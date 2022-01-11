З окупованого Донбасу почали поставляти ковбасу до Росії
Набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна щодо експорту до Росії продуктів з окупованого Донбасу.
Про це російський "Інтерфакс" повідомляє з посиланням на окупаційне "міністерство агропромисловості ДНР", інформує Цензор.НЕТ.
Першу партію ковбаси з Донбасу направили до Ростовської області РФ.
У листопаді 2021 року Путін підписав указ, що прирівнює товари з окупованого Донбасу до російських. Також спрощено їх допуск на ринок і до державних закупівель.
Топ коментарі
+64 Maxim Ak-Murza
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+54 Борменталь Незабаром
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+48 Ksenia VB
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бабы ишо наражают
когда резиновую палку не охота мыть.