В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19, - ЦОЗ

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

Схемы сменили на следующие:

- 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

- 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;

- 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

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