В Черкассах "заминировали" школы. Проходит проверка, - Нацполиция

В Черкассах правоохранители проверяют информацию о минировании школ города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции в Черкасской области.

"На данный момент следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, работники управления патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения. В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы. В настоящее время правоохранители тщательно обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет дана ​​правовая квалификация. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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