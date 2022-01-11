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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С оккупированного Донбасса начали поставлять колбасу в Россию

С оккупированного Донбасса начали поставлять колбасу в Россию

Вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина по экспорту в Россию продуктов из оккупированного Донбасса.

Об этом российский "Интерфакс" сообщает со ссылкой на оккупационное "министерство агропромышленности ДНР", передает Цензор.НЕТ.

Первую партию колбасы из Донбасса направили в Ростовскую область РФ.

В ноябре 2021 года Путин подписал указ, приравнивающий товары из оккупированного Донбасса к российским. Также упрощен их допуск на рынок и государственные закупки.

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Автор: 

продукты (1532) россия (95526) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+64
Зная о том, шо потери русни засекречены, я бы не стал кушать эту колбасу....
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11.01.2022 21:03
+54
чиорт пабьяри, даунбасс опять кого-то кормит
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11.01.2022 21:17
+48
Шаткують дохлу сепарню на кобаси.
Фірмена - груз 200
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11.01.2022 21:02
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Страница 2 из 2
Крыс, наверное, черезчур развелося.
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12.01.2022 06:59 Ответить
У катів починається голодуха?
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11.01.2022 22:14 Ответить
Собачачья колбаса? Там говорят много собак куда-то пропали..
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11.01.2022 22:18 Ответить
Собачки там неплохо отожрались на ихтамнетах. Не пропадать же белковому продукту.
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11.01.2022 22:50 Ответить
https://cutt.ly/8It3InS кАлбаса из Бамбаса
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11.01.2022 22:21 Ответить
Шо опять
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11.01.2022 22:23 Ответить
Это нормально, они эту продают в рашку, а за нормальной к нам приезжают😁
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11.01.2022 22:24 Ответить
Из бездомных собак что ли??
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11.01.2022 22:28 Ответить
Чо сразу с собак? С сепаров и ихтамнетов, которые одвухсотились. Хозяйственные. Чего добру пропадать? Тем более, что у московитов каннибализм в крови, все сожрут.
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12.01.2022 02:18 Ответить
А на Думбас попадает с неокупированной Украины
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12.01.2022 08:54 Ответить
Пілядь , картопля по 4$ кілограм 🤣. Я собі уявляю з чого та калбаса
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11.01.2022 22:31 Ответить
Туда Ринатушка возит и Красный Крест, бурятов кормить и батальон "Восток". Видимо не все съедают.
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11.01.2022 22:32 Ответить
Там может возят замороженный полуфабрикат и за смешную зп на месном отжатом предприятии это все превращают в говноколбасу и деньги идут куда нужно.
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11.01.2022 22:44 Ответить
Акція- купи три палки ковбаси- збери ;іхтамнєта;.
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11.01.2022 22:50 Ответить
это не их там нет это ахмед быль
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11.01.2022 23:00 Ответить
братвурст із доненцкфурта і мортадела із луганоса🤪
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11.01.2022 22:55 Ответить
Колбаса сделана из фермерского мяса высшего сорта! Выгул и откорм скота осуществлялся исключительно в степях Донбасса на свежем воздухе! Забой осуществлён профессиональными служащими ВСУ.
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11.01.2022 23:12 Ответить
шкода що захарка з гиваю не дочекались цього свята , могли на експорт піти в Берлін чи Лондон як мріяли .
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11.01.2022 23:12 Ответить
как раз дождались, теперь их экзгумируют и на хамон ....
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11.01.2022 23:33 Ответить
Да, мечтали дойти до Берлина, а дошли до Ростова ввиде колбасы
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12.01.2022 07:37 Ответить
высшим сортом в вакуумной упаковке))
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12.01.2022 10:01 Ответить
Хам он донецкий
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11.01.2022 23:12 Ответить
мы должны сказать спасибо пуйлу за такой шикарный шанс жить в цивилизованном обществе
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11.01.2022 23:14 Ответить
Местами, жуя колбасу, наталкиваешься на ногтевые пластинки.
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11.01.2022 23:15 Ответить
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11.01.2022 23:16 Ответить
ешьте, ешьте калбаска харрррошая....

