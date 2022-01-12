Блинкен заверил Кулебу в готовности США увеличить оборонную помощь Украине, - Госдепартамент

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в готовности США усилить оборонную поддержку Украины, а также предпринять другие решительные шаги по сдерживанию России.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном во вторник по результатам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Блинкен подтвердил: если Россия выберет путь продолжения конфликта, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры готовы сделать так, чтобы экономика РФ понесла огромные затраты, а также готовы усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса и увеличить оборонную помощь Украине", - отметили в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что Блинкен и Кулеба обсудили результаты диалога по стратегической стабильности США – РФ в Женеве, а также дальнейшие совместные шаги накануне заседания Совета НАТО – Россия в Брюсселе.

Также читайте: Блинкен проинформировал Кулебу о содержании переговоров между РФ и США в Женеве 10 января, - МИД