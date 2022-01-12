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У Черкасах "замінували" школи. Відбувається перевірка, - Нацполіція

У Черкасах

У Черкасах правоохоронці перевіряють інформацію про замінювання шкіл міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції в Черкаській області.  

"Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади. До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - зазначається в повідомленні.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються.

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У Черкасах замінували школи. Відбувається перевірка, - Нацполіція 01

Автор: 

мінування (1218) Нацполіція (15173) Черкаси (548) школа (2212)


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Терористична організація "РФ" почала тероризувати Україну в геометричному прогресі
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12.01.2022 10:13 Відповісти
Так.Вчора школи в Києві, сьогодні в Черкасах.Завтра- ?
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12.01.2022 10:16 Відповісти
 
 