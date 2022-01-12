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Блинкен заверил Кулебу в готовности США увеличить оборонную помощь Украине, - Госдепартамент

Блинкен заверил Кулебу в готовности США увеличить оборонную помощь Украине, - Госдепартамент

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в готовности США усилить оборонную поддержку Украины, а также предпринять другие решительные шаги по сдерживанию России.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном во вторник по результатам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Блинкен подтвердил: если Россия выберет путь продолжения конфликта, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры готовы сделать так, чтобы экономика РФ понесла огромные затраты, а также готовы усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса и увеличить оборонную помощь Украине", - отметили в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что Блинкен и Кулеба обсудили результаты диалога по стратегической стабильности США – РФ в Женеве, а также дальнейшие совместные шаги накануне заседания Совета НАТО – Россия в Брюсселе.

Также читайте: Блинкен проинформировал Кулебу о содержании переговоров между РФ и США в Женеве 10 января, - МИД

Автор: 

Госдепартамент США (1832) США (26672) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Блінкен вже ночей з 3 не спить все запевняе i запевняе Кулебу "із посиланням на Укрінформ."
Кулеба - незапевняемий.
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12.01.2022 02:05 Ответить
навіть касапи визнають, що "https://newssky.com.ua/proval-kremlya-na-peregovorah-v-zheneve-ssha-ne-sobiraetsya-vypolnyat-rossijskij-ultimatum-eksklyuziv/?fbclid=IwAR2rTJRpbMFdSp1SKxDw4ZQozHmzrRwdPRnM1w7aXtKOYRkr7PcFVAkspOg Провал Кремля на переговорах в Женеве: США не собирается выполнять российский ультиматум "
"Судя по заявлениям сторон, встреча для Кремля оказалась полностью провальной. Как Кремль не пытался тужиться, топать ножками и хамить, это не возымело ровным счетом никакого действия. Ключевые российские требования об отказе НАТО от дальнейшего расширения и об отводе американских сил и вооружений из Восточной Европы Вашингтон не готов даже обсуждать. Более того, США не согласилось ни на один пункт целого списка требований, который выдвигал Кремль."
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12.01.2022 02:06 Ответить
Розумію, що Росія нас по доброму ніколи в спокої не залишить.
Потрібна тільки сильна і обовязково своя армія.
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12.01.2022 06:41 Ответить
Та діло в тому що ***** перед Україною ,,трясе,, реальними військами із готовною боєздатністю а США стращає ***** майбутніми поставками озброєння протистояння при тому що ми не просимо військової допомоги а лише допомогти озброєнням.
Якщо завтра війна боєготовні війська мокшанів задва три тижні окупують більшу частину України при тому що військова так звана ,,допомога,,США буде ще лише на півдорозі.
******* зброя для України потрібна більше для стримування ворога чим для наступальної війни за межами території України станом на 1992-й рік.
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12.01.2022 09:12 Ответить
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12.01.2022 08:29 Ответить
Так,нам потрібна допомога в зброї.Але ,,готові нам допомогти,, півроку рекламують свої дії про допомогу а вже потім її надсилають та і то при суровій регламентації її застосування а не по потрібності.Як приклад навожу постави в Україну ,,Джавелінів,, які для того щоб їх застосувати в момент коли потрібно потрібно позгоджування від США-Президента України-Генштабу України-командування ВСУ-командування ООС-командування батальйонів.Та поки всі етапи дозволів пройдуть то танки мокшан вже будуть в Києві.
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12.01.2022 08:59 Ответить
Все таки Блинкэн дожал кремлевского хмыря Путлера Салливана а что скажет дЕрмак не Штирлиц Путлера?
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12.01.2022 09:01 Ответить
Военно-стратегическую Хартию Блинкэн-Кулеба,а по факту США-Украина подписали 10 ноября в Вашингтоне...о тесном сотрудничестве США-Украина...
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12.01.2022 09:06 Ответить
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12.01.2022 09:07 Ответить
 
 