо, ніде не закінчується.
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11.01.2022 21:14 Відповісти
За это я в курсе. Мне претит само словосочетание "российские миротворцы", в кавычках слово "миротворцы" или без онных. Зондеркоманды, айнзацгрупы, каратели, палачи, убийцы, мясники, садисты и т.д. - это правильные и конкретные названия россиян.
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11.01.2022 22:13 Відповісти
Сейчас война гибридная. ***** говорит - шахтеры, трактористы, отпускники, Мы пишем эти слова в кавычках, хотя прекрасно знаем что за этим стоят регулярный войска расеи, террористы и бандиты.
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11.01.2022 21:51 Відповісти
А не надо писать эти слова в кавычках, пишите прямо и без кавычек - зондеркоманды, айнзацгрупы, каратели, палачи, убийцы, мясники, садисты и т.д. - это правильные и конкретные названия россиян.
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11.01.2022 22:14 Відповісти
Еще не вечер , может произойти "кровавьій теракт" , типа подрьіва домов в Москве ...
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11.01.2022 20:43 Відповісти
Главное чтобы не в лугандонии! Шойгу ж непросто так про америкосов с бочками химикатов орал с трибуны.
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11.01.2022 21:03 Відповісти
активируют рязанский сахарок под видом учений))
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12.01.2022 10:04 Відповісти
Они этот план передачи будут разрабатывать до китайской пасхи...
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11.01.2022 20:45 Відповісти
Китайская пасха это дата одного из славных подвигов великого кормчего Мао Цзе дуна...Так что очень может быть
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11.01.2022 21:13 Відповісти
наивный это навсегда
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11.01.2022 20:47 Відповісти
Я возвращаю Ваш портрет! Кажется, что-то не срослось или наоборот неожиданно быстро срослось. Например, не дай Бог, что-то случилось с Назарбаевым, что позволяет России без боев считать Казахстан своей республикой вместе с его газом, ураном, сайгаками и юртами. Где Назарбаев? Он не светится уже с 28 декабря!!!!
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11.01.2022 20:51 Відповісти
Як Крим колись залишили? Крим вони залишать, це точно!
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11.01.2022 20:53 Відповісти
"Миротворці" - це умоана назва мародерів і бандформувань кремлівських террористів, вже треба включати мізки і розуміти такі прості речі.
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11.01.2022 21:01 Відповісти
ОДКБ - Охрана Диктаторов Кремлевской Банды..
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11.01.2022 21:08 Відповісти
обосрались реакции Пекина!
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11.01.2022 21:11 Відповісти
Казахи что под Пекином?
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11.01.2022 21:27 Відповісти
там еще сложнее - хитрожопая елбаса Назарбай разложил инвестиционные яйца по нескольким влиятельным корзинам, в том числе на 80 миллиардов из США
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11.01.2022 21:29 Відповісти
есть одна маленькая проблемка. кассаба , болотного раба и хитрожопую ару с чужой земли так просто не выгнать.
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11.01.2022 21:16 Відповісти
Починається кацапська операція "міратворцевтамнєт" ...
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11.01.2022 21:18 Відповісти
Так шо вы мама даже чаю не попьёте?
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11.01.2022 21:19 Відповісти
між готові покинути і покинули - безодня
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11.01.2022 21:21 Відповісти
Пособирали свои трупы и уже готовы покинуть. Но не покидают.
Но готовы. Готовченки.
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11.01.2022 21:25 Відповісти
Вот уж действительно миротворцы в кавычках . Миротворцы стоят на линии разграничения, а это настоящие каратели и интервенты
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11.01.2022 21:26 Відповісти
Щас!.... Разбежались!....
Банкет в самом разгаре!!!
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11.01.2022 21:27 Відповісти
Час виходити на арену Талібану
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11.01.2022 21:33 Відповісти
Они это могут даже официально объявить, что мол ОДКБ вышло из Казахстана, но глядя даже на изображение токаева, видно, что в школе это был стукач, а сейчас жополиз и предатель, то они скажут, мол вышли, но по факту, это будет голословное заявление лжеца и жополиза токаева, так же, как ое врал про отрезанные головы (мальчик в трусиках), про похищенных боевиков из моргов (вообще ппц).... Вообщем мордор продолжает творить зло.
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11.01.2022 21:41 Відповісти
Не верю что Рашка просто уйдет из Казахстана. Оставят консультантов, инструкторов, отпускников и прочих ихтамнетов. Московия давно зарилась на север Казахстана
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11.01.2022 21:47 Відповісти
Вот и здесь захотелось откусить кремлю ,похоже скоро подавятся , проще говоря на кость нарвутся рано или поздно которая испортит горло ,такова история Фрол
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11.01.2022 23:02 Відповісти
Гатові, але ЩОСЬ заважає.
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11.01.2022 21:55 Відповісти
Армійці показово повернуться, а окупаційні поліцейські частини, які зайшли другою хвилею, залишаться…
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11.01.2022 21:57 Відповісти
Можливо ***** потрібні десантні підрозділи для нападу на Україну ........
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11.01.2022 22:04 Відповісти
Китай і США дали наказ зібрати манатки і дути на паРашу поки не пізно.
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11.01.2022 22:18 Відповісти
Застрянут эти "миротворцы" в Казахстане как и в Приднестровье. Хрен выгонят.
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11.01.2022 22:24 Відповісти
https://hvylya.net/video/245132-socialnyy-vzryv-v-kazahstane-glazami-kazaha-klan-nazarbaeva-razorvut-a-rossiyu-postarayutsya-vygnat Социальный взрыв в Казахстане глазами казаха: клан Назарбаева разорвут, а Россию постараются выгнать
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.

Тайжан знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Цим пояснюється чого поліціянти і армія переходили на бік народу. Бо знають історію свого роду, а приналежність до родів, які об'єднані в жузи (родоплемінні об'єднання) - це родичі. А в родича не стріляють.

Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
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11.01.2022 22:31 Відповісти
У нас вже троюрідні вважаються далекими родичами, а в четвертій лінії то вже не родичі. А в Казахстані у 20-й лінії вважаються родичами.
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11.01.2022 22:35 Відповісти
включать інтернет то казахи почнуть касабів пускати на "ковбасу кацапську"
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11.01.2022 22:45 Відповісти
наполнители моргов
перемещаются
в места ,где
кровь ещё
в жилах
и ... течёт
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11.01.2022 23:32 Відповісти
Які миротворці?окупанти,карателі,грабіжники та вбивці.
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12.01.2022 00:22 Відповісти
Они ждут, чтобы Китай покрошил их Илы-76.
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12.01.2022 02:06 Відповісти
 
 