Росія створила кризу для України, європейської та глобальної безпеки, - Нуланд

Росія у розпал пандемії коронавірусу створила кризу, яка загрожує перерости у кривавий і дороговартісний для неї конфлікт замість того, щоб зосередитися на здоров'ї своїх громадян та інших внутрішніх проблемах.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Нуланд нагадала, що зараз у Європі відбувається низка зустрічей для вирішення дипломатичним шляхом кризи, яку Росія створила для України, європейської та глобальної безпеки.

"Це Росія створила цю кризу, це Росія зібрала сотню тисяч солдатів біля кордонів України, це Росія намагається дестабілізувати Україну та вивергає дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО для виправдання своїх дій, у той час, коли Covid лютує в РФ та в інших місцях", – сказала Нуланд.

За словами представниці Держдепу США, Кремль має обґрунтувати перед російським народом, чому він розпалює потенційно дуже кривавий та вартісний для Росії конфлікт, а не зосереджується на здоров'ї своїх громадян та на власних значних внутрішніх проблемах.

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"Нікому конфлікт зараз не потрібен, і найменше – самій Росії", – наголосила Нуланд.