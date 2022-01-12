Сегодня в Брюсселе стартует заседание Совета Россия-НАТО

Сегодня, 12 января, в Брюсселе стартует заседание Совета Россия – НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба НАТО.

Встреча начнется в 11:00 по Киеву, а на 14:30 запланирован брифинг Генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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