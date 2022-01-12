Блінкен запевнив Кулебу в готовності США збільшити оборонну допомогу Україні, - Держдепартамент

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в готовності США посилити оборонну підтримку України, а також зробити інші рішучі кроки для стримування Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому в вівторок за результатами телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блінкен підтвердив: якщо Росія обере шлях продовження конфлікту, Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери готові зробити так, щоб економіка РФ зазнала величезних витрат, посилити присутність НАТО у прифронтових державах Альянсу, а також збільшити оборонну допомогу Україні", - зазначили в Держдепі.

Крім того, повідомляється, що Блінкен і Кулеба обговорили результати діалогу зі стратегічної стабільності США - РФ у Женеві, а також подальші спільні кроки напередодні засідання Ради НАТО - Росія в Брюсселі.

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