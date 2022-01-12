Блинкен заверил Кулебу в готовности США увеличить оборонную помощь Украине, - Госдепартамент
Госсекретарь Энтони Блинкен заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в готовности США усилить оборонную поддержку Украины, а также предпринять другие решительные шаги по сдерживанию России.
Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном во вторник по результатам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Блинкен подтвердил: если Россия выберет путь продолжения конфликта, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры готовы сделать так, чтобы экономика РФ понесла огромные затраты, а также готовы усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса и увеличить оборонную помощь Украине", - отметили в Госдепе.
Кроме того, сообщается, что Блинкен и Кулеба обсудили результаты диалога по стратегической стабильности США – РФ в Женеве, а также дальнейшие совместные шаги накануне заседания Совета НАТО – Россия в Брюсселе.
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Кулеба - незапевняемий.
"Судя по заявлениям сторон, встреча для Кремля оказалась полностью провальной. Как Кремль не пытался тужиться, топать ножками и хамить, это не возымело ровным счетом никакого действия. Ключевые российские требования об отказе НАТО от дальнейшего расширения и об отводе американских сил и вооружений из Восточной Европы Вашингтон не готов даже обсуждать. Более того, США не согласилось ни на один пункт целого списка требований, который выдвигал Кремль."
Потрібна тільки сильна і обовязково своя армія.
Якщо завтра війна боєготовні війська мокшанів задва три тижні окупують більшу частину України при тому що військова так звана ,,допомога,,США буде ще лише на півдорозі.
******* зброя для України потрібна більше для стримування ворога чим для наступальної війни за межами території України станом на 1992-й рік.