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Росія створила кризу для України, європейської та глобальної безпеки, - Нуланд

Росія створила кризу для України, європейської та глобальної безпеки, - Нуланд

Росія у розпал пандемії коронавірусу створила кризу, яка загрожує перерости у кривавий і дороговартісний для неї конфлікт замість того, щоб зосередитися на здоров'ї своїх громадян та інших внутрішніх проблемах.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Нуланд нагадала, що зараз у Європі відбувається низка зустрічей для вирішення дипломатичним шляхом кризи, яку Росія створила для України, європейської та глобальної безпеки.

"Це Росія створила цю кризу, це Росія зібрала сотню тисяч солдатів біля кордонів України, це Росія намагається дестабілізувати Україну та вивергає дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО для виправдання своїх дій, у той час, коли Covid лютує в РФ та в інших місцях", – сказала Нуланд.

За словами представниці Держдепу США, Кремль має обґрунтувати перед російським народом, чому він розпалює потенційно дуже кривавий та вартісний для Росії конфлікт, а не зосереджується на здоров'ї своїх громадян та на власних значних внутрішніх проблемах.

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"Нікому конфлікт зараз не потрібен, і найменше – самій Росії", – наголосила Нуланд.

Автор: 

росія (65191) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+11
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12.01.2022 00:32
+5
ця тітонька нагодує кацапів печеньками й кишки вирве ! бачу американці взялись за кацапню добре , тож загроза для нас існує реальна . ***** аж принишкло .
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12.01.2022 00:45
+3
раша создала кризис для украины,европы и глобально,для всего мира. ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!!! где мы живем??? ОБОСРАЛАСЬ ВСЯ ПЛАНЕТА,потому,что один недоумок --бандит ,всех шантажирует.Неужели все страны НАТО, Китай,Япония и остальные страны ,немогут поставить на колени этих идиотов??? Та разбомбить их к херам,раз и навсегда,разделить территорию между всеми участниками бомбордировок,и стереть мордор-парашу с лица земли.Тогда всем буддет спокойнее,ВСЕМ!!! Или может это комуто не выгодно????
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12.01.2022 08:35
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12.01.2022 00:32 Відповісти
Турция успешно утилизировала расейский биомусор задолго до НАТО!
заявления биомусора о том, что их останавливает только НАТ - это поиск причин, почему нужно сидеть ровно на жопе
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12.01.2022 07:52 Відповісти
Здоровья кого???? Тетя Нуланд перестаньте, они еще будучи империей своих в счет не ставили, где бы не стреляли всюду их морда торчала!
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12.01.2022 00:44 Відповісти
ця тітонька нагодує кацапів печеньками й кишки вирве ! бачу американці взялись за кацапню добре , тож загроза для нас існує реальна . ***** аж принишкло .
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12.01.2022 00:45 Відповісти
этот кризис создал ЕС, десятилетиями отказывающийся различать рашкованию и Украину
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12.01.2022 00:54 Відповісти
Машка ще не проспалася? Мовчить? Чи в запої надовго?
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12.01.2022 01:39 Відповісти
Ну вы же всем поможете обязательно!)
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12.01.2022 02:25 Відповісти
Крутая стратегия на самом деле, стравить Россию и Европку, и сидя за океаном смотреть кто кого))) но не факт что сработает, а жаль))
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12.01.2022 02:27 Відповісти
Дешевий газ - шлях в неволю! Раніше і Україна дешево газ купувала, а за це віддала озброєння на "переробку", дозволила військам Росії сидіти в Криму...
От вам і знижка, от вам і шара, і стабільність
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12.01.2022 06:52 Відповісти
Ну теперь буде американське військо тут сидіти, вам уже буде краще, це інше.
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12.01.2022 11:10 Відповісти
раша создала кризис для украины,европы и глобально,для всего мира. ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!!! где мы живем??? ОБОСРАЛАСЬ ВСЯ ПЛАНЕТА,потому,что один недоумок --бандит ,всех шантажирует.Неужели все страны НАТО, Китай,Япония и остальные страны ,немогут поставить на колени этих идиотов??? Та разбомбить их к херам,раз и навсегда,разделить территорию между всеми участниками бомбордировок,и стереть мордор-парашу с лица земли.Тогда всем буддет спокойнее,ВСЕМ!!! Или может это комуто не выгодно????
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12.01.2022 08:35 Відповісти
Это всем невыгодно. А кто же будет на северах свою жопу морозить добывая газ и нефть для всего мира за стеклянные бусы зелёные бумажки?
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12.01.2022 08:49 Відповісти
Ти вважаєш, що зелень взагалі непотрібна відмороженим? І як добувають газ та нафту на Алясці та у Норвезькому морі? У шортах та з намистом на шиї? Чи там відморожені .... пашують?
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12.01.2022 10:05 Відповісти
Ситуація з ....йлом - це провина Європи та США. При Обамі ...йло сиділо і лякалось будь-якого різкого руху США. Як воно виправдовувалось у телефонній розмові з Обамою стосовно війни у Грузії! У ...йла перед очима був бліц-криг США в Іраку. Але побачивши, що США далі балачок не йдуть, почав більш й більш нахабніти. Зараз він взагалі перейшов до шантажу. Так поводиться дитинка. Не отримавши по руках одразу, починає шкодити відверто. А Північні та Південні потоки - це що? Дали одну цукерку - сподобалось, давай ще цукерочок ... і негайно, бо я почну верещати, що вам вуха позакладає. Цукерка, тобто бабло, прийшлась до смаку. Та й можна знову ж, шантажувати всіх своєю неадекватною поведінкою. Пояснення стосовно "пострадает російський народ" - це фантазія західної демократії. Народ у московії не голодує, а це для них показник достатку. І не треба йому ваші девайси та круті тачки. Вони звикли у ватниках до параші на околиці дЯрєвні ходити. А царя .... не тревожьте, он же - Царь, отЄць родной!
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12.01.2022 10:24 Відповісти
Так может быть пора уничтожить ***** и парашу
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06.05.2022 07:41 Відповісти
 
 