В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19, - ЦОЗ
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
Схемы сменили на следующие:
- 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;
- 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.
Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Топ комментарии
+6 Максим Максимович #492073
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+6 Вася Шевченко #371210
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+5 Игорь Монахов
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"Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи."
Шариков- достояние Емель!!Нам не к лицу .
Официант, парочку пожалуйста за наш столик!
ничему тебя жизнь не учит.
или как обычно у расиян:
"пока жаренный петух не клюнет - мужик не перекреститься".
Так я так вакцинировался еще два месяца назад.
какие-то обоснования? результаты каких-то исследований? теория? (ну хоть что-то объясняющее)
А сколько кричали - "прививайтесь, чтобы не загружать больницы!".
и я немного подожду, не люблю я толпится .. за вами куй успеешь и не протолкнешься..
анные схемы вакцинации