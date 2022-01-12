Сьогодні у Брюсселі стартує засідання Ради Росія - НАТО
Сьогодні, 12 січня, у Брюсселі стартує засідання Ради Росія – НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАТО.
Зустріч розпочнеться об 11.00 за Києвом, а на 14.30 заплановано брифінг Генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Топ коментарі
+7 Senator S #201477
показати весь коментар12.01.2022 11:25
+5 Александр Чуднивец #474549
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+3 neverlok lok
показати весь коментар12.01.2022 11:10
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30 на одного и среди них страны восточной европы, которые москву печенкаму чувствуют в свое время отбитыми
Как я и предсказывал что Германия,которую мокшане настойчиво хотели вывести из переговоров,так и вывели И теперь Германия,как и всегда, будет из мокшандией внедрять в жизнь план Рибентропа-Молотова.Что не получилось тогда стараются осуществить теперь и им насрать во сколько жизней это обойдется.Ведь фашизм из социализмом это единое,главное что и кому останется под контролем.
А можно с этого места по подробнее,ведь СП-2 уже функционирует и даже без сертификата ваших ********* и псевдо сертихуяций.Уже думают как ввести ограничения по поставкам по СП-2 а не по его работе.
Так что не мелите херню.
"... ведь СП-2 уже функционирует и даже без сертификата" - "а вот с этого момента поподробнее", приведите, пожалуйста, ссылку на то, что сп-2 уже функционирует.
НАШИ
Войска шагают по Европе,
Как сталь глаза, плечисты в жпе
Они внедряют непреклонность -
Народы в ужасе, и стонут.
На это глядя каждый скажет:
Освобождают страны НАШИ!!
Мы НАТО разобьем *****,
Им пасть порвем, и выколем моргала!
Европу, Азию пройдем мы,
Все территории вернем мы!
Вернем Аляску, и Гавайи!
Канаду раком мы поставим!
Мы всем мозги повсюду вправим,
Все будут думать, как мы сами!
А сраный Вашингтон с Нью-Йорком,
Мы разотрем в труху на терке.
У них не будет ложных мнений.
А тем, кто нет, тому поленья
С занозами поглубже в сраку.
Чтоб не было в их мыслях мрака.
Мы церемониться не станем,
И всем на жопу глаз натянем!!