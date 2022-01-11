С оккупированного Донбасса начали поставлять колбасу в Россию

Вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина по экспорту в Россию продуктов из оккупированного Донбасса.

Об этом российский "Интерфакс" сообщает со ссылкой на оккупационное "министерство агропромышленности ДНР", передает Цензор.НЕТ.

Первую партию колбасы из Донбасса направили в Ростовскую область РФ.

В ноябре 2021 года Путин подписал указ, приравнивающий товары из оккупированного Донбасса к российским. Также упрощен их допуск на рынок и государственные закупки.

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