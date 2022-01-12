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Сегодня в Брюсселе стартует заседание Совета Россия-НАТО

Сегодня в Брюсселе стартует заседание Совета Россия-НАТО

Сегодня, 12 января, в Брюсселе стартует заседание Совета Россия – НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба НАТО.

Встреча начнется в 11:00 по Киеву, а на 14:30 запланирован брифинг Генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддержат Финляндию и Швецию, если они решат вступить в НАТО, - Нуланд

Сегодня в Брюсселе стартует заседание Совета Россия-НАТО 01

Автор: 

НАТО (9984) россия (95546)


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Топ комментарии
+7
В НАТО войдут Финляндия,Швеция,Украина,Молдова,Грузия и даже княжество Монако...,назло мавзолейным баранам гопоты путлера...
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12.01.2022 11:25
+5
лапатнікі знову будуть лякати їжака голою смердючою лапатною дупою...
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12.01.2022 11:04
+3
осужденные в Бурятии сыграли в хокей швабрами
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12.01.2022 11:10
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12.01.2022 11:02 Ответить
Готовятся к встрече Св. Блудного сына 17 января.
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12.01.2022 12:16 Ответить
Байден молодець! Збив у купу, сконсолідував країни НАТО,які вироблять спільну антиімперську, антиагресорську стратегію щодо РФ?! Провал в Казахстані консолідує , зіб'є в купу народи Великого Турану під керівництвом Туреччини...?!Одухотворені політичними і моральними поразками РФ у Світі, національно визвольні, патріотичні, релігійно фанатичні сили в РФ, Центральної Азії, Кавказу, Афганістану тощо, двинуть на боротьбу з імперською РФ?! Мало не покажеться?!Весна прийде!!!
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12.01.2022 15:06 Ответить
лапатнікі знову будуть лякати їжака голою смердючою лапатною дупою...
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12.01.2022 11:04 Ответить
накормите кацапов, колбасой с дамбасса и дайте им селедки......
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12.01.2022 11:57 Ответить
сегодня берет москве не просто.
30 на одного и среди них страны восточной европы, которые москву печенкаму чувствуют в свое время отбитыми
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12.01.2022 11:08 Ответить
осужденные в Бурятии сыграли в хокей швабрами
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12.01.2022 11:10 Ответить
Швабры должны быть не в руках.
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12.01.2022 11:42 Ответить
На камеру - в руках!
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12.01.2022 12:38 Ответить
Пропозиція нових "мінських домовленостей" для НАТО від москви.
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12.01.2022 11:16 Ответить
В НАТО войдут Финляндия,Швеция,Украина,Молдова,Грузия и даже княжество Монако...,назло мавзолейным баранам гопоты путлера...
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12.01.2022 11:25 Ответить
РФ-НАТО?Так США прямо высказался об ПРЕДАТЕЛЯХ из инесторов Северного Птока-2.Всем и на всех насрать когда теплое одеяло на нем.Но одеяло имеет свойства и сползать в самый неподходящий момент.
Как я и предсказывал что Германия,которую мокшане настойчиво хотели вывести из переговоров,так и вывели И теперь Германия,как и всегда, будет из мокшандией внедрять в жизнь план Рибентропа-Молотова.Что не получилось тогда стараются осуществить теперь и им насрать во сколько жизней это обойдется.Ведь фашизм из социализмом это единое,главное что и кому останется под контролем.
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12.01.2022 11:27 Ответить
Глава МИД Германии Аналена Бербок уже послала Мавзолейных с Северным дерьмом на очень большое расстояние.... и главное ТОЛСТОЕ...ты хоть немецкую прессу читаешь?АналитеГ?
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12.01.2022 11:31 Ответить
Это приятно и даже очнь приятно слышать,но послала она а не правительство Германии и не страна Германия.
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12.01.2022 11:39 Ответить
Цитирую дословно...Северный потоп Путлера не соответсвует стандартам Европейской энергетинческой Хартии...,а это значит Сертификация отменятся...можно сказать навсегда...,время упущено...Шмеркель не успела навредить... как планировал хмырь Путлер к 9 мая 2022 года...
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12.01.2022 11:42 Ответить
Северный потоп Путлера не соответсвует стандартам Европейской энергетинческой Хартии.
А можно с этого места по подробнее,ведь СП-2 уже функционирует и даже без сертификата ваших ********* и псевдо сертихуяций.Уже думают как ввести ограничения по поставкам по СП-2 а не по его работе.
Так что не мелите херню.
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12.01.2022 12:07 Ответить

"... ведь СП-2 уже функционирует и даже без сертификата" - "а вот с этого момента поподробнее", приведите, пожалуйста, ссылку на то, что сп-2 уже функционирует.
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12.01.2022 14:02 Ответить
Не читаю,за то все щущаю всю политику ЕС и МВФ на своем бюдже в 1856гр пенсии своей жены при полном стаже ее работы.
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12.01.2022 12:45 Ответить
В Конгрессе СШа зарегестрирован Законопроект о предоставлении Украине Статуса НАТО +.....,Крысы мавзолейные по хрюкайте вместе с Ольгой **********...
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12.01.2022 11:29 Ответить
Нам не надо плюс или минус,Украина хочет полноценное членство как в НАТО так и в ЕС.Как во времена СССР хапали натовцы всех без разбору так теперь и обосрались когда страна хочет и народ страны желает а сверхдержавы не желают.Или статус сверхдержав оказывается только надутым фуфлом,тоесть мыльным пузирем?
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12.01.2022 12:14 Ответить
Касабська коняка буде!?
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12.01.2022 11:48 Ответить
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12.01.2022 11:50 Ответить
Калантарян-Лавров , как настоящий ара , послал на заведомо провальньіе переговорьі русского дурачка Рябкова , и посмеиватся в сторонке , пока тот приказьівает Штатам и НАТО "убираться из Европьі". Рябкова ждет судьба гонца , которьій привез царю плохие вести , а Лошадь еще поработает в МИДе ...😂
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12.01.2022 11:51 Ответить
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12.01.2022 11:53 Ответить
потеряли один истребитель и угомонились. рашкованцам только армян и казахов гонять, у которых вообще ничего кроме палок никогда и не было
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12.01.2022 11:54 Ответить
Ванька! Су-24 - "фронтовий бомбардувальник" а не "истребитель" І у казахів не палки а "соїли"! Вони кацапів у 1916-му гарно ними товкли!
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12.01.2022 12:50 Ответить
про що можна розмовляти з країною-гопником?
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12.01.2022 11:56 Ответить
Тег "творчество душевнобольных"

НАШИ

Войска шагают по Европе,
Как сталь глаза, плечисты в жпе
Они внедряют непреклонность -
Народы в ужасе, и стонут.
На это глядя каждый скажет:
Освобождают страны НАШИ!!
Мы НАТО разобьем *****,
Им пасть порвем, и выколем моргала!
Европу, Азию пройдем мы,
Все территории вернем мы!
Вернем Аляску, и Гавайи!
Канаду раком мы поставим!
Мы всем мозги повсюду вправим,
Все будут думать, как мы сами!
А сраный Вашингтон с Нью-Йорком,
Мы разотрем в труху на терке.
У них не будет ложных мнений.
А тем, кто нет, тому поленья
С занозами поглубже в сраку.
Чтоб не было в их мыслях мрака.
Мы церемониться не станем,
И всем на жопу глаз натянем!!

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12.01.2022 12:13 Ответить
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12.01.2022 12:18 Ответить
 
 