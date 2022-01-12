Россия создала кризис для Украины, европейской и глобальной безопасности, - Нуланд

Россия в разгар пандемии коронавируса создала кризис, угрожающий перерасти в кровавый и дорогостоящий для нее конфликт вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье своих граждан и других внутренних проблемах.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Нуланд напомнила, что сейчас в Европе проходит ряд встреч для разрешения дипломатическим путем кризиса, который Россия создала для Украины, европейской и глобальной безопасности.

"Это Россия создала этот кризис, это Россия собрала сотню тысяч солдат у границ Украины, это Россия пытается дестабилизировать Украину и изрыгает дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО для оправдания своих действий, в то время, когда Covid свирепствует в РФ и в других местах", – сказала Нуланд.

По словам представительницы Госдепа США, Кремль должен обосновать перед российским народом, почему он разжигает потенциально очень кровавый и дорогостоящий конфликт для России, а не сосредотачивается на здоровье своих граждан и на собственных значительных внутренних проблемах.

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"Никому конфликт сейчас не нужен, и меньше всего — самой России", – подчеркнула Нуланд.