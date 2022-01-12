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Блінкен запевнив Кулебу в готовності США збільшити оборонну допомогу Україні, - Держдепартамент

Блінкен запевнив Кулебу в готовності США збільшити оборонну допомогу Україні, - Держдепартамент

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в готовності США посилити оборонну підтримку України, а також зробити інші рішучі кроки для стримування Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому в вівторок за результатами телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блінкен підтвердив: якщо Росія обере шлях продовження конфлікту, Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери готові зробити так, щоб економіка РФ зазнала величезних витрат, посилити присутність НАТО у прифронтових державах Альянсу, а також збільшити оборонну допомогу Україні", - зазначили в Держдепі.

Крім того, повідомляється, що Блінкен і Кулеба обговорили результати діалогу зі стратегічної стабільності США - РФ у Женеві, а також подальші спільні кроки напередодні засідання Ради НАТО - Росія в Брюсселі.

Також читайте: Блінкен проінформував Кулебу про зміст переговорів між РФ і США в Женеві 10 січня, - МЗС

Автор: 

Держдепартамент США (1629) США (22840) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Блінкен вже ночей з 3 не спить все запевняе i запевняе Кулебу "із посиланням на Укрінформ."
Кулеба - незапевняемий.
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12.01.2022 02:05 Відповісти
навіть касапи визнають, що "https://newssky.com.ua/proval-kremlya-na-peregovorah-v-zheneve-ssha-ne-sobiraetsya-vypolnyat-rossijskij-ultimatum-eksklyuziv/?fbclid=IwAR2rTJRpbMFdSp1SKxDw4ZQozHmzrRwdPRnM1w7aXtKOYRkr7PcFVAkspOg Провал Кремля на переговорах в Женеве: США не собирается выполнять российский ультиматум "
"Судя по заявлениям сторон, встреча для Кремля оказалась полностью провальной. Как Кремль не пытался тужиться, топать ножками и хамить, это не возымело ровным счетом никакого действия. Ключевые российские требования об отказе НАТО от дальнейшего расширения и об отводе американских сил и вооружений из Восточной Европы Вашингтон не готов даже обсуждать. Более того, США не согласилось ни на один пункт целого списка требований, который выдвигал Кремль."
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12.01.2022 02:06 Відповісти
Розумію, що Росія нас по доброму ніколи в спокої не залишить.
Потрібна тільки сильна і обовязково своя армія.
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12.01.2022 06:41 Відповісти
Та діло в тому що ***** перед Україною ,,трясе,, реальними військами із готовною боєздатністю а США стращає ***** майбутніми поставками озброєння протистояння при тому що ми не просимо військової допомоги а лише допомогти озброєнням.
Якщо завтра війна боєготовні війська мокшанів задва три тижні окупують більшу частину України при тому що військова так звана ,,допомога,,США буде ще лише на півдорозі.
******* зброя для України потрібна більше для стримування ворога чим для наступальної війни за межами території України станом на 1992-й рік.
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12.01.2022 09:12 Відповісти
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12.01.2022 08:29 Відповісти
Так,нам потрібна допомога в зброї.Але ,,готові нам допомогти,, півроку рекламують свої дії про допомогу а вже потім її надсилають та і то при суровій регламентації її застосування а не по потрібності.Як приклад навожу постави в Україну ,,Джавелінів,, які для того щоб їх застосувати в момент коли потрібно потрібно позгоджування від США-Президента України-Генштабу України-командування ВСУ-командування ООС-командування батальйонів.Та поки всі етапи дозволів пройдуть то танки мокшан вже будуть в Києві.
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12.01.2022 08:59 Відповісти
Все таки Блинкэн дожал кремлевского хмыря Путлера Салливана а что скажет дЕрмак не Штирлиц Путлера?
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12.01.2022 09:01 Відповісти
Военно-стратегическую Хартию Блинкэн-Кулеба,а по факту США-Украина подписали 10 ноября в Вашингтоне...о тесном сотрудничестве США-Украина...
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12.01.2022 09:06 Відповісти
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12.01.2022 09:07 Відповісти
 
 