бабы ишо наражают
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11.01.2022 23:19 Ответить
Бамбас рулит - уже вяликую скрепную срану кормят
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11.01.2022 23:25 Ответить
ковбаса серії 200 -"сєпар" ,"отпускнік" , "ихтамнет"
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11.01.2022 23:49 Ответить
кормильцы мля
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11.01.2022 23:58 Ответить
Буряты?
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12.01.2022 00:00 Ответить
Интеграция оккупированной части Украины в кацапию уже полностью завершена. Розданы паспорта, признаны свидетельства о рождении, аттестаты, дипломы и водительские удостоверения. Платежным средством является рупь. Что ещё? А, чуть не забыл, ещё вроде какие-то переговоры в каком-то формате должны быть. Или уже не.
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12.01.2022 00:00 Ответить
На етикетці фото кобздона та напис "Тут бурят - а ты рад?"
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12.01.2022 00:11 Ответить
Пиво (Новоросс) уже несколько лет продаётся на Кубани. Сигареты без акцизов, завозятся контрабандой.
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12.01.2022 00:12 Ответить
Сосиски ополченочка и колбаса ополченец.Так вот почему люди пропадают без вести в Луганске и Донецке
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12.01.2022 00:14 Ответить
То колбаса по 2.20 - "Новоросс".
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12.01.2022 02:00 Ответить
Их там нетов везут на росею родственникам в виде колбасы,что бы не политчя.😆
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12.01.2022 00:20 Ответить
Голод не тётка.
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12.01.2022 01:54 Ответить
Эту колбасу удобно использовать полиции,
когда резиновую палку не охота мыть.
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12.01.2022 02:05 Ответить
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12.01.2022 02:45 Ответить
...кольбаска
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12.01.2022 05:21 Ответить
...по Малой Спаской
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12.01.2022 05:22 Ответить
Невже у деградуючій кацапії (паРаше) настільки все погано, що навіть тимчасово окупований і зруйнований кремлівськими фашистами )(уйла "бандустан - лугандонія" ще їх ніби як підгодовує
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12.01.2022 05:25 Ответить
Українські бійці на відео, троллят москалів російських солдатів загарбників на українській землі в зоні ООС, закликаючи окупантів «руцького монголоїдного Івана» здатися в обмін на «пляшку горілки та ковбасу по 2,50». Відео було розміщено на каналі SobiNews2, де голосом, стилізованим під німецький акцент, пропонується кацапу Івану здаватися. «Русс-Іване, здавайся! Руськими - росіянами це чомусь з 18 ст. називають генетичних личакових козламордих монголоїдних москалів - кацапів. Ми обіцяємо тобі гарне ставлення та теплу їжу! Російський Іване, здавайся! ми захистимо тебе від кривавого диктатора фашиста )(уйла можливо навіть помиримось і разом відсвяткуємо перемогу української революції на руїнах фашистського лігва -Кремля!», - звертаються українці до москалів (росіян) - окупантів. «На руїнах Кремля буде дуже добре: кожен з " росіян" (москаль) отримає пляшку горілки і ковбасу по 2,20. Російський Іван давай-давай!» - сміючись пропонують російським фашистам окупантам через гучномовець бійці ЗСУ. На що мерзенні окупанти прокляті москалі відповідають своїм жахливим кацапським матом що горілка вже їм не по кишені і вони зараз все більше вживають звичні "Глід - бояришник" і скломий ..... та смердючу з якоюсь падли брагу ... А ковбаса так це санкціонований закордонний товар який їм заборонив вживати їх великий фюрер фашист )(уйло, і вони нібито дуже чудово замість ковбас обходяться своїм неповторним і незамінним національним продуктом парною ріпою. А даремно.
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12.01.2022 05:51 Ответить
Поки що лише два основних сорти,- "Вагнер", та "Псковская воздушная".
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12.01.2022 07:46 Ответить
ну вот, даунбас опять страну кормит... жаль люди пропадать безвести будут чаще
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12.01.2022 07:49 Ответить
"Кормільці" накінець -то будуть годувати расєю. Ніяк не можуть, щоб тілльки себе. А коли Європу почнуть?
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12.01.2022 08:21 Ответить
Навіть боюсь уявити з чого та ковбаса)))
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12.01.2022 08:22 Ответить
Очередное украденное русней слово - "колбаса". Это, как назвать спутник-в вакциной. Токсичная гадость, не имеющая ничего общего с колбасой, без тени стыда идет на прокорм рускаго быдла...
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12.01.2022 09:15 Ответить
нема чого додати форумчани вже всі варіанти начинки цієї гидоти намалювали
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12.01.2022 09:35 Ответить
калбаса "АПАЛЧЕНАЧКА С ДАМБАСА"!!!!
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12.01.2022 09:37 Ответить
"Бурятська на дровах"
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12.01.2022 09:56 Ответить
Колбаса для проведения допросов.
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12.01.2022 10:20 Ответить
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