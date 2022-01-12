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Громадський транспорт відновлює повноцінну роботу в Алмати, відкриваються ТРЦ

Громадський транспорт відновлює повноцінну роботу в Алмати, відкриваються ТРЦ

В Алмати в середу буде запущено всі автобусні, тролейбусні та приміські маршрути.

Про це повідомили в управлінні міської мобільності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Плануємо запустити автобусні, тролейбусні та приміські маршрути. У передмістя автобуси курсуватимуть з 9:00 до 18:00. Найближчі населені пункти області також почнуть працювати, тоді як далекі села поки що не будуть через комендантську годину", - йдеться в поширеному повідомленні.

У вівторок у мегаполісі курсував 41 маршрут, на лінію вийшли 505 автобусів.

Крім того, два залізничні вокзали Алмати працюють у штатному режимі. Поїзди ходять регулярно, у напрямку столиці буде запущено додаткові маршрути.

У повідомленні також наголошується, що торговельно-розважальні центри MEGA Alma-Ata та MEGA Park почнуть працювати також із 12 січня. В Алмати шість ТРЦ відновили роботу з 11 січня: Grand Park, Dostyk Plaza, "Рітц Палас", Globus, "Супутник" та Almaty Mall.

Роботу громадського транспорту і ТРЦ в Алмати було призупинено 5 січня через масові заворушення.

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Казахстан (873) протест (2398) Алмати (24)


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путин введи!
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12.01.2022 09:50 Відповісти
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12.01.2022 09:51 Відповісти
потрібно ....- але все буде як і ....- більшість через "порішав" ...
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12.01.2022 10:08 Відповісти
правильно! всем декретным полицаям хочется кубики мерседес и костюмы гуччи!!!
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12.01.2022 10:17 Відповісти
Нагадаю порохосрані, що за поданнаям Гриценка у ВР було відмінено техогляд.
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12.01.2022 10:19 Відповісти
Чем больше быдла дохнут на дорогах,тем сильнее Гриценко и его жена Юлия Мостовая...
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12.01.2022 10:23 Відповісти
Не забудь это эпохальное открытие ещё в новости про Папуа-Новую Гвинею втулить,придурок .
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12.01.2022 10:27 Відповісти
Куда дели 20 000 до зубов вооруженных боевиков Токаева останется загадкой ,наверно удрали на белорусско-польскую границу к Лукашеске... Видел в своей жизни Пургаметов,но такой Пурги не видел...
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12.01.2022 10:20 Відповісти
А контроль добычи урана остался прежним или поменялся?
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12.01.2022 10:25 Відповісти
Министр иностранных дел Китая Ван И послал РАБссию на очень большой.... Уран и толстый...
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12.01.2022 10:28 Відповісти
РАБссия послала в Казахстан 75 военно-транспортных самолета....опупеть... Соловьевы-Сикелевы...ну вы и депилы...
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12.01.2022 10:30 Відповісти
 
 