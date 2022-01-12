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Россия создала кризис для Украины, европейской и глобальной безопасности, - Нуланд

Россия создала кризис для Украины, европейской и глобальной безопасности, - Нуланд

Россия в разгар пандемии коронавируса создала кризис, угрожающий перерасти в кровавый и дорогостоящий для нее конфликт вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье своих граждан и других внутренних проблемах.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Нуланд напомнила, что сейчас в Европе проходит ряд встреч для разрешения дипломатическим путем кризиса, который Россия создала для Украины, европейской и глобальной безопасности.

"Это Россия создала этот кризис, это Россия собрала сотню тысяч солдат у границ Украины, это Россия пытается дестабилизировать Украину и изрыгает дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО для оправдания своих действий, в то время, когда Covid свирепствует в РФ и в других местах", – сказала Нуланд.

По словам представительницы Госдепа США, Кремль должен обосновать перед российским народом, почему он разжигает потенциально очень кровавый и дорогостоящий конфликт для России, а не сосредотачивается на здоровье своих граждан и на собственных значительных внутренних проблемах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США открыты для обсуждения вопросов с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

"Никому конфликт сейчас не нужен, и меньше всего — самой России", – подчеркнула Нуланд.

Автор: 

россия (95546) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+11
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12.01.2022 00:32
+5
ця тітонька нагодує кацапів печеньками й кишки вирве ! бачу американці взялись за кацапню добре , тож загроза для нас існує реальна . ***** аж принишкло .
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12.01.2022 00:45
+3
раша создала кризис для украины,европы и глобально,для всего мира. ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!!! где мы живем??? ОБОСРАЛАСЬ ВСЯ ПЛАНЕТА,потому,что один недоумок --бандит ,всех шантажирует.Неужели все страны НАТО, Китай,Япония и остальные страны ,немогут поставить на колени этих идиотов??? Та разбомбить их к херам,раз и навсегда,разделить территорию между всеми участниками бомбордировок,и стереть мордор-парашу с лица земли.Тогда всем буддет спокойнее,ВСЕМ!!! Или может это комуто не выгодно????
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12.01.2022 08:35
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12.01.2022 00:32 Ответить
Турция успешно утилизировала расейский биомусор задолго до НАТО!
заявления биомусора о том, что их останавливает только НАТ - это поиск причин, почему нужно сидеть ровно на жопе
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12.01.2022 07:52 Ответить
Здоровья кого???? Тетя Нуланд перестаньте, они еще будучи империей своих в счет не ставили, где бы не стреляли всюду их морда торчала!
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12.01.2022 00:44 Ответить
ця тітонька нагодує кацапів печеньками й кишки вирве ! бачу американці взялись за кацапню добре , тож загроза для нас існує реальна . ***** аж принишкло .
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12.01.2022 00:45 Ответить
этот кризис создал ЕС, десятилетиями отказывающийся различать рашкованию и Украину
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12.01.2022 00:54 Ответить
Машка ще не проспалася? Мовчить? Чи в запої надовго?
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12.01.2022 01:39 Ответить
Ну вы же всем поможете обязательно!)
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12.01.2022 02:25 Ответить
Крутая стратегия на самом деле, стравить Россию и Европку, и сидя за океаном смотреть кто кого))) но не факт что сработает, а жаль))
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12.01.2022 02:27 Ответить
Дешевий газ - шлях в неволю! Раніше і Україна дешево газ купувала, а за це віддала озброєння на "переробку", дозволила військам Росії сидіти в Криму...
От вам і знижка, от вам і шара, і стабільність
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12.01.2022 06:52 Ответить
Ну теперь буде американське військо тут сидіти, вам уже буде краще, це інше.
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12.01.2022 11:10 Ответить
раша создала кризис для украины,европы и глобально,для всего мира. ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!!! где мы живем??? ОБОСРАЛАСЬ ВСЯ ПЛАНЕТА,потому,что один недоумок --бандит ,всех шантажирует.Неужели все страны НАТО, Китай,Япония и остальные страны ,немогут поставить на колени этих идиотов??? Та разбомбить их к херам,раз и навсегда,разделить территорию между всеми участниками бомбордировок,и стереть мордор-парашу с лица земли.Тогда всем буддет спокойнее,ВСЕМ!!! Или может это комуто не выгодно????
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12.01.2022 08:35 Ответить
Это всем невыгодно. А кто же будет на северах свою жопу морозить добывая газ и нефть для всего мира за стеклянные бусы зелёные бумажки?
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12.01.2022 08:49 Ответить
Ти вважаєш, що зелень взагалі непотрібна відмороженим? І як добувають газ та нафту на Алясці та у Норвезькому морі? У шортах та з намистом на шиї? Чи там відморожені .... пашують?
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12.01.2022 10:05 Ответить
Ситуація з ....йлом - це провина Європи та США. При Обамі ...йло сиділо і лякалось будь-якого різкого руху США. Як воно виправдовувалось у телефонній розмові з Обамою стосовно війни у Грузії! У ...йла перед очима був бліц-криг США в Іраку. Але побачивши, що США далі балачок не йдуть, почав більш й більш нахабніти. Зараз він взагалі перейшов до шантажу. Так поводиться дитинка. Не отримавши по руках одразу, починає шкодити відверто. А Північні та Південні потоки - це що? Дали одну цукерку - сподобалось, давай ще цукерочок ... і негайно, бо я почну верещати, що вам вуха позакладає. Цукерка, тобто бабло, прийшлась до смаку. Та й можна знову ж, шантажувати всіх своєю неадекватною поведінкою. Пояснення стосовно "пострадает російський народ" - це фантазія західної демократії. Народ у московії не голодує, а це для них показник достатку. І не треба йому ваші девайси та круті тачки. Вони звикли у ватниках до параші на околиці дЯрєвні ходити. А царя .... не тревожьте, он же - Царь, отЄць родной!
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12.01.2022 10:24 Ответить
Так может быть пора уничтожить ***** и парашу
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06.05.2022 07:41 Ответить
 
 