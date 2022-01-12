Блінкен запевнив Кулебу в готовності США збільшити оборонну допомогу Україні, - Держдепартамент
Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в готовності США посилити оборонну підтримку України, а також зробити інші рішучі кроки для стримування Росії.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому в вівторок за результатами телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Блінкен підтвердив: якщо Росія обере шлях продовження конфлікту, Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери готові зробити так, щоб економіка РФ зазнала величезних витрат, посилити присутність НАТО у прифронтових державах Альянсу, а також збільшити оборонну допомогу Україні", - зазначили в Держдепі.
Крім того, повідомляється, що Блінкен і Кулеба обговорили результати діалогу зі стратегічної стабільності США - РФ у Женеві, а також подальші спільні кроки напередодні засідання Ради НАТО - Росія в Брюсселі.
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Кулеба - незапевняемий.
"Судя по заявлениям сторон, встреча для Кремля оказалась полностью провальной. Как Кремль не пытался тужиться, топать ножками и хамить, это не возымело ровным счетом никакого действия. Ключевые российские требования об отказе НАТО от дальнейшего расширения и об отводе американских сил и вооружений из Восточной Европы Вашингтон не готов даже обсуждать. Более того, США не согласилось ни на один пункт целого списка требований, который выдвигал Кремль."
Потрібна тільки сильна і обовязково своя армія.
Якщо завтра війна боєготовні війська мокшанів задва три тижні окупують більшу частину України при тому що військова так звана ,,допомога,,США буде ще лише на півдорозі.
******* зброя для України потрібна більше для стримування ворога чим для наступальної війни за межами території України станом на 1992-й рік.