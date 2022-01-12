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Общественный транспорт возобновляет полноценную работу в Алматы, открываются ТРЦ

Общественный транспорт возобновляет полноценную работу в Алматы, открываются ТРЦ

В Алматы в среду будут запущены все автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты.

Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Планируем запустить автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты. В пригород автобусы будут курсировать с 9:00 до 18:00. Ближайшие населенные пункты области также начнут работать завтра, в то время как дальние села пока не будут из-за комендантского часа", - говорится в распространенном сообщении.

Во вторник в мегаполисе курсировал 41 маршрут, на линию вышли 505 автобусов.

Кроме того, два железнодорожных вокзала Алматы работают в штатном режиме. Поезда ходят регулярно, в направлении столицы будут запущены дополнительные маршруты.

В сообщении также отмечается, что торгово-развлекательные центры MEGA Alma-Ata и MEGA Park начнут работать также с 12 января. В Алматы шесть ТРЦ возобновили работу с 11 января: Grand Park, Dostyk Plaza, "Ритц Палас", Globus, "Спутник" и Almaty Mall.

Работа общественного транспорта и ТРЦ в Алматы была приостановлена 5 января из-за начавшихся массовых беспорядков.

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Казахстан (781) протест (5858) Алматы (22)


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путин введи!
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12.01.2022 09:50 Ответить
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12.01.2022 09:51 Ответить
потрібно ....- але все буде як і ....- більшість через "порішав" ...
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12.01.2022 10:08 Ответить
правильно! всем декретным полицаям хочется кубики мерседес и костюмы гуччи!!!
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12.01.2022 10:17 Ответить
Нагадаю порохосрані, що за поданнаям Гриценка у ВР було відмінено техогляд.
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12.01.2022 10:19 Ответить
Чем больше быдла дохнут на дорогах,тем сильнее Гриценко и его жена Юлия Мостовая...
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12.01.2022 10:23 Ответить
Не забудь это эпохальное открытие ещё в новости про Папуа-Новую Гвинею втулить,придурок .
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12.01.2022 10:27 Ответить
Куда дели 20 000 до зубов вооруженных боевиков Токаева останется загадкой ,наверно удрали на белорусско-польскую границу к Лукашеске... Видел в своей жизни Пургаметов,но такой Пурги не видел...
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12.01.2022 10:20 Ответить
А контроль добычи урана остался прежним или поменялся?
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12.01.2022 10:25 Ответить
Министр иностранных дел Китая Ван И послал РАБссию на очень большой.... Уран и толстый...
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12.01.2022 10:28 Ответить
РАБссия послала в Казахстан 75 военно-транспортных самолета....опупеть... Соловьевы-Сикелевы...ну вы и депилы...
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12.01.2022 10:30 Ответить
 
 