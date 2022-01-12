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В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19, - ЦОЗ

В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19, - ЦОЗ

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

Схемы сменили на следующие:

- 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;
- 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

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Автор: 

вакцина (3815) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6

"Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи."
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12.01.2022 11:41
+6
на основе чего разрешен сей купаж?
какие-то обоснования? результаты каких-то исследований? теория? (ну хоть что-то объясняющее)
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12.01.2022 11:58
+5
Уже и Израильские врачи начинают соображать. Бустер доза вакцины против Covid вызовет усталость человеческого организма, ослабив иммунный ответ. Все больнички в Германии заполнены привитыми. Об этом вчера официально заявил Берлин. И так повсеместно в ЕС !!!
А сколько кричали - "прививайтесь, чтобы не загружать больницы!".
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12.01.2022 13:25
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"Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи."
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12.01.2022 11:41 Ответить
Отлезь, гнида !!! (с)
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12.01.2022 11:44 Ответить
Шо за коцап-абракадабра...
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12.01.2022 11:45 Ответить
Это бессмертная цитата П.П. Шарикова.
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12.01.2022 11:47 Ответить
Дык, каким образом кокцап-абракадабра к нам
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12.01.2022 11:49 Ответить
Так откуда ж я знаю ??? Афтар (шутник, однако) чуть ниже пишет, што это оптимальная схема вакцинации...
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12.01.2022 11:55 Ответить
То я с презрением, бо каким боком коцапо-булгаковские отрыжки к ковиду. Ведь не секрет , шо автор -кацапа, алкаш звычайный, суеверно-набожно-крышей съехавший... кацапы со своей алкашней носятся , шо дурень со ступой.
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12.01.2022 12:00 Ответить
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12.01.2022 12:03 Ответить


Шариков- достояние Емель!!Нам не к лицу .
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12.01.2022 12:06 Ответить
Шариков- достояние Емель!!Нам не к лицу .
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12.01.2022 11:50 Ответить
Оптимальная схема вакцинации.
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12.01.2022 11:50 Ответить
Ну а почему бы и нет. Чтобы никого из производителей шмурдяка не обидеть. Ну и снизить конкурентные войны. Все цивилизовано. Т.с. по-европейски. Просто бизнес - ничего личного.
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12.01.2022 12:21 Ответить
А как жыж правело не повышать градус?
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12.01.2022 11:44 Ответить
Водка без пива - деньги на ветер !!!
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12.01.2022 11:45 Ответить
...не, йоршик без съездить в Ригу обмочившись - тугрики на ветер.
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12.01.2022 11:48 Ответить
Хм ...а "сота" там яка!?
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12.01.2022 11:50 Ответить
Коронавак-короновак -можно? На фоне миллионных заражений на Западе ,китайцы как-то предпочтительней.Менее трагично. Мне за границу не надо.Я озноба боюсь
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12.01.2022 11:54 Ответить
Коронавак-короновак -можно?
Официант, парочку пожалуйста за наш столик!
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12.01.2022 12:15 Ответить
а ты все еще веруешь в сказки "официальной статистики" Китая.
ничему тебя жизнь не учит.
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12.01.2022 12:28 Ответить
Лично я верю своему самочувствию. Самая лучшая статистика
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12.01.2022 13:29 Ответить
ты тысячи раз переболел коронавирусом, что бы свою статистику собрать?
или как обычно у расиян:
"пока жаренный петух не клюнет - мужик не перекреститься".
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12.01.2022 13:45 Ответить
вот я тоже хотел бы третий раз привиться Короноваком... а е разными непонятностями
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12.01.2022 13:27 Ответить
CoronaVac найкраща вакцина. Дві дози - вплив на організм відчувся тільки коли кололи голкою.
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12.01.2022 13:45 Ответить
Тююююю!
Так я так вакцинировался еще два месяца назад.
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12.01.2022 11:56 Ответить
Это ты погорячился... Может не сработать.
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12.01.2022 12:00 Ответить
на основе чего разрешен сей купаж?
какие-то обоснования? результаты каких-то исследований? теория? (ну хоть что-то объясняющее)
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12.01.2022 11:58 Ответить
Напьорсточнікі.
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12.01.2022 12:14 Ответить
Ну очевидно опробовали данный коктейль. Понравились ощущения. Пора уже вакцинные коктейль бары открывать. Т.с. на месте бадяжить по заказу клиента.
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12.01.2022 12:18 Ответить
Дайте угадаю. На 99,999999% просто денег очень очень ОЧЕНЬ хочется.
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12.01.2022 12:19 Ответить
Вакцинальный оливье.
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12.01.2022 12:16 Ответить
Програма "Схеми" нарешті запрацювала в новому році...
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12.01.2022 12:18 Ответить
Уже и Израильские врачи начинают соображать. Бустер доза вакцины против Covid вызовет усталость человеческого организма, ослабив иммунный ответ. Все больнички в Германии заполнены привитыми. Об этом вчера официально заявил Берлин. И так повсеместно в ЕС !!!
А сколько кричали - "прививайтесь, чтобы не загружать больницы!".
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12.01.2022 13:25 Ответить
не прививайся...заполнишь морги
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12.01.2022 13:30 Ответить
Все морги забиты кентами с твоего факультета...мест практически нет...
и я немного подожду, не люблю я толпится .. за вами куй успеешь и не протолкнешься..
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12.01.2022 13:35 Ответить
В Ізраілі ніяк не второпають, шо людей нацьковують один на одного, зараз там працюючі кидаються на тих, хто в безоплатних відпустках сидять на пособії. Скоро їх всіх посадять на жорсткий карантин, вони просто зжеруть один одного. Розумні, нічого не скажеш.
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12.01.2022 13:40 Ответить
В Украине изменили смешанные схемы вакцинации
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12.01.2022 13:36 Ответить
Вакцинаторы довели процесс до абсурда: колите всё и всем в любых комбинациях. Главное, колите, а что с вами будет потом - это другой вопрос.
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12.01.2022 15:00 Ответить
 
 