Общественный транспорт возобновляет полноценную работу в Алматы, открываются ТРЦ

В Алматы в среду будут запущены все автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты.

Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Планируем запустить автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты. В пригород автобусы будут курсировать с 9:00 до 18:00. Ближайшие населенные пункты области также начнут работать завтра, в то время как дальние села пока не будут из-за комендантского часа", - говорится в распространенном сообщении.

Во вторник в мегаполисе курсировал 41 маршрут, на линию вышли 505 автобусов.

Кроме того, два железнодорожных вокзала Алматы работают в штатном режиме. Поезда ходят регулярно, в направлении столицы будут запущены дополнительные маршруты.

В сообщении также отмечается, что торгово-развлекательные центры MEGA Alma-Ata и MEGA Park начнут работать также с 12 января. В Алматы шесть ТРЦ возобновили работу с 11 января: Grand Park, Dostyk Plaza, "Ритц Палас", Globus, "Спутник" и Almaty Mall.

Работа общественного транспорта и ТРЦ в Алматы была приостановлена 5 января из-за начавшихся массовых беспорядков.

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