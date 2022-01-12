Громадський транспорт відновлює повноцінну роботу в Алмати, відкриваються ТРЦ

В Алмати в середу буде запущено всі автобусні, тролейбусні та приміські маршрути.

Про це повідомили в управлінні міської мобільності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Плануємо запустити автобусні, тролейбусні та приміські маршрути. У передмістя автобуси курсуватимуть з 9:00 до 18:00. Найближчі населені пункти області також почнуть працювати, тоді як далекі села поки що не будуть через комендантську годину", - йдеться в поширеному повідомленні.

У вівторок у мегаполісі курсував 41 маршрут, на лінію вийшли 505 автобусів.

Крім того, два залізничні вокзали Алмати працюють у штатному режимі. Поїзди ходять регулярно, у напрямку столиці буде запущено додаткові маршрути.

У повідомленні також наголошується, що торговельно-розважальні центри MEGA Alma-Ata та MEGA Park почнуть працювати також із 12 січня. В Алмати шість ТРЦ відновили роботу з 11 січня: Grand Park, Dostyk Plaza, "Рітц Палас", Globus, "Супутник" та Almaty Mall.

Роботу громадського транспорту і ТРЦ в Алмати було призупинено 5 січня через масові заворушення.

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