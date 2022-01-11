УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5469 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
21 920 153
продукти (1070) росія (63626) Донбас (22348)

З окупованого Донбасу почали поставляти ковбасу до Росії

З окупованого Донбасу почали поставляти ковбасу до Росії

Набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна щодо експорту до Росії продуктів з окупованого Донбасу.

Про це російський "Інтерфакс" повідомляє з посиланням на окупаційне "міністерство агропромисловості ДНР", інформує Цензор.НЕТ.

Першу партію ковбаси з Донбасу направили до Ростовської області РФ.

У листопаді 2021 року Путін підписав указ, що прирівнює товари з окупованого Донбасу до російських. Також спрощено їх допуск на ринок і до державних закупівель.

Читайте: Командування ЗС РФ на Донбасі проводить "тиждень мобілізаційної готовності" та розшукує резервістів, - розвідка

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Зная о том, шо потери русни засекречены, я бы не стал кушать эту колбасу....
показати весь коментар
11.01.2022 21:03
+54
чиорт пабьяри, даунбасс опять кого-то кормит
показати весь коментар
11.01.2022 21:17
+48
Шаткують дохлу сепарню на кобаси.
Фірмена - груз 200
показати весь коментар
11.01.2022 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Крыс, наверное, черезчур развелося.
показати весь коментар
12.01.2022 06:59 Відповісти
У катів починається голодуха?
показати весь коментар
11.01.2022 22:14 Відповісти
Собачачья колбаса? Там говорят много собак куда-то пропали..
показати весь коментар
11.01.2022 22:18 Відповісти
Собачки там неплохо отожрались на ихтамнетах. Не пропадать же белковому продукту.
показати весь коментар
11.01.2022 22:50 Відповісти
https://cutt.ly/8It3InS кАлбаса из Бамбаса
показати весь коментар
11.01.2022 22:21 Відповісти
Шо опять
показати весь коментар
11.01.2022 22:23 Відповісти
Это нормально, они эту продают в рашку, а за нормальной к нам приезжают😁
показати весь коментар
11.01.2022 22:24 Відповісти
Из бездомных собак что ли??
показати весь коментар
11.01.2022 22:28 Відповісти
Чо сразу с собак? С сепаров и ихтамнетов, которые одвухсотились. Хозяйственные. Чего добру пропадать? Тем более, что у московитов каннибализм в крови, все сожрут.
показати весь коментар
12.01.2022 02:18 Відповісти
А на Думбас попадает с неокупированной Украины
показати весь коментар
12.01.2022 08:54 Відповісти
Пілядь , картопля по 4$ кілограм 🤣. Я собі уявляю з чого та калбаса
показати весь коментар
11.01.2022 22:31 Відповісти
Туда Ринатушка возит и Красный Крест, бурятов кормить и батальон "Восток". Видимо не все съедают.
показати весь коментар
11.01.2022 22:32 Відповісти
Там может возят замороженный полуфабрикат и за смешную зп на месном отжатом предприятии это все превращают в говноколбасу и деньги идут куда нужно.
показати весь коментар
11.01.2022 22:44 Відповісти
Акція- купи три палки ковбаси- збери ;іхтамнєта;.
показати весь коментар
11.01.2022 22:50 Відповісти
это не их там нет это ахмед быль
показати весь коментар
11.01.2022 23:00 Відповісти
братвурст із доненцкфурта і мортадела із луганоса🤪
показати весь коментар
11.01.2022 22:55 Відповісти
Колбаса сделана из фермерского мяса высшего сорта! Выгул и откорм скота осуществлялся исключительно в степях Донбасса на свежем воздухе! Забой осуществлён профессиональными служащими ВСУ.
показати весь коментар
11.01.2022 23:12 Відповісти
шкода що захарка з гиваю не дочекались цього свята , могли на експорт піти в Берлін чи Лондон як мріяли .
показати весь коментар
11.01.2022 23:12 Відповісти
как раз дождались, теперь их экзгумируют и на хамон ....
показати весь коментар
11.01.2022 23:33 Відповісти
Да, мечтали дойти до Берлина, а дошли до Ростова ввиде колбасы
показати весь коментар
12.01.2022 07:37 Відповісти
высшим сортом в вакуумной упаковке))
показати весь коментар
12.01.2022 10:01 Відповісти
Хам он донецкий
показати весь коментар
11.01.2022 23:12 Відповісти
мы должны сказать спасибо пуйлу за такой шикарный шанс жить в цивилизованном обществе
показати весь коментар
11.01.2022 23:14 Відповісти
Местами, жуя колбасу, наталкиваешься на ногтевые пластинки.
показати весь коментар
11.01.2022 23:15 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 23:16 Відповісти
ешьте, ешьте калбаска харрррошая....

