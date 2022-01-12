Сьогодні у Брюсселі стартує засідання Ради Росія - НАТО

Сьогодні, 12 січня, у Брюсселі стартує засідання Ради Росія – НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зустріч розпочнеться об 11.00 за Києвом, а на 14.30 заплановано брифінг Генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП розповіли, про що просили НАТО перед переговорами з РФ: "Наші аргументи були почуті та взяті в роботу"