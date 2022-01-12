Общественный транспорт возобновляет полноценную работу в Алматы, открываются ТРЦ
В Алматы в среду будут запущены все автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты.
Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Планируем запустить автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты. В пригород автобусы будут курсировать с 9:00 до 18:00. Ближайшие населенные пункты области также начнут работать завтра, в то время как дальние села пока не будут из-за комендантского часа", - говорится в распространенном сообщении.
Во вторник в мегаполисе курсировал 41 маршрут, на линию вышли 505 автобусов.
Кроме того, два железнодорожных вокзала Алматы работают в штатном режиме. Поезда ходят регулярно, в направлении столицы будут запущены дополнительные маршруты.
В сообщении также отмечается, что торгово-развлекательные центры MEGA Alma-Ata и MEGA Park начнут работать также с 12 января. В Алматы шесть ТРЦ возобновили работу с 11 января: Grand Park, Dostyk Plaza, "Ритц Палас", Globus, "Спутник" и Almaty Mall.
Работа общественного транспорта и ТРЦ в Алматы была приостановлена 5 января из-за начавшихся массовых беспорядков.
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