бабы ишо наражают
показати весь коментар
11.01.2022 23:19 Відповісти
Бамбас рулит - уже вяликую скрепную срану кормят
показати весь коментар
11.01.2022 23:25 Відповісти
ковбаса серії 200 -"сєпар" ,"отпускнік" , "ихтамнет"
показати весь коментар
11.01.2022 23:49 Відповісти
кормильцы мля
показати весь коментар
11.01.2022 23:58 Відповісти
Буряты?
показати весь коментар
12.01.2022 00:00 Відповісти
Интеграция оккупированной части Украины в кацапию уже полностью завершена. Розданы паспорта, признаны свидетельства о рождении, аттестаты, дипломы и водительские удостоверения. Платежным средством является рупь. Что ещё? А, чуть не забыл, ещё вроде какие-то переговоры в каком-то формате должны быть. Или уже не.
показати весь коментар
12.01.2022 00:00 Відповісти
На етикетці фото кобздона та напис "Тут бурят - а ты рад?"
показати весь коментар
12.01.2022 00:11 Відповісти
Пиво (Новоросс) уже несколько лет продаётся на Кубани. Сигареты без акцизов, завозятся контрабандой.
показати весь коментар
12.01.2022 00:12 Відповісти
Сосиски ополченочка и колбаса ополченец.Так вот почему люди пропадают без вести в Луганске и Донецке
показати весь коментар
12.01.2022 00:14 Відповісти
То колбаса по 2.20 - "Новоросс".
показати весь коментар
12.01.2022 02:00 Відповісти
Их там нетов везут на росею родственникам в виде колбасы,что бы не политчя.😆
показати весь коментар
12.01.2022 00:20 Відповісти
Голод не тётка.
показати весь коментар
12.01.2022 01:54 Відповісти
Эту колбасу удобно использовать полиции,
когда резиновую палку не охота мыть.
показати весь коментар
12.01.2022 02:05 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2022 02:45 Відповісти
...кольбаска
показати весь коментар
12.01.2022 05:21 Відповісти
...по Малой Спаской
показати весь коментар
12.01.2022 05:22 Відповісти
Невже у деградуючій кацапії (паРаше) настільки все погано, що навіть тимчасово окупований і зруйнований кремлівськими фашистами )(уйла "бандустан - лугандонія" ще їх ніби як підгодовує
показати весь коментар
12.01.2022 05:25 Відповісти
Українські бійці на відео, троллят москалів російських солдатів загарбників на українській землі в зоні ООС, закликаючи окупантів «руцького монголоїдного Івана» здатися в обмін на «пляшку горілки та ковбасу по 2,50». Відео було розміщено на каналі SobiNews2, де голосом, стилізованим під німецький акцент, пропонується кацапу Івану здаватися. «Русс-Іване, здавайся! Руськими - росіянами це чомусь з 18 ст. називають генетичних личакових козламордих монголоїдних москалів - кацапів. Ми обіцяємо тобі гарне ставлення та теплу їжу! Російський Іване, здавайся! ми захистимо тебе від кривавого диктатора фашиста )(уйла можливо навіть помиримось і разом відсвяткуємо перемогу української революції на руїнах фашистського лігва -Кремля!», - звертаються українці до москалів (росіян) - окупантів. «На руїнах Кремля буде дуже добре: кожен з " росіян" (москаль) отримає пляшку горілки і ковбасу по 2,20. Російський Іван давай-давай!» - сміючись пропонують російським фашистам окупантам через гучномовець бійці ЗСУ. На що мерзенні окупанти прокляті москалі відповідають своїм жахливим кацапським матом що горілка вже їм не по кишені і вони зараз все більше вживають звичні "Глід - бояришник" і скломий ..... та смердючу з якоюсь падли брагу ... А ковбаса так це санкціонований закордонний товар який їм заборонив вживати їх великий фюрер фашист )(уйло, і вони нібито дуже чудово замість ковбас обходяться своїм неповторним і незамінним національним продуктом парною ріпою. А даремно.
показати весь коментар
12.01.2022 05:51 Відповісти
Поки що лише два основних сорти,- "Вагнер", та "Псковская воздушная".
показати весь коментар
12.01.2022 07:46 Відповісти
ну вот, даунбас опять страну кормит... жаль люди пропадать безвести будут чаще
показати весь коментар
12.01.2022 07:49 Відповісти
"Кормільці" накінець -то будуть годувати расєю. Ніяк не можуть, щоб тілльки себе. А коли Європу почнуть?
показати весь коментар
12.01.2022 08:21 Відповісти
Навіть боюсь уявити з чого та ковбаса)))
показати весь коментар
12.01.2022 08:22 Відповісти
Очередное украденное русней слово - "колбаса". Это, как назвать спутник-в вакциной. Токсичная гадость, не имеющая ничего общего с колбасой, без тени стыда идет на прокорм рускаго быдла...
показати весь коментар
12.01.2022 09:15 Відповісти
нема чого додати форумчани вже всі варіанти начинки цієї гидоти намалювали
показати весь коментар
12.01.2022 09:35 Відповісти
калбаса "АПАЛЧЕНАЧКА С ДАМБАСА"!!!!
показати весь коментар
12.01.2022 09:37 Відповісти
"Бурятська на дровах"
показати весь коментар
12.01.2022 09:56 Відповісти
Колбаса для проведения допросов.
показати весь коментар
12.01.2022 10:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 